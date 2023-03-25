Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию

Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.

По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.

По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.

В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале