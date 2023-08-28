Додик предложил Боснии и Герцеговине вступить в БРИКС вместо ЕС

Президент Республики Сербской Додик: Боснии и Герцеговине следует вступить в БРИКС

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Додик в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), у Евросоюза есть альтернатива. По его словам, с учетом того, что из Брюсселя выдвигаются всегда новые и неясные условия для приема в ЕС, БиГ должна подать заявку на членство в БРИКС. Он выразил уверенность, она была бы принята раньше, чем в Евросоюз. В ближайшие дни представители структур РС пошлют органам БиГ предложение рассмотреть эту инициативу, отметил Додик, передает РИА «Новости».

Напомним, в БРИКС решено принять Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они войдут в состав организации с 1 января 2024 года. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как новые участники усилят Россию.

В декабре прошлого года лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

23 июня прошлого года главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус кандидатов на вступление в сообщество, а Боснии и Герцеговине в этом было отказано.

После этого президент республики Милорад Додик заявил, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будет развивать сотрудничество с Россией, Китаем и США, продолжать свой путь в Европейский союз, при этом не вступая в НАТО.