За последние сутки отражены четыре атаки подразделений 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 14-й механизированных бригад ВСУ около Синьковки Харьковской области и Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Возле Стельмаховки ЛНР уничтожен склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны.

Потери противника составили до 160 военнослужащих, пять бронемашин, американская артсистема М777, самоходные артиллерийские установки: польская Krab, американская М109 Paladin и «Акация», а также две РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Запорожском направлении слаженными действиями подразделений российской группировки при поддержке ракетных войск и артиллерии отражены пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ рядом с Работино Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Под Омельником Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

Потери противника на этом направлении за последние сутки составили более 80 военнослужащих, три машины пехоты, гаубицы – британская FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Донецком направлении профессиональными действиями подразделений Южной группировки, ударами армейской авиации отражены три атаки ВСУ у Красногоровки и Невельского Донецкой народной республики (ДНР).

За минувшие сутки потери противника составили порядка 225 военнослужащих убитыми и ранеными, две машины пехоты, три бронемашины, самоходная артустановка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, перечислили в Минобороны.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке оперативно-тактической авиации нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного ДНР.

Потери противника на этом направлении составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, самоходные артиллерийские установки – британская AS-90 Braveheart и «Нона-С», а также американская артсистема М777, сообщил Конашенков.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке авиации отразили две атаки около Червоной Дибровы ЛНР. Кроме того, нанесено огневое поражение подразделениям 42-й, 63-й и 67-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки, Серебрянки и Григоровки ДНР. Ликвидированы около 75 военнослужащих, две бронемашины, три пикапа, гаубица Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки потери противника составили до 45 военнослужащих и два 120-мм миномета.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и технике противника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.