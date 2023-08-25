Для канонизации Суворова, как и любого другого кандидата в святые, требуется выполнить несколько условий, существующих с самого начала церкви. В случае Суворова есть лишь одно серьезное основание для канонизации – добродетельная, праведная и святая жизнь, то есть причисление к лику святых в качестве праведного воина, подобно адмиралу Ушакову. Однако и здесь нам могут встретиться некоторые проблемы.0 комментариев
В Германии заявили об украинском следе в диверсии на «Северных потоках»
Spiegel: Следы терактов на «Северных потоках» ведут на Украину
В ходе расследования терактов на «Северных потоках» замечен украинский след, сообщили источники, знакомые с делом, сказано в материалах телеканала ZDF и издания Spiegel.
«Появляется все больше свидетельств того, что за нападениями на трубопровод «Северный поток» могут стоять преступники, связанные с Украиной», – сообщил ZDF.
По официальной версии, прокуратура продолжает расследование в отношении неизвестных. Между тем источники ZDF Frontal и Spiegel, знакомые с ходом расследования, считают украинский след особенно убедительным, передает РИА «Новости».
При этом достоверных доказательств того, что подозреваемые в диверсиях могут быть из России, нет.
Также сообщается, что следствие связывает взрывы на газопроводах с яхтой «Андромеда». «Сообщается, что группа находилась на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывали технические данные, которые смогли изучить оперативники», – сообщают СМИ.
Отмечается, что власти Германии не приняли дополнительных мер по защите трубопроводов, несмотря на предупреждения о возможной атаке.
Ранее в Европарламенте заявили о причастности США к взрывам на «Северных потоках».