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Росавиация опубликовала список пассажиров разбившегося под Тверью самолета
Росавиация со ссылкой на данные авиакомпании опубликовала имена всех пассажиров бизнес-джета Embraer Legacy 600, потерпевшего крушение в Тверской области. Среди них значатся Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.
Список из семи пассажиров и троих членов экипажа опубликован в Telegram-канале Росавиации.
Так, на борту находились следующие пассажиры: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy.
И члены экипажа: командир Levshin Aleksei, второй пилот Karimov Rustam, бортпроводник Raspopova Kristina.
Отмечается, что полет выполнялся на основании разрешения на использование воздушного пространства, выданного в установленном порядке.
Напомним, в среду в Тверской области вблизи населенного пункта Куженкино упал бизнес-джет Embraer Legacy 600, следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Среди пассажиров значился владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли.