На Украине решили национализировать якобы принадлежащий сенатору из России завод

Украинские телефонные мошенники стали террористами

Телефонные мошенники перестали ограничиваться выманиванием денег у россиян и стали провоцировать жертв на преступления

Tекст: Антон Антонов

Как и прежде, мошенники выдают себя за сотрудников банка или правоохранительных органов. Они убеждают жертву, что с ее счета собираются «украсть деньги», подговаривают набрать кредитов и перевести на счет аферистов, пишет «Комсомольская правда».

Однако если прежде мошенники на этом останавливались, то сейчас они уговаривают своих жертв «участвовать в операции по поимке тех самых негодяев». «Нужно, мол, устроить переполох в здании, где аферисты скрываются. Например, прийти в банк с оружием. Или поджечь военкомат», – сообщает «КП».

Так, 53-летний житель Санкт-Петербурга поджег дверь и попытался протаранить ворота на машине. Объясняя свои действия, он заявил, что в соцсетях ему «написал сотрудник ФСБ Колесников, сказал, что необходимо достать документы, содержащие важные сведения на тему Украины», которые якобы находятся в военкомате. Как указывает «Комсомольская правда», «лже-силовик, вероятно, сам и звонил с Украины».

В Воронежской области «сотрудник ЦБ» заявил 24-летней учительнице истории, что неизвестные оформляют на нее кредит, и велел ждать «звонка от правоохранителей», а те уже «подключили девушку к «спецоперации», велев ей «бросить зажигательную смесь в военкомат, где организовали свой штаб преступники».

Указывая на стремительную «мутацию» телефонных мошенников, издание рассказало, как весной 77-летнюю сотрудницу «Комсомольской правды» Татьяну Адабаш мошенник, представившийся офицером ФСБ, убедил перевести 2,6 млн рублей и спрятаться в соседнем регионе. Женщине внушили, что она должна скрываться от преступников.

Координатор Центра безопасного Интернета в России Урван Парфентьев считает вероятным, что преступные кол-центры на Украине «находились ранее или теперь поступили на финансирование от украинского режима и спецслужб Киева, которые их переориентировали».

Напомним, инцидент с учительницей истории, которую телефонные мошенники убедили поджечь военкомат, произошел в городе Россошь. В результате попытки поджога обгорела дверь, распространения огня удалось избежать, никто не пострадал, помощь пожарных не потребовалась. Также военкомат пытались поджечь в Бердске Новосибирской области. Южный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии 16-летнего подростка из Красноярска за подготовку к поджогу военкомата в Ростове-на-Дону.