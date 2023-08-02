Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.2 комментария
Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН
Президент Бразилии да Силва: Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине
Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса, высказал мнение президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Отвечая на вопросы зарубежных СМИ, президент Бразилии выразил мнение, что конфликт на Украине нужно было обсудить в ООН, в зале Совета Безопасности всемирной организации, «хотя именно его члены участвуют в войнах». Он напомнил о том, что США, Британия и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея соответствующего мандата организации, передает ТАСС.
Лула да Силва высказал предположение, что если бы территориальный вопрос по Украине обсудили в ООН ранее, «мы бы сейчас жили в мире».
Ранее президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине. В прошлую субботу президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может выполнить пункт африканской мирной инициативы о прекращении огня, так как Украина ведет крупномасштабное наступление.