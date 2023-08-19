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Глава СБУ признался в подготовке теракта на Крымском мосту в 2022 году
Глава СБУ Малюк признался, что лично готовил теракт на Крымском мосту в 2022 году
Глава украинской Службы безопасности Василий Малюк заявил, что лично занимался подготовкой террористической атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.
По его словам, он и двое его доверенных сотрудников занимались разработкой и реализацией «спецоперации с мостом», также он «в деталях» мог наблюдать взрыв, для этого у спецслужбы была установлена собственная камера, передает ТАСС со ссылкой на украинский журнал NV.
Малюк заявил, что СБУ планировала этот теракт полгода, предлагая разные способы доставить на Крымский мост взрывчатку, после чего было решено спрятать гексоген в рулонах с упаковочной пленкой. Общий вес груза достиг 21 тонны.
Однако глава СБУ отказался раскрыть, каким образом груз был доставлен с Украины. Малюк подчеркнул, что украинские спецслужбы провели эту «операцию» самостоятельно, без помощи иностранных партнеров.
Более того, для этого были задействованы и россияне, которые были использованы втемную, считая, что занимаются «обычной контрабандой».
Ранее сообщалось, что Россия в ответ на теракт на Крымском мосту уничтожила по меньшей мере четыре места расположения иностранных наемников на южном побережье Украины.