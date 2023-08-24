Депутат Госдумы: Запад заинтересован в гибели Пригожина

Депутат Матвейчев: Запад может воспользоваться вероятной гибелью Пригожина

Tекст: Илья Абрамов

«ЧВК «Вагнер» – это прежде всего люди. Как мы помним, большинство бойцов не поддержали мятеж Пригожина. Для тех, кто встал на сторону Пригожина, авиакатастрофа ничего не изменила. Они могут остаться в Белоруссии. Лукашенко хочет видеть у себя в республике специалистов с опытом ведения боевых действий в современных условиях. Кроме того, «Вагнер» имеет возможность поехать в Африку, где также есть потребность в профессиональных военных. Остальные же служат в официальных российских силовых структурах или в некоторых частных организациях», – сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Кто теперь займет руководящие посты в ЧВК, решат командиры группы. Однако вряд ли новый лидер получит однозначную поддержку внутри организации и достигнет того уровня известности в обществе, которого добился Пригожин. ЧВК «Вагнер» останется тенью самой себя в прошлом», – подчеркнул он.

«Естественно, сразу после крушения самолета зазвучали версии о том, что Пригожина не было на борту и все это – большая инсценировка, за которой стоит то ли Запад, то ли Кремль», – добавил на своем YouTube-канале парламентарий.

«Я уже говорил, что в преддверии президентских выборов в России наши противники буду делать все, чтобы дестабилизировать обстановку внутри страны. И произошедшее очень напоминает классический прием англосаксов по созданию нестабильной ситуации в государстве. Запад может попытаться воспользоваться вероятной гибелью Пригожина в своих интересах», – объясняет он.

Ранее вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области упал бизнес-джет Embraer Legacy 600. Самолет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Следователи рассматривают несколько версий случившегося. Точной информации о том, был ли Пригожин на борту самолета, пока не поступало.



Газета ВЗГЛЯД собрала все, что известно о катастрофе к ночи среды. Так, Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров и членов экипажа бизнес-джета. Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.