Хорватия стала одним из самых верных союзников Украины. Это не удивляет, если вспомнить схожесть бандеровцев и усташей в годы Второй мировой войны. Но хорватская мотивация в противостоянии России и Сербии скорее схожа с польской, а не с украинской.0 комментариев
Глава комитета Сената США заявил об угрозе аннексии Турцией территорий Кипра
Председатель комитета Сената США Менендес заявил об угрозе аннексии Турцией оккупированных территорий Кипра
Сохраняется угроза аннексии Турцией оккупированных территорий Кипра, заявил глава комитета по международным отношениям Сената США Роберт Менендес, назвав президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана автократическим лидером.
Менендес выступил на Всемирном съезде киприотов в Никосии, на котором присутствовали власти Кипра. Менендес поприветствовал делегатов на греческом языке и отметил, что мать его жены родилась в Никосии. Архиепископ Кипрский Георгий наградил Менендеса золотой медалью апостола Варнавы.
Сенатор подчеркнул, что десятки тысяч турецких военных «незаконно оккупируют 36% территории Республики Кипр». Он призвал сохранять бдительность, поскольку «Эрдоган может передумать в любое время» в вопросе «его агрессии против Кипра». Менендес считает, что «готовность» Эрдогана «расширять свою авторитарную власть означает, что сейчас как никогда важно для США поддерживать Республику Кипр», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNA.
Менендес подверг критике нападение на миротворцев ООН в нейтральной зоне в Пиле, он призвал СБ ООН осудить атаки турецких сил на миротворцев. По его словам, отношения между США и Кипром переживают исторический поворотный момент. Менендес подчеркнул, что «геостратегическое положение Кипра ценно для коллективной безопасности».
Сенатор считает, что администрация Джо Байдена должна рассматривать вопрос Кипра как один из основных внешнеполитических приоритетов и «перейти от простого осуждения к действию».
Напомним, турецкие СМИ заявили, что Соединенные Штаты фактически являются стратегическим противником Турции, они ведут против Анкары «тайную, негласную, необъявленную» войну.