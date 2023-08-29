Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.16 комментариев
Иноагент Бабченко оштрафован на 100 евро в Эстонии
Забросавшему яйцами посольство России в Таллине иноагенту Бабченко выписан штраф в 100 евро в Эстонии
Журналист Аркадий Бабченко*, включенный российским Минюстом в реестр иноагентов и известный работой на СБУ, оштрафован на 100 евро за то, что забросал яйцами здание посольства России в Таллине.
Бабченко* сообщил, что ему выписан штраф в 100 евро. Также он сообщил, что «купил четыре яйца по 10 евро за штуку», поэтому в целом траты составят 140 евро. Он заверил, что выплатит штраф, поскольку «живет в Эстонии и уважает эстонские законы», передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Напомним, полиция Эстонии задержала бывшего российского журналиста после того, как он забросал яйцами стену посольства России в Таллине. Посольство заявило, что этот инцидент является результатом развязанной в Эстонии антироссийской кампании.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом