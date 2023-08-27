Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.16 комментариев
Военный вертолет с морпехами США разбился на севере Австралии
Военный вертолет, на борту которого находились американские морские пехотинцы, разбился на севере Австралии во время учений Predator's Run 2023, сообщили в минобороны страны.
В военном ведомстве подчеркнули, что австралийские военные «непричастны» к «инциденту с военным вертолетом», который произошел во время учений, передает ТАСС.
По данным Sky News Australia, на борту вертолета находились 20 американских морпехов. Крушение произошло у берегов острова Мелвилл в 60 км от побережья Дарвина. Данных о погибших в результате инцидента не приводится, ведутся поиски нескольких пропавших военнослужащих.
В интернациональных военных учениях Predator's Run 2023, проходящих на севере Австралии, принимают участие около 2,5 тыс. военнослужащих из Восточного Тимора, Индонезии, США и Филиппин.