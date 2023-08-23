Падение самолета Пригожина: что известно о катастрофе

Tекст: Евгений Романов

В среду МЧС РФ сообщило, что частный самолет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) упал в Тверской области неподалеку от населенного пункта Куженкино около 18:40 мск. О причинах ЧП не сообщается. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. МЧС уточняло, что на борту находились десять человек, из них три члена экипажа. На месте падения самолета спасатели обнаружили восемь тел.

Кроме того, среди пассажиров, как уточнили в Росавиации, значился бизнесмен и владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Однако официальных данных о том, находился ли бизнесмен на борту, в первые часы после ЧП не было. Росавиация начала расследование катастрофы.

По данным Росавиации, самолет, который следовал по маршруту Москва – Санкт-Петербург, принадлежал ООО «МНТ-Аэро» (специализируется на бизнес-перевозках).

Следственный комитет завел дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). «Будут назначены все необходимые судебные экспертизы, проведен комплекс следственных действий для установления причин авиакатастрофы», – добавили в СК.

Как сообщил источник РБК в правоохранительных органах, следствие рассматривает различные версии падения бизнес-джета, включая «внешнее воздействие» и ошибку пилота. Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с самолетом.

После подтверждений авиапроисшествия появились сообщения со ссылкой на данные сервиса Flightradar об еще одном самолете, связанном со структурами Пригожина, который находился в воздушном пространстве над Москвой и затем совершил посадку в аэропорту Остафьево.

