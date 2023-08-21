Русские туристы, которые активно ринулись в полудружественную–полунедружественную Грузию отдыхать и с деньгами, после концерта The Killers еще подумают: а нафига это нужно. Еще деньги везти этим людям.9 комментариев
Дан старт ток-шоу «Народ интересуется» о традициях, ценностях и будущем России
Руководитель проекта «Народов много – Родина одна» Шехов представил новое интернет ток-шоу «Народ интересуется» о России
Федеральный проект «Народов много – Родина одна» представил интернет ток-шоу «Народ интересуется», в котором политики, актеры, музыканты, спортсмены отвечают на вопросы о многонациональной России, традициях, истории и культуре, о силе и единстве ее народа, сообщил руководитель проекта Алексей Шехов.
Первыми гостями интервью стали заслуженный артист России Александр Олешко, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, актер театра и кино Константин Соловьев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, участницы коллектива «Бурановские бабушки», директор Центра циркового искусства, известная во всем мире дрессировщица Дарья Костюк, депутат Госдумы России Александр Ющенко, руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков и другие лидеры общественного мнения.
В рамках ток-шоу участники расскажут о том, какие народы есть в их семейном древе, где в России вкуснее и что стоит попробовать, приезжая в разные регионы страны, с какими самыми необычными традициями они сталкивались, что такое дружба народов и многое другое. Все интервью будут опубликованы на портале народы-россии.рф и на страницах проекта в социальных сетях.
В прошлый четверг из результатов исследования ВЦМОМ стало известно, что больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире.