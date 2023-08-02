Историк: Европа и США разрушили все достижения Потсдамской конференции

Историк Борис Ковалев рассказал об утрате Европой достижений Потсдамской конференции

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Одним из основополагающих условий Потсдамской конференции была денацификация всей Европы, которую поддержали все участники конференции. Однако Запад после войны проводил легализацию нацистских военных преступников в США, Канаде, в Западной Германии», – пояснил Борис Ковалев, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН.

«В этой связи можно вспомнить Рейнхарда Гелена – президента Федеральной разведывательной службы (BND), Адольфа Хойзингера – председателя военного комитета НАТО и так далее. Их вписывали в реалии послевоенного мироустройства в качестве ведущих западных политиков», – добавил собеседник.

«Вообще вся трагедия появления нацизма в Германии была спровоцирована в немалой степени попытками создания мироустройства, заложенного версальско-вашингтонской системой. Собственно, мы видим и сейчас, что США не дают Европе выстроить собственную архитектуру безопасности», – указал он.

«В итоге СССР вывел свои войска с немецкой территории, чтобы Германия стала подлинно независимым государством. Однако этого не произошло, поскольку там и сейчас расположены американские военные базы и даже хранится американское ядерное оружие. Это дает повод говорить об оккупации Германии со стороны США», – подчеркнул собеседник.

«К сожалению, в большинстве своем европейские лидеры не слышат Москву, призывающую Европу вернуть свой суверенитет и отказаться от проамериканской политики. Отдельные политики в странах Европы, конечно, отстаивают национальные интересы своих стран, но в целом в регионе преобладают экономические, политические, идеологические интересы США», – отметил аналитик.

«Кстати, в ходе Потсдамской конференции западные лидеры выступали против передачи Польше Силезии, Померании и большей части Восточной Пруссии. Советский Союз смог добиться передачи Польше развитых и богатых ресурсами территорий, которые в будущем помогли стране восстановиться. Это была принципиальная позиция Сталина, чтобы Бреслау стал Вроцлавом, а Штеттин – Шецином. Мы также отдали Польше Белосток. А сейчас Варшава стала забывать эти факты. Как и то, сколько советских солдат погибло при освобождении Польши», – резюмировал историк.

Напомним, Потсдамская конференция руководителей трех союзных держав – СССР, США и Великобритании – прошла с 17 июля по 2 августа 1945 года. Она имела кодовое название «Терминал». Лидеры антигитлеровской коалиции – Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль и сменивший британского премьер-министра в ходе конференции Клемент Эттли – собрались в пригороде столицы разгромленного Третьего рейха, чтобы заложить основы послевоенного мира.

Советской делегации предстояло решить сложную задачу: закрепить итоги войны, сохранить плоды победы и при этом не допустить раскола между союзниками, чтобы продолжить сотрудничество с ними в послевоенное время в интересах безопасности Советского Союза, восстановления его экономики и международной стабильности.

Большое значение для судеб Европы и всего мира имела достигнутая договоренность о том, что германский милитаризм и нацизм будут искоренены и в будущем приняты другие меры, чтобы Германия никогда больше не угрожала своим соседям или сохранению мира во всем мире.

Тем не менее, вскоре сотрудничество между союзниками переросло в открытое противостояние, что вызвало политическую потребность на Западе скорректировать взгляд на недавнее прошлое. Союз СССР, США и Великобритании стал изображаться как «противоестественный», «аномальный» и «случайный», а сама Потсдамская конференция как форум, возвестивший начало холодной войны.

В июле нынешнего года президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории. При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.