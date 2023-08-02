Помнится, когда никому не известная в мире газета из датского городка Орхус Jyllands-Posten опубликовала карикатуру на пророка Магомета, взорвался весь мусульманский мир. Но новое дно пробито – и скандинавские демократы, либералы и толеранты начали жечь Коран.0 комментариев
Захарова отреагировала на заявления США о гарантиях безопасности Киеву
Представитель МИД Захарова назвала заявления США о гарантиях безопасности Киеву словесной эквилибристикой
Заявления о начале переговоров по предоставлению Вашингтоном гарантий безопасности Киеву являются «словесной эквилибристикой» для сохранения Украины в качестве плацдарма против России, заявила представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, целью заявлений является поиск красивых, политологических формулировок, хотя суть остается прежней, передает ТАСС.
«Это использование Украины в качестве инструмента антироссийской гибридной войны, которая была развязана Западом», – подчеркнула Захарова.
Также представитель МИД добавила, что другой целью стало сохранение украинской территории в качестве плацдарма в прямом смысле этого слова.
Ранее Захарова отметила, что американские власти, отказывающиеся осуждать атаки украинских беспилотников на Москву, официально оправдывают террористические методы киевского режима.