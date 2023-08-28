Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.15 комментариев
В парламент Сербии внесли резолюцию о вступлении в БРИКС
В парламент Сербии внесли на рассмотрение резолюцию о вступлении в БРИКС
Партия «Движение социалистов» Сербии внесла на рассмотрение Скупщины (парламента) резолюцию о вступлении в БРИКС.
В сообщении движения говорится, что мир снова стал многополярным, передает РИА «Новости».
Также указано, что из-за недостатка открытого общественного диалога, навязывания ЕС интеграции как единственного пути, постоянного политического шантажа и требований граждане Сербии поняли, что стали жертвами манипуляции коллективного Запада. В партии указали на то, что вступление в БРИКС поддерживают две трети граждан Сербии.
Ранее глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик предложил вступить в БРИКС, так как есть сложности со вступлением в ЕС.