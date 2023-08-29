Иноагент Бабченко оштрафован на 100 евро в Эстонии

Bild: Реакция Путина на санкции удивила Шольца и Макрона

Tекст: Алина Власенко

Как пишет Bild, в разговоре с Макроном весной прошлого года Шольц выразил беспокойство, что Путин «совсем не жалуется на санкции» и даже не упомянул их в беседе с немецким канцлером. Шольц добавил, что Путина интересовало исключительно достижение компромисса по кризису на Украине, пишет РИА «Новости».



В свою очередь Макрон отметил, что также не получал жалоб от российского лидера по поводу санкций.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин указал, что Россия, несмотря на 17,5 тыс. введенных против нее за последние десять лет санкций, стала самой крупной европейской экономикой и вошла в пятерку мировых лидеров по объему ВВП, а санкции бумерангом ударили по их инициаторам.