Песков: Россия делала все, чтобы не допустить войны на Украине в 2014 году, когда произошел госпереворот

Tекст: Ольга Никитина

Представитель Кремля в ходе встречи с участниками смены «Убеждать», организованной «Диалогом» и «Мастерской новых медиа» на форуме «Территория смыслов», заявил, что Россия в тот период прилагала все усилия, чтобы перейти к мирному урегулированию конфликта, чтобы отстоять права Донбасса и его жителей политико-дипломатическими методами, передает ТАСС.

Песков напомнил, что Минские соглашения заключались в результате «очень сложных, титанических переговоров». По его словам, эти договоренности стали продуктом «очень сложного баланса договоренностей», он назвал это дипломатическом успехом России. Если бы Минские соглашения пошагово выполнялись, войны можно было бы избежать, подчеркнул представитель Кремля, пояснив, что люди в Донбассе смогли бы жить на особых условиях, с особыми правами и определяли бы свое будущее самостоятельно, на основе результатов выборов и референдумов.

Вместе с тем, напомнил пресс-секретарь главы российского государства, бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер Германии Ангела Меркель в конце 2022 года признавались, что и не собирались выполнять Минские соглашения. Россия, подчеркнул Песков, этого не знала и следовала по пути реализации принятых договоренностей. Москва, сказал он, старалась вынудить Украину пойти по пути договоренностей, чтобы избежать войны.

В 2019 году Россия придерживалась Минских договоренностей, на тот момент это была внутриукраинская проблема, заметил Песков. Потом, по его словам, стало ясно, что никто выполнять эти соглашения не собирается, а Украина готовится к войне. В страну завезли натовских военных советников, что только подтвердило, что Киев является марионеткой в руках Вашингтона, напомнил представитель Кремля.

«Когда стало понятно, что этой самой войны уже не избежать, тогда начало происходить то, что начало происходить», – заключил Песков.

Ранее Песков говорил, что Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских»