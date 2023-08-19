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    Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В Германии наступает Альтернатива

    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    4 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    20 комментариев
    19 августа 2023, 22:42

    Глава МИД Украины поспорил на тему провала контрнаступления

    Глава МИД Украины Кулеба не согласился с заявлениями о провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ заявил, что не согласен с мнением о провале контрнаступления ВСУ, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.

    Кулеба в интервью газете Bild заявил, что Киев «спокойно относится» к высказываниям на тему провала украинского контрнаступления, передает ТАСС.

    По его словам, с точки зрения «неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была прекратить свое существование через три дня – максимум десять дней с начала российской спецоперации. Кулеба видит в нынешних прогнозах то, что «скептики становятся оптимистичнее».

    При этом глава украинского внешнеполитического ведомства призвал аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями».

    Также Кулеба заявил, что «американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии».

    По данным СМИ, ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (23)
    19 августа 2023, 16:40
    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском

    Asia Times: Киев начал терять контроль над Купянском

    В США заявили о начале потери Украиной контроля над Купянском
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина начала терять контроль над ключевым железнодорожным узлом Купянском, который необходим для доставки боеприпасов ВСУ, сообщил журналист Стивен Брайен статье для издания Asia Times.

    Журналист считает, что российские войска продвигаются вперед на харьковском направлении и скоро могут освободить Купянск, который необходим ВСУ для поставок вооружения и боеприпасов, передает Ura.ru.

    Брайен также указал, что украинские войска не смогли прорваться на передовой, понесли огромные потери и используют резервные войска, что, по мнению журналиста, является уже отчаянным шагом. Он считает, что Украина может лишиться эффективных бойцов, и план военных действий ВСУ будет разрушен.

    Ранее сообщалось, что Россия начала наступление в Харьковской области.

    Коментарии (14)
    19 августа 2023, 15:56
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове
    Российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове

    Tекст: Александра Юдина

    Удар ВС России пришелся на место сбора военных экспертов ВСУ по боевым дронам в Чернигове, замаскированное под фестиваль «Свирепых птичек», сообщил знакомый с ситуацией источник.

    Собеседник показал фотографию приглашения на мероприятие, из которого видно, что оно специально маскировалось под «фестиваль дронов», РИА «Новости».

    Организаторы призывали не надевать военную форму. Также в приглашении написано, что мероприятие является закрытым, содержит чувствительную для обороноспособности страны (представлены разработки) информацию, а также то, что большинство участников – действующие военные.

    Кроме того, снимать или фотографировать участников можно только с их предварительного устного согласия.

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Чернигове – поражено место сбора личного состава ВСУ командного звена. Мероприятие проводилось с соблюдением мер конспирации. Удар пришелся на объект, используемый украинскими военнослужащими.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что нужно обязательно освободить Одессу и Чернигов, однако пока неправильно обозначать сроки.

    Коментарии (26)
    19 августа 2023, 07:25
    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на субботу, 19 августа, киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

    Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.

    Коментарии (10)
    19 августа 2023, 05:11
    В Польше заявили о готовности властей воевать против России

    Mysl Polska: Власти Польши будут готовы отправить солдат на войну против России

    В Польше заявили о готовности властей воевать против России
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Руководство Польши будут готовы отправить польских военнослужащих на украинский фронт для «защиты» от мнимой российской угрозы, пишут польские СМИ.

    Обозреватель Михал Радзиковский в статье для издания Mysl Polska выразил уверенность, что премьер-министр республики и другие лица, принимающие решения, будут готовы пойти на такой шаг якобы для «защиты Родины», передает РИА «Новости».

    Радзиковский считает, что число погибших ничего не значило бы для польских властей. По его словам, руководство республики использует патриотический нарратив, однако это не имеет ничего общего с защитой национальных интересов Польши.

    Как писало издание Mysl Polska ранее, Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

    Коментарии (36)
    19 августа 2023, 17:32
    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области

    Глава ВГА Ганчев: ВС России взяли под контроль за неделю еще пять поселков в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль 33 населенных пункта Харьковской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Территория Харьковской области, подконтрольная российским силам, выросла до 33 населенных пунктов, ВС России взяли еще пять поселков, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    В эфире «Соловьев. Live» он заявил, что российские войска приближаются к пригородам Купянска, есть столкновения в поселке Петропавловка, линия фронта сдвигается к Харькову. По его словам, во всех освобожденных поселках, а их в области сейчас уже 33, серая зона, люди там живут в тяжелых условиях, передает ТАСС.

    Ганчев также добавил, что ВС России ждут жители еще не освобожденных поселков, которые продолжают обстреливать ВСУ на фоне своих неудач на фронте. При этом огонь ведется по поселкам за линией боестолкновения, которые раньше не обстреливались.

    Ранее российские войска отразили четыре атаки на Купянском направлении.

    Коментарии (23)
    19 августа 2023, 11:40
    Стало известно о сильном взрыве на окраине Киева

    «Страна»: Сильный взрыв произошел на окраине Киева

    Tекст: Кристина Цыцура

    Сильный взрыв прогремел в пригороде украинской столицы, сообщает издание «Страна».

    В Telegram-канале издания размещено несколько фото, на которых виден черный столб дыма, передает ТАСС.

    В Киевской области и еще четырех регионах на севере и в центре Украины объявили воздушную тревогу. От властей пока не поступало официальных комментариев.

    Также взрыв прозвучал в Черниговской области, сообщило издание «Общественное». В этом регионе тоже объявили воздушную тревогу.

    Ранее сирены звучали в трех городах Украины.

    Коментарии (9)
    19 августа 2023, 16:07
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом
    МВД Украины рассказало подробности взрыва под Киевом

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Киевской области загорелся склад экспертно-криминалистического центра (НИЭКЦ) МВД, несколько сотрудников пострадали, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

    Уточняется информация о причинах пожара, который возник в помещении. Пострадали работники экспертной службы, передает РИА «Новости».   

    Сейчас пожар локализован. Клименко добавил, что, по предварительным данным, на месте проводилась экспертиза взрывоопасных предметов, тогда и произошел взрыв.

    Напомним, ранее сообщалось о взрыве под Киевом.

    Коментарии (6)
    19 августа 2023, 13:11
    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области

    В Минобороны России сообщили об атаке беспилотника ВСУ на военный аэродром в Новгородской области

    Украинский беспилотник атаковал военный аэродром в Новгородской области
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    В субботу около 10.00 Вооруженные силы Украины совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области, применив БПЛА коптерного типа.

    В Министерстве обороны России сообщили, что БПЛА удалось обнаружить расчетом поста внешнего наблюдения аэродрома. Беспилотник поражали из стрелкового оружия, передает Telegram-канал ведомства.

    В результате атаки начался пожар на стоянке самолетов, однако огонь оперативно погасили пожарными расчетами.

    Отмечается, что повреждение получил один самолет, пострадавших нет.

    Коментарии (23)
    19 августа 2023, 17:02
    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск

    Экс-разведчик ВС США Риттер: Россия успешно наносит удары по ВСУ в тылу

    Экс-разведчик ВС США заявил об успехе ВС России в тылу украинских войск
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия может наносить удары вглубь территории Украины, ВСУ несут большие потери еще до того, как отправляются на фронт, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

    Риттер в эфире U.S. Tour of Duty отметил, что Россия наносит существенный ущерб ВСУ, моральный дух украинских военных упал, войска несут большие потери, в том числе только что поставленной натовской техники, передает радио Sputnik.

    По мнению экс-разведчика, ВС России успешно выводят из строя украинские системы ПВО, а также доминирует в воздухе. Кроме того, боевые вертолеты «Аллигатор» Ка-52 уничтожают украинскую бронетехнику в зоне СВО.

    Ранее российские силы поразили место сбора специалистов ВСУ по боевым дронам в Чернигове.

    До этого российские военные разгромили отряд ВСУ из 150 человек у Днепра.

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 14:53
    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт с помощью БПЛА в Москве и Московской области

    Российская ПВО пресекла попытку ВСУ совершить теракт в Москве
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства российской ПВО пресекли попытку ВСУ совершить теракт с помощью дрона самолетного типа в субботу в Москве и Московской области, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, средства ПВО своевременно обнаружили и подавили средствами радиоэлектронной борьбы в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск. Обошлось без пострадавших и разрушений.

    Кроме того, около 14.00 была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

    Очередная попытка ВСУ совершить теракт с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа над Белгородским районом Белгородской области была зафиксирована накануне.

    Коментарии (8)
    19 августа 2023, 19:25
    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России

    Экс-разведчик США Риттер раскритиковал актера Такэя за оскорбления в адрес России

    Бывший американский разведчик возмутился оскорблениями в адрес России
    @ Владимир Жабриков/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер раскритиковал актера Джорджа Такэя, сыгравшего Сулу в сериале «Звездный путь», после его сообщения в соцсети о финансовой помощи Украине.

    Такэй в посте в Twitter (заблокирован в России) написал, что Кремль «промыл мозги» отказавшимся переводить деньги ВСУ, передает РИА «Новости».

    Риттер ответил на оскорбления актера, и дал совет не забывать, что Джордж Такэй всего лишь сыграл лейтенанта Сулу в сериале «Звездный путь», а не эксперт по национальной безопасности. Он также призвал прислушиваться к голосу разума.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Россию «экономическим карликом» и «бензоколонкой».

    Коментарии (0)
    19 августа 2023, 04:40
    Взрывы прогремели в трех городах Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ряде городов Украины в ночь на субботу, 19 августа, пишут украинские СМИ.

    Так, по данным издания «Зеркало недели», взрывы раздались в Виннице, Львове и Житомире. Подробностей не приводится.

    Кроме того, приходят сообщения о взрывах в Хмельницкой области Украины.

    Позднее поступило сообщение о серии мощных взрывов в Винницкой области, передает RT.

    Воздушная тревога действует в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях, передает ТАСС.

    В ночь на среду взрывы прогремели в Харькове.

    Коментарии (19)
    19 августа 2023, 02:11
    Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине

    Лавров: Около 50 стран из «коалиции Рамштайн» фактически вовлечены в конфликт на Украине на стороне киевского режима

    Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине
    @ Liu Jie/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Входящие в «коалицию Рамштайн» пять десятков государств, оказывающие Украине военную поддержку, фактически вовлечены в вооруженный конфликт на стороне киевского режима, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» привел данные, согласно которым общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала российской спецоперации превысила 160 млрд долларов, из них 75 млрд долларов – это военная помощь.

    В частности, США, как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, выделили Украине около 113 млрд долларов – по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

    Лавров подчеркнул, что главным в конфликте на Украине является то, что Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента. Потому в отношении нашей страны и была развязана гибридная война, в довесок к которой идет беспрецедентное санкционное давление, пояснил министр.

    «Наших партнеров американцы и кнутом, и пряником пытаются отвадить от экономического и любого другого сотрудничества с Россией», – сказал Лавров, напомнив, что в ход идут откровенные диверсии, как это было с «Северным потоком».

    Все эти меры, сказал Лавров, нацелены на ослабление, выматывание России, чтобы заставить нашу страну отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике.

    Кроме того, министр отметил, что вера западных кураторов в военные успехи вооруженных сил Украины становится все слабее, как и вера в сохранение этого государства в любых формах и границах.

    Коментарии (12)
    19 августа 2023, 09:17
    Киев решил утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий

    Депутаты Рады Украины предложили утвердить недопустимость окончания конфликта путем уступок территорий

    Киев решил утвердить невозможность окончания конфликта путем уступок территорий
    @ President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект заявления о невозможности прекратить конфликт с Россией путем любых территориальных уступок, сообщает парламент страны.

    Помимо заявления о невозможности территориальных уступок в документе подчеркнуто «невозможность» пребывания Черноморского флота России в Крыму, передает ТАСС.

    Автором документа выступил председатель Рады Руслан Стефанчук, проект зарегистрирован 18 августа.

    Кабмину предписаны рекомендации следовать положениям заявления, однако требований по их обязательному выполнению нет.

    Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявлял ранее, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

    Сенатор Константин Долгов отмечал, что на Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России.

    Коментарии (20)
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