Эксперт предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой

Украинский эксперт Прокип предупредил о дефиците электроэнергии на Украине зимой из-за роста цен на энергетику в Европе

Tекст: Антон Никитин

Эксперт констатировал, что в энергосистеме Украины наблюдается существенный дефицит мощностей из-за проведения ремонтной кампании, к тому же есть риски дефицита мощностей зимой в случае существенных холодов и роста потребления. Он также отметил, что на данный момент неизвестно, какой будет ценовая конъюнктура в Европе зимой. Эксперт подчеркнул, что именно это будет определять возможность импорта Украиной электроэнергии при существующих ценовых ограничениях на рынке, передает РИА «Новости».

«Как говорят в народе: «Где тонко, там и рвется». Вот слишком тонко уже становится, зимой может и порваться», – написал Прокип на странице в социальной сети.

Напомним, в среду Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для покрытия дефицита в энергосистеме страны.

При этом во вторник биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов за тыс. кубов. В прошлый четверг Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, когда в газовых отношениях России с ЕС будет поставлена точка.