Запад держится на двух столпах. За счет ресурсов и рабского труда населения бедных, как принято их называть, «развивающихся» стран, колоний. Второй столп – глубинное рабское сознание самих европейцев.0 комментариев
Пленный капитан ВСУ рассказал о высокой мотивации иностранных наемников
Среди иностранных наемников на Украине много грузин и белорусов, их подготовка обычно выше, чем у украинских мобилизованных, рассказал пленный украинский капитан Евгений Низовцев.
По словам Низовцева, он и его сослуживцы видели порядка роты иностранных наемников, иногда – до взвода. Военнослужащий уточнил, что среди встречавшихся ему наемников были белорусы, американцы, грузины, норвежцы и канадцы, передает РИА «Новости».
Низовцев отметил, что все наемники были в хорошей физической форме. «Судя по некоторым, у них есть боевой опыт. Это видно по движениям. … Качество подготовки у них было на порядок выше, чем у наших военнослужащих», – сказал украинский капитан, добавив, что наемников отличало желание обучаться.
Он добавил, что наемников учили стрелять как из советского автомата АК-47, так и из американского М4. Тренировали их также иностранные инструкторы.
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