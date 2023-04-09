Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки

Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали

Минские соглашения были игрой в наперстки, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков в программе «Москва.Кремль.Путин», фрагмент которого опубликован Павлом Зарубиным в Tеlegram, согласился, что с минскими соглашениями – это была игра с Россией в наперстки, Россию обманывали. И это, по его словам, усугубило ситуацию, это «сподвинуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских», и это приблизило специальную военную операцию, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИД Украины экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что немецкие власти во время ведения минских переговоров выступали в качестве нейтрального посредника, однако преследовали свои эгоцентрические интересы, вследствие чего мирный процесс провалился.