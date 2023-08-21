ФСБ задержала в Ростовской области гражданку Украины за шпионаж

Гражданка Украины, собиравшая военные данные в Ростовской области, задержана сотрудниками ФСБ

Tекст: Вера Басилая

Украинка, приехав в Россию, связалась по телефону с сотрудницей СБУ и пообещала ей сообщать о местоположении воинских подразделений, о перемещении техники и личного состава ВС России, передает РИА «Новости».

Женщина неоднократно приезжала в Ростовскую область и записывала сообщения о перемещениях танков и военных машин, а также расположения ПВО. В УФСБ отметили, что собранная ею информация могла быть использована ВСУ для нанесения ударов по российским военным.

Сейчас она задержана, у нее изъяли средства связи, при помощи которых она созванивалась с СБУ, ей грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ФСБ задержала одного из руководителей Одесской железной дороги за организацию диверсии на стрелочных переводах железнодорожной станции Херсон.