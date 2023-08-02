Президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине

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    Борьба Байдена и Трампа стала войной на уничтожение
    Медведев: Раньше Трампа просто убили бы
    Америку рассердило решение Киева биться за Артемовск
    В Черном море уничтожен атаковавший гражданское судно России беспилотный катер
    Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив
    В Курской области объявили о выдаче боевого оружия отрядам дружины
    Боливия официально попросила Россию включить страну в БРИКС
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    Нигерия оставила Нигер без электричества
    Мнения
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия вернет Киеву былую славу

    Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Оказывается, в сожжении Корана в Швеции тоже «виноваты» русские

    Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.

    2 комментария
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия и Африка сотрудничают ради денег и мира

    По итогам саммита в Петербурге стало ясно, что африканских лидеров интересуют два трека: продолжение и развитие политико-экономического сотрудничества с Россией, а также зондирование возможностей прекращения кровопролития на Украине.

    0 комментариев
    Новости
    19:20Президент Бразилии предложил урегулировать конфликт на Украине в СБ ООН

    Совет Безопасности ООН должен стать площадкой для обсуждения ситуации на Украине, в том числе территориального вопроса, высказал мнение президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    19:11Американист: Агентство Fitch должно еще сильнее понизить кредитный рейтинг США

    Снижение кредитного рейтинга США отражает реальные проблемы в экономике страны. И если судить объективно, уровень можно было понизить еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее агентство Fitch понизило кредитный рейтинг США до АА+.

    19:10На Украине решили национализировать якобы принадлежащий сенатору из России завод

    Украинский Минюст подал иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о национализации завода в Конотопе (Сумская область), поскольку тот якобы принадлежит члену Совета Федерации Сергею Калашнику.

    19:01Курс евро на Мосбирже поднялся до 103 рублей

    Впервые с конца марта 2022 года курс евро на Мосбирже вырос до 103 руб., следует из данных валютных торгов.

    18:55Митрополит Евгений: В каждой второй записке на Урале прихожане пишут имена президента и патриарха

    «Каждая вторая-третья записка – люди вписывают туда имена двух людей: это имя Святейшего патриарха Кирилла и имя – по-разному пишут – раба Божьего Владимира большими печатными буквами, или Владимира Владимировича, или просто президента», – заявил митрополит Евгений (Алексей Кульберг) в ходе вручения государственных наград в Кремле.

    18:52Президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине

    Ведущие переговоры по украинскому вопросу страны должны постараться найти «общий знаменатель», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    18:35ЦИК пришлось самостоятельно зарегистрировать «Коммунистов России» в Хакасии

    ЦИК России в среду был вынужден сам зарегистрировать список кандидатов партии «Коммунисты России» на выборах в Верховный совет республики – избирком Хакасии накануне повторно не смог принять решения о регистрации.

    18:27Нигерия оставила Нигер без электричества

    Власти Нигерии в рамках согласованных региональных санкций остановили поставки электричества в соседний Нигер, власть в котором захватили военные, сообщает агентство France Press.

    18:10Новым британским послом в Москве стал Найджел Кейси

    Британия объявила о смене своего посла в Москве с ноября, должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси, сообщает пресс-служба МИД.

    18:01Алтайский писатель Бедюров назвал особенность российской цивилизации

    Российская литература – русская и многонациональная. А такого нет ни в Европах, ни в Америках: наши народы сохранили свою культуру – и русский язык, и свои языки, свою литературу, свой быт и уклад, заявил алтайский писатель Бронтой Бедюров на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

    17:59Мишустин встретился с победителями международных олимпиад

    Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил учащихся-победителей международных олимпиад среди школьников по естественным и точным наукам.

    17:43Путин вручил в Кремле высокие госнаграды казакам

    Президент России Владимир Путин вручил в Кремле высокие государственные награды командиру добровольческого казачьего экспедиционного батальона «Сибирь» Олегу Ликонцеву и его заместителям – Алексею Кайгородову и Сергею Мерзеликину.

    17:34Путин: У политики Киева по уничтожению всего русского нет перспектив

    У политики киевского режима и у его хозяев по уничтожению всего русского с Запада нет будущего, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

    17:25Путин заявил о необходимости обеспечить новые регионы книгами и учебниками

    Образовательные учреждения новых регионов должны быть обеспечены книгами и учебниками, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    17:19Винокур отказался пародировать Зеленского

    Юморист, народный артист РСФСР Владимир Винокур спародировал во время церемонии вручения госнаград в Кремле президента США Джо Байдена, однако отказался делать пародию на главу Украины Владимира Зеленского.

    2 августа 2023, 18:52

    Президент Бразилии призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине

    Президент Бразилии да Силва призвал прийти к «общему знаменателю» по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ведущие переговоры по украинскому вопросу страны должны постараться найти «общий знаменатель», заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

    Вопрос обсуждался с Индией, Китаем, странами Латинской Америки и Африки, сказал бразильский лидер, передает ТАСС.

    По его словам, в разговоре с теми, кто придерживается мнения, отличного от твоего, всегда можно прийти к «общему знаменателю», и на основании него достичь мира.

    Он отметил, что спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим уже ездил в Россию, на Украину и в Данию, где обменивался мнениями о перспективах завершения конфликта. Он также будет участвовать в предстоящих переговорах по урегулированию на Украине в Саудовской Аравии.

    2 августа 2023, 02:59
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    После доклада главы разведки Украины Буданова Зеленский выступил с угрозами в адрес России

    Зеленский выступил с угрозами в адрес России
    @ President of Ukraine/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины. Украинский президент выступил с угрозами в адрес России.

    Зеленский рассказал, что «отдельный подробный доклад» сделал начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов. По словам Зеленского, Россия «точно почувствует последствия» украинской «работы». «Серьезно почувствует», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, на фоне провалов контрнаступления вооруженных сил Украины киевский режим активизировал террористическую деятельность, атакуя гражданские цели. После этого в ООН потребовали прекратить атаки дронов на Москву.

    Коментарии (32)
    2 августа 2023, 15:54
    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты

    Координатор подполья в Николаеве Лебедев назвал пораженные в Измаиле объекты порта

    Координатор подполья в Николаеве назвал пораженные в Измаиле объекты
    @ Emergency Service of Ukraine/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Измаиле поражена база техобслуживания украинского флота и нефтебаза, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на источники в городе.

    Нефтебаза после удара горела несколько часов, поражена база техобслуживания флота, где велся ремонт военных украинских катеров, сказал Лебедев РИА «Новости».

    Попадание пришлось также в здание морского вокзала по набережной Капикраяна, где, согласно данным подполья, были иностранные румынские военные.

    Также Лебедев прокомментировал видео, снятое подпольщиками. Он уточнил, что в ролике запечатлен удар по зданию управления пароходства, после которого начался пожар. Поражена портовая инфраструктура, зерновое хранилище и элеватор, где, по данным подполья, находилась иностранная военная техника. Всего зафиксировано восемь ударов.

    До этого Reuters сообщало, что после взрывов в Измаиле остановлена работа порта.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 03:58
    Взрывы прогремели на Украине

    В Киеве и Одесской области Украины прогремели взрывы

    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Взрывы произошли в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ заявили о мощных взрывах в Киеве, передает RT.

    Кроме того, взрывы прогремели в городе Измаиле, который является крупным портом на Дунае, передает ТАСС.

    Местные власти сообщают о работе ПВО в Киеве, Киевской и Одесской областях. В ряде других регионов Украины также объявлена воздушная тревога.

    «Военкоры Русской весны» пишут о «мощных взрывах и стрельбе в Киеве», пожарах от ударов «Гераней» под Одессой. Со ссылкой на украинские ресурсы сообщается, что в Измаиле поражен порт, «пылает нефтебаза».

    Вечером во вторник сообщалось о взрывах в Харьковской области.

    Напомним, во вторник во всех регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 10:10
    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после ночных взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины

    Зеленский после взрывов заявил о значительных повреждениях на юге Украины
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Алина Власенко

    После ночных ударов самые значительные повреждения зафиксированы на объектах на юге Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

    Глава государства подтвердил наличие повреждений, добавив, что самые значительные из них зафиксированы на юге страны, передает ТАСС.

    Ночью в Измаиле Одесской области произошли взрывы. Также сообщалась о работе ПВО в Киеве. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры региона произошли пожары.

    Коментарии (17)
    2 августа 2023, 15:12
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    Штурмовые отряды Западной группировки войск развили наступление в ЛНР и Харьковской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области и в ЛНР в последние сутки развили наступление штурмовые отряды группировки «Запад», сообщило Министерство обороны.

    Войска продвинулись в сторону поселков Новоселовское (ЛНР) и Тимковка (Харьковская область), они смогли улучшить тактическое положение, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Новоселовского успешно отражены две атаки украинской 25-й воздушно-десантной бригады.

    У Тимковки, Котляровки, Першотравневого (Харьковская область), Новоселовской и Артемовки (ЛНР) поражены скопления живой силы и техники ВСУ.

    Украинская сторона потеряла свыше 40 бойцов, две боевые бронированные машины, машину РСЗО «Град», польскую САУ Krab, две САУ «Гвоздика», самоходную артиллерийско-минометную установку «Нона», самоходную гаубицу «Мста-С» и орудие «Мста-Б».

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку у поселка Нововодяное (ЛНР). Поражены подразделения ВСУ у Торского, Григоровки (ДНР) и Червоной Дибровы (ЛНР).

    На этом направлении ВСУ потеряли до 115 человек, четыре бронемашины, американскую артиллерийскую установку М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и орудие Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла за сутки до 45 бойцов, три САУ «Акация» и три гаубицы «Мста-Б».

    У города Орехов (Запорожская область) поражен пункт управления 15-й бригады нацгвардии Украины.

    У Огурцово (Харьковская область) и Дружковки (ДНР) ликвидированы склады боеприпасов и топлива 60-й механизированной бригады ВСУ.

    Российские ПВО за сутки перехватили 12 снарядов РСЗО HIMARS, уничтожены 28 украинских БПЛА.

    С начала СВО уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5430 беспилотников, 427 ЗРК, 11 084 танка и других боевых бронированных машин, 1142 машины РСЗО, 5719 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (7)
    2 августа 2023, 06:48
    Власти Одесской области сообщили о пожарах

    Глава Одесской областной администрации Кипер сообщил о пожарах на объектах инфраструктуры

    Власти Одесской области сообщили о пожарах
    @ Knut Knipser/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На объектах портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области Украины возникли пожары, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

    Кипер сообщил, что на место прибыли сотрудники экстренных служб, передает ТАСС.

    Напомним, в СМИ и соцсетях сообщали о взрывах в Киеве, Киевской, Одесской и Харьковской областях Украины. В частности, взрывы прогремели в Измаиле, который является крупным портом на Дунае.

    Коментарии (12)
    2 августа 2023, 11:48
    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области

    Врио губернатора Балицкий сообщил о неудачной попытке ВСУ прорвать российскую оборону в Запорожской области

    ВСУ попытались прорвать российскую оборону в Запорожской области
    @ t.me/BalitskyEV

    Tекст: Алина Власенко

    Штурмовая группа украинских военных предприняла очередную безуспешную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Он уточнил, что штурмовая группа была обнаружена еще в момент выдвижения и была уничтожена российской артиллерией.

    Балицкий добавил в Telegram, что сдача в плен остается единственным шансом для солдат ВСУ сохранить свои жизни.

    Ранее Балицкий заявил, что украинские военнослужащие начали перегруппировку на Ореховском направлении, киевское командование пытается формировать штурмовые группы из мобилизованных.

    Коментарии (8)
    1 августа 2023, 22:52
    Украинские телефонные мошенники стали террористами

    Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

    Tекст: Антон Антонов

    В России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления, пишут СМИ, связывая изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

    Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

    Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

    В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

    Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

    Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

    Напомним, инцидент с учительницей истории, которую  телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.

    Коментарии (18)
    2 августа 2023, 12:16
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    Командир атаковавшего колонну ВСУ танка: Есть экипажи круче
    @ кадр из видео

    Tекст: Алина Власенко

    Командир танка, который в одиночку атаковал колонну украинской техники, заявил, что это обычная работа российских военных и есть экипажи еще «круче».

    Командует танком мобилизованный с позывным «Ласка», который ушел из Вооруженных сил в 2011 году и 12 лет был на пенсии, наводчик-оператор «Леня» – тоже мобилизованный, механик-водитель «Монолит» – кадровый военный, передает РИА «Новости».

    Командир экипажа в комментарии Telegram-каналу «Герои спецоперации Z» сообщил, что встречал военных, которые справляются со своими задачами еще лучше, чем он. В частности, «Ласка» отметил работу «экипажей 218-го и 114-го полков». «Они ... еще круче, чем мы», – сказал военнослужащий.

    Он добавил, что такое видео не единственное. «Есть еще видео, которые вам не показывают. А работаем мы постоянно», – добавил он.

    Ранее механик-водитель «Монолит» также рассказал о подвиге своего экипажа.

    На прошлой неделе в Сети опубликовали видео, на котором один российский танк остановил целую роту вооруженных сил Украины. В Кремле восхитились героизмом экипажа боевой машины, а министр обороны Сергей Шойгу за проявленное мужество и героизм представил экипаж танка к государственным наградам.

    Коментарии (11)
    2 августа 2023, 13:33
    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России

    Медведев в ответ на угрозы Зеленского посоветовал ему посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине

    Медведев ответил на угрозы Зеленского в адрес России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алина Власенко

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя угрозы в адрес россиян со стороны президента Украины Владимира Зеленского, рекомендовал ему посмотреть на последствия ударов российских войск, нанесенных в ответ на террористические акты Киева.

    Комментируя слова Зеленского о том, что россияне «серьезно почувствуют результаты работы» киевского режима, Медведев в Telegram посоветовал украинскому президенту посмотреть на результаты работы российских сил по целям на Украине и задуматься, что он сделал со своей страной.

    Ранее Зеленский сообщил, что выслушал доклады представителей сил обороны и безопасности Украины, и выступил с угрозами в адрес России.

    Коментарии (9)
    1 августа 2023, 22:21
    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД

    Моравецкий раскритиковал решение МИД Украины вызвать польского посла Цихоцкого

    Премьер-министр Польши осудил Украину за вызов польского посла в МИД
    @ Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    МИД Украины не должен был вызывать польского посла Бартоша Цихоцкого из-за недовольства словами министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

    Моравецкий в Twitter (соцсеть заблокирована в России) заявил, что «вызов польского посла – представителя страны, который остался единственным в Киеве», когда Россия начала специальную военную операцию, «не должен был иметь место». По словам премьера, «таких ошибок быть не должно», учитывая конфликт на Украине и поддержку, которую она получает от Польши. При этом Моравецкий обещал «всегда защищать доброе имя Польши, ее безопасность». Он заверил, что для польских властей интересы какой-либо другой страны не будут преобладать над интересами Польши.

    Напомним, Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. МИД Украины заявил послу, что высказывания Пшидача являются неприемлемыми.

    Коментарии (21)
    2 августа 2023, 10:05
    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у военкомата в Москве

    Пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали у Бутырского военкомата в Москве

    Tекст: Алина Власенко

    Правоохранители задержали у Бутырского военкомата в Москве 70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью, перед этим он разговаривал по телефону с человеком с украинским акцентом.

    Мужчина пришел к зданию военкомата днем 1 августа с пакетом и параллельно говорил по телефону. Находившиеся рядом полицейские обратили внимание, что у собеседника пенсионера слышен украинский акцент. Кроме того, мужчина на другом конце трубки просил включить камеру телефона, сообщает Telegram-канал Shot.

    В итоге пенсионер был задержан правоохранителями, которые обнаружили в его пакете бутылки с горючей смесью. Детали своего разговора мужчина разглашать отказался.

    В последнее время в России наблюдается всплеск «мобильного» терроризма, когда телефонные мошенники не только выманивают деньги у россиян, но и провоцируют своих жертв на преступления. СМИ связывают изменения с деятельностью украинских спецслужб.

    Так, ранее телефонные мошенники убедили 24-летнюю учительницу истории поджечь военкомат в городе Россошь Воронежской области. Девушка бросила в здание «коктейль Молотова».

    Коментарии (44)
    2 августа 2023, 08:10
    Ночные взрывы в Киеве продолжались в течение десяти минут

    Очевидцы сообщили, что взрывы в Киеве в ночь на среду раздавались в течение десяти минут

    Tекст: Алина Власенко

    В ночь на среду в украинской столице произошло не менее четырех взрывов, их было слышно на протяжении десяти минут, сообщили очевидцы.

    По их словам, первый взрыв раздался около 2.50. В Киеве работала система противовоздушной обороны, передает ТАСС.

    Воздушная тревога в Киеве ночью продолжалась больше часа. По словам мэра города Виталия Кличко, взрывы произошли в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах.

    Тем временем в 7.28 мск повторная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 14:04
    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении

    NYT: Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины оказалось «колоссальным»

    В США заявили о колоссальном числе раненых солдат ВСУ при контрнаступлении
    @ Kostiantyn Liberov/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Число раненных при контрнаступлении военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалось «колоссальным», сообщила The New York Times со ссылкой на украинских врачей.

    В материале говорится, что украинские военные создали недалеко от линии фронта десятки временных медицинских постов, которые постоянно получают «приток солдат, раненных в боях». По имеющимся у издания данным, особенно много фиксируется травм, полученных в результате взрыва мин. Как сообщили изданию врачи, цифра по раненым «колоссальная», передает ТАСС.

    Накануне бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал контрнаступление ВСУ бойней. В понедельник министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл огромные потери ВСУ за июль.

    Коментарии (3)
    2 августа 2023, 14:14
    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной

    Замглавы МИД Польши Яблонский заявил об ухудшении отношений с Украиной

    МИД Польши заявил об ухудшении отношений с Украиной
    @ Radek Pietruszka/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Эмоции отдельных представителей киевского режима привели к ухудшению дипломатических отношений Украины и Польши, заявил замглавы МИД республики Павел Яблонский.

    По словам Яблонского, отношения Киева и Варшавы из-за «заявлений некоторых представителей украинских властей» в последнее время ухудшились, передает РИА «Новости».

    Причиной ухудшения замглавы МИД Польши назвал «некоторые эмоции» со стороны Киева. При этом он заявил, что Варшава относится к этому с пониманием, но призывает быть внимательнее к союзникам.

    Ранее между Польшей и Украиной разгорелся дипломатический скандал. Причиной стало недовольство Варшавы отсутствием благодарности со стороны Киева.

    Ранее политолог Лариса Шеслер сказала газете ВЗГЛЯД, что Украина осознает, что является главным инструментом Запада в противостоянии с Россией. Именно поэтому Зеленский и его команда будут хамить всем, кому посчитают нужным.

    Коментарии (11)
    Главное
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    Российские туристы следят за модой и безопасностью

    Туристический сезон в этом году оказался нетипичным. Во-первых, спрос удивительным образом в зимние месяцы оказался выше, чем в летние. Хотя обычно все наоборот. Во-вторых, направления отдыха россияне выбирают тоже необычные. Что стоит только один Дагестан или новое ответвление от глемпинга – избинг за почти 30 тысяч в сутки. Какие еще особенности таит туристический сезон в этом году? Подробности

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    Польша начала воспитывать Зеленского

    Между Польшей и Украиной вновь обострились противоречия. Варшава вслед за Лондоном потребовала от офиса Зеленского благодарности за оказываемую помощь. Однако в Киеве, судя по всему, говорить спасибо толком не планируют. Готова ли Польша и дальше терпеть хамство? И как в дальнейшем может развиваться конфликт двух стран и народов, которые исторически являются антагонистами? Подробности

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    Россия реализует четыре стратегических задачи в Арктике

    Россия приступает к масштабному освоению арктических территорий. Речь идет далеко не только о стратегически важном Северном морском пути, но и о других не менее значимых задачах. Что в первую очередь государство планирует сделать в Арктике и как эти территории усилят безопасность страны и станут в итоге прибыльными? Подробности

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    Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

    Судя по всему, недавний саммит НАТО окончательно показал Западу, насколько раздражающим и неудобным партнером является президент Украины Зеленский. Последние публикации в западной прессе сложно воспринимать иначе, как прямые намеки на то, как Зеленский будет убран из украинского руководства и кто именно придет ему на смену. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

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