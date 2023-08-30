  • Украинские беспилотники перехвачены над Брянской и Орловской областями
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    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    Урбанист назвал способы заставить электросамокатчиков соблюдать правила
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    Авиация Черноморского флота уничтожила катера с десантными группами ВСУ
    Эксперты разобрали причины неудач 35-тысячной группировки ВСУ под Работино
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    «Ленком» назвал отмену гастролей в Израиле «антикультурным терроризмом»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    21 комментарий
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    40 комментариев
    30 августа 2023, 03:19

    Власти Севастополя сообщили об атаке беспилотников с моря

    Губернатор Развожаев сообщил об атаке беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительной информации, силы противоподводно-диверсионного обеспечения отражают атаки вражеских беспилотников с моря в районе Севастопольской бухты, сообщил губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Telegram, что «все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности».

    Напомним, атакам беспилотников также подверглись аэропорт Пскова, Брянская и Орловская, а также Калужская области. Кроме того, в акватории Черного моря самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантными группами вооруженных сил Украины.

    29 августа 2023, 16:43
    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России

    Forbes: В рядах ВСУ сообщили о новой успешной тактике ВС России с использованием разных моделей дронов на фронте

    Украинские военные рассказали о парализующей ВСУ тактике ВС России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Множество применяемых российскими военными в зоне спецоперации модификаций беспилотников парализует действия ВСУ, сообщает обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    По его источникам из рядов ВСУ, украинские военные сильно отстают от россиян, так как российская армия выпускает рои беспилотников «Ланцет», начиненных взрывчаткой, использует FPV- и разведывательные дроны, передает РИА «Новости». Также колумнист подчеркнул, что Запад явно недооценил возможности России.

    При этом оператор БПЛА Николай Ворошов отметил, что со всем этим арсеналом украинские военные не могут справиться. «Обидно, что в наших новостях противника называют глупым. Такое пренебрежительное отношение сказывается на ходе военных действий. Многие не воспринимают русских серьезно. А зря», – подчеркнул солдат ВСУ.

    Тем временем ВСУ начали использовать своих военных в качестве приманки для снайперов.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 19:38
    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО

    Военный эксперт Кнутов: Каждый перехват «Нептуна» снижает атакующие возможности ВСУ

    Военный эксперт объяснил значимость перехвата украинского «Нептуна» российской ПВО
    @ wikimedia.org/VoidWanderer

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поскольку Украина располагает небольшим количеством ракет «Нептун», то каждый подобный перехват снижает атакующий потенциал противника и работает на усиление наших позиций на море. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун».

    «Это событие значимо, потому что у Украины таких ракет мало, ВСУ не так часто их применяют. Следовательно, каждый перехват – ощутимое снижение атакующих возможностей ВСУ. Допускаю, что противник хотел атаковать какое-то наше судно в Черном море, но ВС России воспрепятствовали реализации этого замысла», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Кроме того, успешный перехват показывает растущие возможности российской ПВО и ее адаптивность. «Нептун» перехватить трудно, потому что ракета подходит к цели на сверхмалых высотах. Соответственно, если силы ПВО научились ее перехватывать – значит, наш потенциал растет, это усилит наши позиции на море», – добавил собеседник.

    Во вторник Минобороны РФ впервые сообщило о перехвате украинской противокорабельной ракеты «Нептун» средствами ПВО. «Нептун» создан на основе советской ракеты Х-35, отдельные части и компоненты которой производили в УССР. «Нептун» отличается несколько большей дальностью и размерами. Кроме того, на ракете размещена более современная система управления.

    Дальность полета «Нептуна» составляет 280 км, а масса боевой части – 150 кг. Если уменьшить массу боевой части до 75 кг, то дальность возможно увеличить почти до 500 км, рассказывал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что у Украины имеется командный пункт управления ракетами «Нептун», оснащенный натовской аппаратурой связи. А значит, он может получать данные по каналам Link-16 от любого натовского самолета-разведчика, форматировать их и вводить в качестве полетного задания в ракету.

    В октябре прошлого года ВКС России высокоточным оружием в Харькове поразили цеха оборонного предприятия «Коммунар» и уничтожили головные части ракет «Нептун», производимые на предприятии.

    Коментарии (18)
    29 августа 2023, 14:26
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
    @ VoidWanderer/wikipedia.org

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские средства противовоздушной обороны в последние сутки перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун», сообщило министерство обороны.

    Средства ПВО также перехватили два снаряда американской РСЗО HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM, говорится в Telegram-канале ведомства.

    За этот же период уничтожены 27 украинских беспилотников у поселков Шипиловка, Софиевка, Житловка, Залиман и города Кременная (ЛНР), у Кирилловки, Зайцево (ДНР), у Мирного и Нестерянки (Запорожская область).

    С начала СВО уничтожено: 466 самолетов, 247 вертолетов, 6206 беспилотников, 433 ЗРК, 11 555 танков и других бронемашин, 1146 машин РСЗО, 6107 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (12)
    29 августа 2023, 15:36
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    В Киеве певица выступила перед детьми с глумливой песней о погибших русских
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился ролик, на котором запечатлено, как певица Маша Кондратенко выступает в ТРЦ перед детьми, она исполнила перед ними глумливую песню о погибших русских.

    На кадрах видно, что концерт прошел в ТРЦ Respublika Park. Как отмечает RT в своем Telegram-канале, выступление было 27 августа. На кадрах видно, как дети подпевают Кондратенко. В тексте «Ваньке-встаньке» советуют «приготовить себе пакет».

    Ранее депутаты Верховной рады предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российского музыкального контента в публичных местах, такой законопроект зарегистрирован в украинском парламенте.

    Коментарии (24)
    29 августа 2023, 03:54
    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров

    Захарова высмеяла решение Зеленского запретить самому себе садиться за стол переговоров с Россией

    Захарова заявила о намерении Зеленского «сразу ложиться» за стол переговоров
    @ МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посетившей Киев президента Венгрии Каталин Новак о том, что военного решения конфликта на Украине нет.

    Как предположила Захарова в Telegram, Новак, судя по всему, не в курсе, что Зеленский «на законодательном уровне запретил себе садиться за стол переговоров». По словам Захаровой, он «видимо, сразу решил ложиться».

    Напомним, Новак на прошлой неделе приняла участие в «Крымской платформе» в Киеве и провела двустороннюю встречу с президентом Украины. В понедельник она заявила, что военного решения конфликта на Украине нет, поэтому нужно сесть за стол переговоров. Она рассказала, что это мнение высказала Зеленскому «с глазу на глаз» и публично.

    Зеленский заявлял, что не готов вести переговоры с Россией, и даже подписал указ о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

    Коментарии (10)
    29 августа 2023, 12:57
    Ватикан ответил на критику Киева слов папы римского о великой России
    Ватикан ответил на критику Киева слов папы римского о великой России
    @ Vatican Media/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Антон Никитин

    Папа Римский Франциск во время общения с молодыми католиками России призывал молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, заявил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни после критики в адрес понтифика из Киева.

    Глава службы печати Святого престола заявил, что в своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, Франциск хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, передает ТАСС.

    При этом, по словам Бруни, понтифик точно не намеревался восхвалять «империалистические логики» государственных деятелей, упомянутых им для обозначения определенных исторических периодов.

    Ранее папа римский Франциск призвал наследников великой России, великой страны, ее истории, ее святых, ее великих деятелей культуры, великой России святых, правителей Большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности – никогда не отказываться от этого наследства – наследия великой матушки-России.

    В МИД Украине осудили речь понтифика, назвав ее «империалистической пропагандой». В Кремле приветствовали слова папы римского о наследии великой России, отметив, что понтифик знает российскую историю.

    Коментарии (5)
    29 августа 2023, 08:46
    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии

    Французский политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в разграблении армии страны из-за помощи Украине

    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разграбляет армию и потворствует эскалации конфликта, отправляя Украине снаряды на 1 млрд евро, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо возмутило, что фон дер Ляйен решила отправить на Украину снаряды на 1,1 млрд евро. «Кто дал согласие на это? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» – высказался политик, передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае послы 27 стран Евросоюза одобрили выделение из Европейского фонда мира 1 млрд евро на совместные закупки снарядов и ракет для Украины.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 14:51
    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай

    NYT: Для проводки судов с зерном через Дунай не хватает лоцманов, танкеры могут сесть на мель или столкнуться с минами

    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай
    @ Andrew Kravchenko/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны, могут застрять или получить повреждения, заблокировав движение по речной артерии, сообщила New York Times.

    Издание приводит мнение аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера, который отмечает, что портовая инфраструктура на Дунае устаревает, для успешной проводки судов не хватает лоцманов, чрезвычайно важных для навигации по рекам. По мнению эксперта, есть существенный риск, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждение, из-за чего движение по речной артерии будет заблокировано, передает РИА «Новости».

    При этом издание отмечает, что засуха, подобная той, которая поразила Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько мелкими, что судам придется уменьшать объемы груза, чтобы обеспечить проход. Издание также обращает внимание, что после прохождения дельты Дуная есть опасность столкновения судов с морскими минами.

    Издание приводит мнение капитана и представителя компании-судовладельца под турецким флагом, которое вышло из украинского порта Рени на Дунае в сторону Испании с грузом в 12 тыс. метрических тонн зерна. Название судна и дата выхода из порта не приводятся. По словам Фирата Адриансена, который владеет компанией, содержащей указанное судно, все молятся, чтобы выйти оттуда как можно скорее.

    Капитан признался, что когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнет идти тем же маршрутом. При этом глава компании владельца-судна Адриансен не исключает еще одного рейса на Украину при определенном стечении обстоятельств.

    Как считает издание, учитывая существующие риски, владельцы судов могут предпочесть покупать сельхозпродукцию не у Киева, а у других производителей, в частности, у Бразилии, Канады и Австралии. Рост страховых взносов также усилил их сомнения.

    В прошлую пятницу Турция предупредила о рисках альтернатив зерновой сделки.

    10 августа Украина объявила о создании «временных коридоров» для торговых судов в Черном море, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом Москва ранее исключила возможность восстановления зерновой сделки без участия России.

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    29 августа 2023, 18:45
    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык

    Мэр Харькова Терехов: Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны жителей

    Мэр Харькова предупредил о последствиях попыток запретить русский язык
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Антон Никитин

    Навязывание на Украине бойкота русского языка может привести к сопротивлению со стороны местных жителей, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

    Терехов отметил в интервью Agence France-Presse, что принуждение к бойкоту русского языка тех, кто всю жизнь говорил по-русски, только спровоцирует «сопротивление». По словам мэра Харькова, настаивать на том, чтобы люди отказались от русского – «не лучший способ». Терехов указал на то, что людям старшего поколения сложно сменить язык, передает РИА «Новости».

    Как сообщается, Терехов в интервью говорил на украинском, однако со своими сотрудниками общался при этом на русском.

    Напомним, в начале августа Владимиру Зеленскому направили вторую по счету петицию с просьбой убрать русский язык с официального сайта президента Украины. Тогда же в Раде предложили увеличить штрафы за исполнение и трансляцию российских песен.

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    29 августа 2023, 20:56
    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Врио главы ДНР Пушилин: Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском

    Российские военные не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Российские военные не дали Вооруженным силам Украины закрепиться в Урожайном и Старомайорском и предпринимают меры для пресечения попыток ВСУ обойти эти населенные пункты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    Как сообщил врио главы ДНР, две самые горячие точки – это Южно-Донецкое направление, на рубеже Старомайорское – Урожайное противник пытается закрепиться, зайти и создать там опорные пункты, но российские подразделения не дают противнику это сделать, ВСУ несут потери как в живой силе, так и в технике, но закрепиться в этих населенных пунктах у них не получается, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, от Урожайного не осталось ни одного целого не то что дома, там не осталось ни одного целого подвала, поэтому противник, вероятнее всего, будет стараться обойти эти населенные пункты. Врио главы ДНР заверил, что российские подразделения видят эти намерения ВСУ и предпринимают исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить такого развития событий.

    Во вторник утром Пушилин сообщал, что ВСУ перебросили в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР резервы.

    Коментарии (0)
    29 августа 2023, 10:56
    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР

    ВСУ перебросили резервы в районы Старомайорского и Урожайного в ДНР
    @ Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения возле Старомайорского и Урожайного в ДНР, сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

    Пушилин уточнил, что на Южно-Донецком направлении есть две горячих точки – Урожайное и Старомайорское. По его словам, бойцы ВСУ не могут закрепиться в Урожайном, из-за чего там наблюдается снижение интенсивности боевых действий.

    «Говорят, там проходит ротация. Мы тоже это фиксируем, но видим изменение характера боевых действий», – сказал Пушилин, передает ТАСС.

    Он добавил, что обстановка в районе Марьинки к западу от Донецка остается прежней.

    Ранее Пушилин сообщал, что российские подразделения улучшили позиции на Авдеевском направлении в Донецкой народной республике.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 21:04
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    В ООН предупредили о приближении мира к глобальной ядерной катастрофе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Мир сейчас находится на грани глобальной катастрофы из-за угрозы применения ядерного оружия, которая сейчас выше, чем за последние 100 лет, заявил председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кереши.

    В 2022 году военные расходы в мире достигли рекордных 2,2 трлн долларов, а «повышенное недоверие, геополитическая конкуренция» увеличили риски для человечества, передает РБК.

    По словам Кереши, сейчас мир ближе, чем когда-либо к глобальной катастрофе. Также он указал на «регулярные угрозы прибегнуть к ядерному удару» в контексте конфликта на Украине.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия

    Коментарии (5)
    30 августа 2023, 00:50
    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76

    Четыре самолета Ил-76 повреждены в Пскове в результате атаки беспилотников

    В результате атаки БПЛА на Псков повреждены самолеты Ил-76
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на военном аэродроме в Пскове повреждены четыре самолета Ил-76, сообщают экстренные службы.

    В экстренных службах сообщили, что произошел пожар, «огнем охвачены два воздушных судна». Полеты над Псковом и областью ограничены, передает ТАСС.

    Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что российские войска отражают атаку беспилотников на аэропорт Пскова. Жертв, по предварительной информации, нет.

    Коментарии (20)
    29 августа 2023, 14:02
    Украинские СМИ сообщили о подрыве моста на границе с Белоруссией

    УНИАН: Железнодорожный мост был взорван на границе Украины и Белоруссии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Железнодорожный мост, по предварительным данным, взорвался на границе Белоруссии и Украины, сообщил Telegram-канал украинского агентства УНИАН.

    По данным СМИ, инцидент мог произойти из-за удара молнии, в результате чего произошла детонация противотанковых мин ТМ-62, передает «Газета.ru».

    ЧП произошло в 800 метрах от станции «Словечно» в районе 3.30 ночи 29 августа.

    Также сообщается, что взрыв мог повредить опоры моста. Информации об устранении последствий взрыва пока нет.

    Коментарии (4)
    29 августа 2023, 13:47
    Полтавский суд оправдал уклониста от мобилизации на Украине

    Полтавский суд счел указ Зеленского о мобилизации неконституционным

    Tекст: Александра Юдина

    Указ президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации не имеет конституционной основы, поэтому не обязателен к исполнению, заявлено в вердикте Зинькивского райсуда Полтавской области по делу обвиняемого в уклонении от военной службы.

    Отмечается, что суд оправдал военнообязанного гражданина, которого обвиняли в уклонении от мобилизации, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

    Как подчеркивает суд, «указы президента», в том числе о мобилизации и использовании ВСУ, являются авторскими произведениями, не имеют конституционной подпочвы, а только легитимируются под видом законов.

    «… не являются обязательными к исполнению народом, являются офертами от субъекта, предоставляющего услуги по госуправлению», – указано в вердикте.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов заявил, что мобилизация на Украине не прекращалась, возможен дополнительный призыв в ряды ВСУ.

    Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что военное командование страны обратилось с просьбой о возможности больше мобилизовывать гражданских. На Украине действует режим военного положения с 24 февраля 2022 года. Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации.

    Москва призывает украинских военнослужащих повернуть оружие против киевского режима или капитулировать перед войсками РФ.

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