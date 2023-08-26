Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.21 комментарий
Балицкий сообщил об информированности России о ситуации в Запорожье
Губернатор Запорожской области Балицкий сообщил о понимании российской стороной ситуации в городе Запорожье
Россия владеет почти полной информацией о ситуации в городе Запорожье, который удерживается украинскими войсками, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Балицкий сказал, что есть почти полное «понимание, включая и цены, и выплаты на автовокзалах, в больницах и везде». По его словам, российская сторона «владеет полностью ситуацией», так как очень много «людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории», передает РИА «Новости».
В других городах, удерживаемых украинскими войсками, тоже есть много местных жителей, которые «с удовольствием рассказывают ситуацию», ждут и готовы помочь российской армии, чтобы поскорее «избавиться от украинского нацистского режима», сказал врио губернатора.
Балицкий заявил, что российская сторона «знает все, что у них происходит», включая «большую часть дислокаций» вооруженных сил Украины. Он отметил, что часто ВСУ занимают объекты, «где дети или общежития, заводские общежития, прячутся в ПТУ». В связи с этим «не всегда есть возможность наносить ракетные удары». «Но когда она есть, мы это делаем», – заверил Балицкий.
Напомним, в ночь на субботу в районах Запорожской области, которые удерживаются вооруженными силами Украины, прозвучала серия взрывов.