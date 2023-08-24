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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад ведет культурное расчеловечивание

    Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

    Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

    37 комментариев
    24 августа 2023, 13:41

    Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши

    Украине пришлось импортировать электричество из Румынии и Польши для балансировки энергосистемы

    Tекст: Алина Власенко

    Украине в среду вновь пришлось прибегнуть к аварийной помощи энергосистемы Польши и Румынии, чтобы покрыть высокое потребление электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

    В настоящее время потребление электроэнергии на Украине держится на самом высоком за лето уровне. Вечерний максимум потребления 23 августа был всего на 3% ниже летнего рекорда 21 августа.

    В результате «Укрэнерго» для балансировки энергосистемы с 18.00 до 22.00 использовало аварийную помощь объемом 1800 МВт ч из энергосистемы Польши и Румынии, передает РИА «Новости».

    Ранее летний рекорд потребления электроэнергии был зафиксирован на Украине в понедельник, из-за чего «Укрэнерго» была вынуждена импортировать электричество из Румынии и Польши в качестве аварийной помощи.

    23 августа 2023, 19:10
    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество

    Политолог Шеслер: Отсутствием реакции на слова Бербок о минных полях западное общество демонстрирует свою деградацию

    Эксперт: Заявления Бербок о минных полях указывают на ее невежество
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Больше всего поражают не столько ошибки Анналены Бербок в заявлении о минных полях размером с Западную Германию, сколько отсутствие реакции на эти ошибки в западном обществе. Европейцы слепо верят всему, даже если это откровенный бред. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее глава МИД ФРГ заявила, что Россия соорудила в зоне СВО минные поля размером с Западную Германию.

    «Говоря о площади заминированных Россией полей в зоне спецоперации, Бербок поражает своей дремучестью в вопросах географии. Вся территория, которую сегодня контролирует Россия в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, в несколько раз меньше площади Западной Германии», – сказала Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    «В частности, площадь подконтрольных России районов Запорожской и Херсонской областей составляет менее 25 тыс. кв. км – это в 10 раз меньше Западной Германии. Пусть министр иностранных дел ФРГ прикинет, какую часть этой территории занимают минные поля», – добавила собеседница.

    «Помимо участков фронта, туда входят города и районы, находящиеся в относительном тылу – Мариуполь, Бердянск, Луганск, Краснодон. Они тоже все заминированы? Нет! Странно, что глава внешнеполитического ведомства не знает и не понимает таких элементарных вещей, но без толики сомнения делает публичные заявления», – рассуждает политолог.

    «По-видимому, западным политикам важно крупными мазками нарисовать картину апокалипсиса европейского масштаба, чтобы поразить впечатлительных европейских обывателей. И правдоподобность таких высказываний никто проверять не будет», – считает политолог.

    «На самом деле, совершенно очевидно, когда человек говорит про «разворот политики на 360 градусов», применение танков «во времена Наполеона» и города «за сотни тыс. км от Берлина», он не просто оговаривается. Это свидетельство низкого уровня знаний и невежества», – отметила она.

    «Но лично меня поражает реакция западного общества, точнее, ее отсутствие. Там никого не удивляют такие слова. На мой взгляд, это во многом характеризует и само общество. Люди очень сильно подвержены влиянию СМИ и политиков. Они совершенно не думают самостоятельно, а лишь слепо верят в то, что им говорят. Невежество становится нормой на Западе», – заключила Шеслер.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию. Она уточнила, что говорит в первую очередь о ситуации на востоке Украины. По ее словам, в таких условиях украинские силы порой иногда оказываются в ловушке. По мнению главы МИД Германии, основной вопрос сейчас заключается в том, как можно преодолеть эти преграды.

    Напомним, это не первый конфуз немецкого министра иностранных дел. Так, в феврале она предложила президенту России Владимиру Путину «развернуть свой курс на 360 градусов», и тогда весь мир будет счастлив. На заявление дипломата, которое, по сути, означает, что все должно остаться как есть, сразу же обратили внимание в Москве.

    Тогда телеведущий Владимир Соловьев отметил, что она устанавливает рекорды глупости. Прокомментировал слова Бербок и замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. Без сомнения, знаток геометрии», – цитирует его ТАСС.

    В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова рекомендовала Бербок «выучить хоть один школьный предмет». В противном случае, отмечает Захарова, «возможности обеспечить безопасность Германии на долгосрочной основе при ее правлении нет».

    Осенью минувшего года Бербок во время своего выступления на одном из ток-шоу провела параллель между конфликтом на Украине и войнами «во времена Наполеона». Она отметила, что боевые действия велись проще, поскольку тогда использовались «одни танки».

    Спустя несколько дней Бербок, рассуждая о будущем Германии, заговорила о странах, которые якобы находятся на «сотни тысяч км» от Берлина. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда с иронией предположила, что дипломат говорит о Луне. «Длина окружности Земли по меридиану или по экватору – примерно 40 тыс. км. А от Луны до Земли как раз почти 400 тыс. км», – написала она в Telegram.

    Также на счету Бербок резонансное заявление о «войне против России». Правда, позднее дипломат сказала, что ошиблась, и напомнила пословицу «Не ошибается лишь тот, кто не живет». Между тем в самой Германии высказывание политика восприняли крайне негативно. Так, один из читателей Die Welt написал: «В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Она сначала говорит, а потом думает».

    Коментарии (26)
    24 августа 2023, 00:07
    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр

    Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ придется отступить за Днепр из-за удара России

    В США предсказали бегство ВСУ за Днепр
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинским вооруженным силам из-за значительных потерь в живой силе и боевой техники придется установить линию обороны по Днепру, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону сказал, что ВСУ придется снять войска с Запорожья, отправив их на другие направления для закрытия там брешей. В этой ситуации, считает эксперт, российские силы задействуют главные ударные силы и обвалят фронт, передает РИА «Новости».

    После этого, считает Риттер, украинская сторона перейдет к тактике мобильной обороны, однако из-за нехватки ресурсов она не сработает.

    В конечном итоге атака с российской стороны заставит украинских военных отступить за Днепр, чтобы сохранить оставшуюся часть подразделений, заключил эксперт.

    Ранее Риттер заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (19)
    24 августа 2023, 01:21
    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»

    Экс-советник Кучмы Соскин: Последний резерв ВСУ несет тяжелые потери на Запорожском направлении

    В Киеве рассказали, как последний резерв ВСУ нарвался на российскую «цитадель»
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Недавно брошенная в бой на Запорожском направлении 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ сильно пострадала, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин в блоге на YouTube рассказал, что подразделение несет серьезные потери. По его словам, до 82-й в боях на этом направлении участвовала другая бригада, она тоже «многое потеряла», передает РИА «Новости».

    Украинский эксперт отметил, что последние резервы ВСУ «нарвались» на южном участке фронта на прекрасно укрепленную российскую «цитадель». Выдержать столкновения высокой интенсивности украинские военные не смогли, констатировал он.

    Киевский режим, как отметил бывший советник Кучмы, намеренно засекретил данные о потерях, чтобы скрыть катастрофу летнего контрнаступления ВСУ.

    Западные СМИ писали ранее, что решение ввести в бой 82-ую бригаду означает, что украинское военное руководство в надежде добиться успехов в ходе контрнаступления «решило поставить на стол все свои фишки».

    Коментарии (8)
    23 августа 2023, 20:45
    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили пять лодок и катеров с десантом ВСУ

    ВС России уничтожили пять катеров с десантом ВСУ
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    При попытке переброски украинских военных через Днепр были уничтожены пять быстроходных лодок и катеров ВСУ, заявил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.

    По его словам, военнослужащими артиллерийских подразделений группировки «Днепр» уничтожены пять быстроходных лодок и катеров противника, а также до 20 военнослужащих ВСУ, которые готовились к переброске через Днепр, следует из Telegram-канала Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили две лодки и миномет ВСУ в островной зоне в Херсонской области.

    Коментарии (5)
    24 августа 2023, 03:27
    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»

    Спикер ГУР Украины Юсов назвал психологическое воздействие целью атак дронов на «Москва-Сити»

    В ГУР Украины назвали цель атак на «Москва-Сити»
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Целью атак украинских беспилотников на комплекс зданий «Москва-Сити» является оказание психологического воздействия, сообщил представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов.

    Юсов в эфире телеканала «Рада» заявил, что эти атаки влияют на общественные настроения, дают «информационный эффект», передает ТАСС.

    Представитель ГУР не стал открыто признавать ответственность киевского режима за атаку, произошедшую в ночь на среду, 23 августа, и назвал беспилотники, направлявшиеся к российской столице, «неопознанными летающими объектами».

    При этом он заявил, что летят БПЛА в те места, где «расположены спецслужбы, офисы, министерства, другие учреждения», которые, по утверждению Юсова, якобы задействованы в планировании и реализации российской спецоперации на Украине.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на несколько районов Москвы с применением трех беспилотников. Один из БПЛА врезался в строящееся здание в комплексе «Москва-Сити». При этом башни «Москва-Сити» подвергались атакам украинских дронов и ранее.

    Как заявляла официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, киевский режим использует при атаках на комплекс «Москва-Сити» террористические методы, которые сравнимы с терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

    Коментарии (14)
    24 августа 2023, 13:19
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    ВС России поразили высокоточным оружием центр принятия решений на Украине
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные произвели групповой удар по центру принятия решений украинских вооруженных сил в ночь на четверг, сообщило Министерство обороны.

    Групповой удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений ВСУ, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Цель удара была достигнута, объект поражен, заключили там.

    Ранее в четверг Минобороны сообщало, что ВС России отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении.

    Коментарии (14)
    23 августа 2023, 15:29
    На Украине заявили о создании аналога российского «Ланцета»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские инженеры якобы создали аналог российским беспилотникам «Ланцет», заявил украинский вице-премьер Михаил Федоров в интервью местным телеканалам.

    Производители уже подготовили продукт «по типу «Ланцет», власти страны занимаются его «масштабированием», заявил Федоров, передает ТАСС. Уже определено количество дронов и введены сроки по их производству, добавил он.

    По его словам, российский беспилотник – эффективное и грозное оружие, киевский режим анализирует практику его применения по данным из открытых источников.

    Напомним, украинские военные жаловались президенту страны Владимиру Зеленскому на российские беспилотники «Ланцет» и «Орлан».

    Коментарии (42)
    23 августа 2023, 16:05
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    Грузия отказалась участвовать в антироссийском мероприятии на Украине
    @ Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия не отправляет официальную делегацию на саммит «Крымской платформы» и празднование Дня независимости Украины, сообщил телеканал «Мтавари» («Главный»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По данным телеканала, в Киев направились представители оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения». МИД Грузии пока не комментировал неучастие в форуме и торжественных мероприятиях.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что «Грузия солидарна с Украиной и тысячу раз это подтверждала и доказывала». Он предложил «не спекулировать» тем, что Тбилиси не отправил в Киев официальную делегацию.

    В среду на Украине запланировано проведение саммита «Крымская платформа». Первый саммит «Крымская платформа» прошел в Киеве в 2021 году по инициативе Украины, на нем обсуждался вопрос «деоккупации» Крыма. Тогда в саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций.

    Украина отозвала своего посла из Грузии вскоре после начала СВО, так как Грузия, участвующая во всех международных санкциях против России, не вводила их на двусторонней основе.

    Ранее Украина потребовала от посла Грузии покинуть страну из-за якобы ухудшения состояния здоровья ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в шестилетнем заключении с октября 2021 года.

    Грузия не скрывает своего разочарования отношением к ней украинских властей, но продолжает поддерживать Киев на международной арене и принимать тысячи украинских беженцев.

    Коментарии (13)
    24 августа 2023, 01:57
    Военкор сообщил об уничтожении под Николаевом двух пусковых установок С-300

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские истребители-бомбардировщики Су-34 в среду днем уничтожили две пусковые установки С-300, а также РЛС и пункт боевого управления ВСУ к северо-востоку от Николаева, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

    Руденко в своем Telegram-канале сообщил, что российские истребители нанесли удары четырьмя ракетами Х-35 в районе 16.00 среды.

    Военкор отметил, что за минувший месяц это уже второй уничтоженный дивизион ВСУ.

    Ранее Минобороны опубликовало видео ликвидации батареи зенитно-ракетного комплекса С-300 украинских вооруженных сил.

    Коментарии (2)
    24 августа 2023, 09:05
    Экс-разведчик ВС США предрек Украине участь Японии

    Экс-разведчик ВС США Риттер предрек Украине участь Японии

    Tекст: Алина Власенко

    Украине придется подписать капитуляцию, как это сделала Япония по итогам Второй мировой войны, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) Риттер опубликовал фотографию подписания Японией капитуляции 2 сентября 1945 года. «Ваше будущее. Наслаждайтесь», – добавил Риттер, передает RT.

    Ранее Риттер обвинил Владимира Зеленского в том, что президент Украины решил пожертвовать 400 тыс. украинских мужчин «в неудачном натовском гамбите».

    Коментарии (3)
    23 августа 2023, 17:36
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    Зеленский признал «очень сложное» продвижение украинского контрнаступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо заявил, что украинское контрнаступление идет «очень сложно».

    По его словам, украинские военные «идут вперед, но им очень сложно», из-за «тысячи мин» им приходится идти понемногу, передает РИА «Новости».

    На Западе неоднократно называли российские минные поля одной из главных сложностей украинского контрнаступления. Так, ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что Россия соорудила в зоне военной операции гигантские минные поля размером с Западную Германию.

    Коментарии (11)
    23 августа 2023, 20:07
    Зеленский отверг идею переброски украинских войск с востока на юг

    Президент Украины Зеленский отверг переброску сил на юг из-за угрозы потери территорий

    Tекст: Вера Басилая

    В случае переброски сил с востока для наступления на южное направление Украина может потерять Харьков, Днепропетровск (украинское название Днепр) и другие территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Украинский президент считает, что перебрасывать украинские силы на юг с востока, где находится примерно 200-тысячная российская группировка, нельзя. Зеленский заявил, что после этого ВС России за пару дней возьмут и Славянск, и Краматорск, потом Павлоград, Днепропетровск, Харьков в случае ослабления там ВСУ, передает РИА «Новости».

    «Мы не отдадим ни Харьков, ни Донбасс», – заявил президент Украины.

    Ранее газета New York Times писала, что американские военные планировщики «озадачены» решением украинского командования сосредоточить силы контрнаступления на востоке, и недавно сумели убедить их изменить направление основного удара.

    Коментарии (2)
    23 августа 2023, 23:47
    В Киеве прогремел мощный взрыв

    ТАСС: В Киеве прогремел мощный взрыв

    Tекст: Ольга Никитина

    На западной окраине Киева поздним вечером среды, 23 августа, прозвучал мощный взрыв, сообщают украинские СМИ.

    Взрыв, по сообщению местных СМИ, произошел в исторической местности Борщаговка на западе Киева, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в украинской столице не объявлялась.

    Днем несколько взрывов прозвучало в украинском городе Сумы.

    Коментарии (4)
    24 августа 2023, 12:45
    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию над российскими военными

    Украинскую актрису Курилец объявили в розыск за призыв к насилию
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актрису с Украины Адрианну Курилец объявили в розыск, следует из базы розыска МВД, ранее она призывала к насилию над российскими военными.

    В розыск по статье Уголовного кодекса России объявлена украинка Адрианна Степановна Курилец-Кметюк, передает ТАСС со ссылкой на базу ведомства.

    В мае СКР завел дело на Курилец, она в рекламном ролике перерезала серпом горло мужчине в военной форме.

    Коментарии (5)
    23 августа 2023, 16:42
    В МИД пообещали ответ Западу за помощь Украине в атаках беспилотников

    В МИД пообещали ответ спецслужбам Запада за помощь Украине в атаках беспилотников

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не оставит без ответа атаки Украины на российские гражданские объекты, и не будет игнорировать роль спецслужб Запада, предоставляющих Киеву информацию для атак беспилотников, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Преступные действия неонацистского киевского режима станут предметом самого пристального внимания со стороны правоохранительных органов Российской Федерации, ВС России не оставят атаки без ответа, следует из сообщения Захаровой на сайте МИД России.

    По ее словам, Москва не будет игнорировать роль в этих преступлениях спецслужб западных стран, которые предоставляют информацию Киеву, для  выстраивания маршрутов таких беспилотников.

    Ранее в Минобороны России сообщили, что российские силы ПВО в ночь на среду пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку на Москву с применением трех беспилотников.

    До этого в Брянской области повредили храм из-за обстрела ВСУ.

    Коментарии (2)
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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Хорватия – это балканская Польша

      Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.

      0 комментариев
    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Запад ведет культурное расчеловечивание

      Каждое племя создавало свою систему установлений, обрядов, табу. Так было когда-то и на Западе, который имел великую культуру сдерживания. И вот теперь мы присутствуем при грандиозном эксперименте, который состоит в том, чтобы вырастить племя людей, не умеющее откладывать желания. Племя людей-животных.

      4 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации

      Нас прежде всего интересует роль России в новой глобализации. Это уже точно не будет роль «ученика в школе демократии». Но это не значит, что достойное место в новом многополярном мире гарантировано нам автоматически. Прежде мы копировали чужое, теперь настало время проявить свое оригинальное, уяснить его для себя и предложить миру.

      37 комментариев
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    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

    • Зачем Боррель хамит России

      Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель окончательно отключился от реальности. В очередном интервью с хамскими выпадами в адрес России он назвал ее «экономическим карликом» и «заправочной станцией с ядерным оружием». Как нам на такое реагировать?

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