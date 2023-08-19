Глава МИД Украины поспорил на тему провала контрнаступления

Глава МИД Украины Кулеба не согласился с заявлениями о провале контрнаступления ВСУ

Tекст: Ольга Никитина

Кулеба в интервью газете Bild заявил, что Киев «спокойно относится» к высказываниям на тему провала украинского контрнаступления, передает ТАСС.

По его словам, с точки зрения «неназванных чиновников, генералов и аналитиков», Украина должна была прекратить свое существование через три дня – максимум десять дней с начала российской спецоперации. Кулеба видит в нынешних прогнозах то, что «скептики становятся оптимистичнее».

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства призвал аналитиков «быть осторожнее со своими прогнозами и долгосрочными предсказаниями».

Также Кулеба заявил, что «американцы в последний раз сталкивались с таким ведением войны и интенсивностью огня [как сейчас на Украине] в Нормандии».

По данным СМИ, ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

