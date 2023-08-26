Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
ВСУ обстреляли белгородский поселок кассетными снарядами
После обстрела ВСУ белгородского поселка Уразово кассетными снарядами ранены четыре человека
При обстреле со стороны Украины поселка Уразово Валуйского городского округа Белгородской области кассетными боеприпасами пострадали четыре человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Глава региона уточнил, что ВСУ обстреляли поселок из «Града». Кассетные боеприпасы попали по частным жилым домам и на территорию сельскохозяйственного магазина. Пострадали четыре местных жителя, они госпитализированы с осколочными ранениями.
Кроме того, сообщил Гладков в Telegram, в результате обстрела повреждены несколько жилых домов и автомобилей.
Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что у США нет свидетельств того, что вооруженные силы Украины используют кассетные боеприпасы против гражданского населения.
Кроме того, Гладков подтвердил, что в Шебекинском городском округе сработала система ПВО, сбив беспилотник в районе села Купино. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее Минобороны сообщало, что украинский беспилотник самолетного типа сбит средствами противовоздушной обороны над Белгородской областью.