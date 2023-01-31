В Кремле отреагировали на признание Киева о Минских соглашениях

Песков заявил, что Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили существование Минских соглашений лишь в качестве ширмы

Бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для прозападных стран Минские соглашения были лишь ширмой для подготовки нападения на Донбасс, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, за Минскими соглашениями Украина, Франция и Германия скрывали свои намерения и готовили Украину силой решить проблему Донбасса, передает РИА «Новости».

Песков добавил, что подобные признания лишний раз доказывают правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации.

Ранее западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.