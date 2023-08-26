Пленный капитан ВСУ рассказал о высокой мотивации иностранных наемников

Генерал объяснил, почему ракеты советского образца мало помогут ПВО Украины

Генерал-лейтенант Бижев: Срок годности ракет, которые просит Зеленский, давно подошел к концу

Tекст: Илья Абрамов

«Советские ракеты могли остаться во всех странах бывшего Варшавского договора. Однако сомневаюсь, что Зеленский с их помощью решит проблему нехватки боеприпасов для систем ПВО», – сказал Айтеч Бижев, генерал-лейтенант, экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ.

«Срок годности советских ракет уже давно подошел к концу, и сами они устарели. Таким образом, эти боеприпасы будут малоэффективны в бою. Вместе с тем Украина может попытаться самостоятельно поправить дела в части противовоздушной обороны», – полагает собеседник.

«Например, у ВСУ остались образцы ЗРК С-300. Западные государства помогут доработать эти машины и оснастить их современной электроникой. А учитывая сохранившуюся на Украине советскую промышленную базу, там можно наладить сборку и комплексов, и производство боеприпасов», – подчеркнул Бижев.

Ранее Зеленский заявил о потребности Украины в поставках ракет для систем ПВО советского образца. Такое оружие было охарактеризовано им как «несовременное, но все-таки действенное».

По словам Зеленского, ВСУ обладают некоторым количеством систем ПВО, но имеют дефицит боеприпасов. Он отметил, чтобы получить нужные ракеты, необходимо вести работу со всеми государствами, у которых на складах осталось советское вооружение. Кроме того, он заявил, что Украине нужно получить современные зенитные комплексы, а также начать производить установки внутри страны.

Ранее на Украине уже требовали новые системы ПРО и ПВО. Советник офиса президента Михаил Подоляк в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) заявил, что стране нужны новые зенитные системы, а не переговоры о мире.

В середине июля Зеленский также заявлял, что несмотря на наличие у Украины систем SAMP-T и Patriot, их недостаточно для защиты всех объектов инфраструктуры. Он потребовал новые западные зенитные комплексы для обороны портовой инфраструктуры.

Напомним, в ВСУ признали неспособность ПВО Украины противостоять российским ракетам Х-22. Об этом заявил в эфире телеканала «Рада» представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о состоянии зенитных систем, состоящих на вооружении ВСУ. Эксперты отмечали, что проблемы ПВО Украины нельзя решить даже за счет наращивания поставок нового вооружения. Кроме того, имеющиеся у противника западные комплексы представляют преимущественно старые модели, неспособные перехватить крылатые ракеты.