Мы и сейчас стоим на плечах достижений советского периода. Благодаря советским успехам у нас есть мощнейшая ПВО и ядерная дубина. Есть ОПК, вот уже полтора года позволяющий вести войну против всего западного мира. Есть экономика, позволяющая выживать даже в обстановке небывалых в истории санкций.15 комментариев
Глава МИД Украины поспорил на тему провала контрнаступления
Глава МИД Украины Кулеба не согласился с заявлениями о провале контрнаступления ВСУ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецким СМИ заявил, что не согласен с мнением о провале контрнаступления ВСУ, и призвал аналитиков быть осторожнее с прогнозами.
Кулеба в интервью газете Bild заявил, что Киев «спокойно относится» к высказываниям на тему провала украинского контрнаступления, передает ТАСС.
По его словам, с точки зрения «неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была прекратить свое существование через три дня – максимум десять дней с начала российской спецоперации. Кулеба видит в нынешних прогнозах то, что «скептики становятся оптимистичнее».
При этом глава украинского внешнеполитического ведомства призвал аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями».
Также Кулеба заявил, что «американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии».
По данным СМИ, ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.