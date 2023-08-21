Дан старт ток-шоу «Народ интересуется» о традициях, ценностях и будущем России

Руководитель проекта «Народов много – Родина одна» Шехов представил новое интернет ток-шоу «Народ интересуется» о России

Tекст: Антон Никитин

Первыми гостями интервью стали заслуженный артист России Александр Олешко, председатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов, актер театра и кино Константин Соловьев, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, участницы коллектива «Бурановские бабушки», директор Центра циркового искусства, известная во всем мире дрессировщица Дарья Костюк, депутат Госдумы России Александр Ющенко, руководитель Центра знаний «Машук» Антон Сериков и другие лидеры общественного мнения.

В рамках ток-шоу участники расскажут о том, какие народы есть в их семейном древе, где в России вкуснее и что стоит попробовать, приезжая в разные регионы страны, с какими самыми необычными традициями они сталкивались, что такое дружба народов и многое другое. Все интервью будут опубликованы на портале народы-россии.рф и на страницах проекта в социальных сетях.

В прошлый четверг из результатов исследования ВЦМОМ стало известно, что больше половины россиян считают свою страну лучшей в мире.