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Батальон мотострелков удержал позиции после нескольких суток атак ВСУ
Минобороны России сообщило об ожесточенных боях в течение нескольких суток на Южно-Донецком направлении
Батальон мотострелков под руководством майора Александра Минеева в течение нескольких суток отражал атаки превосходящих сил противника на одном из участков Южно-Донецкого направления, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.
Чехов сообщил о «нескольких сутках ожесточенных боев», в течение которых мотострелки вели позиционную оборону. Было отражено «три атаки превосходящих сил» противника, удалось «выявить и подавить два опорных пункта» вооруженных сил Украины. ВСУ не смогли продвинуться вперед, передает ТАСС.
Офицер пресс-центра группировки российских войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения ведут наступление в районе населенного пункта Ольшана. ВСУ предприняли шесть контратак у Петропавловки и Новоселовского, но потеряли свыше 40 человек в результате «упреждающего огня артиллерии», украинские атаки были отражены, передает РИА «Новости».
Кроме того, авиация нанесла 12 ударов по тактическим резервам ВСУ и по подразделениям территориальной обороны. Также по ним отработала тяжелая огнеметная система. В результате контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли две САУ M109 у населенных пунктов Песочная и балка Шевцов Яр, а также минометные расчеты у населенных пунктов Крахмальное и Табаевка.
Напомним, Минобороны России сообщило об успехах Западной группировки российских войск на Купянском направлении. Также сообщалось, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.