  • Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200
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    Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.

    2 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский К победе ведет солидарность, а не страх

    Государство, в том числе и во время войны, выстраивается не только сверху, но и снизу. Принцип «начальнику виднее» не всегда хорош в армии и всегда плох в гражданской жизни. А при репрессивной политике, помимо атмосферы общего доносительства, этот принцип становится тотальным.

    16 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    53 комментария
    19 августа 2023, 07:25

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200

    Киев ночью попытался атаковать Крым ракетой С-200, средства ПВО России сбили ее

    Tекст: Ольга Никитина

    В ночь на субботу, 19 августа, киевский режим предпринял попытку террористической атаки по территории Крыма зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, сообщило Минобороны России.

    В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что украинская ракета была сбита российскими средствами ПВО. Жертв и разрушений на земле нет.

    Напомним, российские военные в ночь 12 августа отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма.

    18 августа 2023, 07:59
    Прогноз разведки США по контрнаступлению ВСУ вызвал скандалы в Конгрессе

    WP сообщила о возражениях ряда американских конгрессменов против помощи Киеву после негативного прогноза разведки США

    Tекст: Антон Антонов

    Ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления, сообщают источники.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит, в частности, о том, что ВСУ не достигнут «ключевого» Мелитополя. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что Киеву не предоставили более мощные вооружения, передает РИА «Новости».

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, киевскому режиму предназначены 24 млрд долларов.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 14:44
    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине

    Генерал авиации Попов: России есть чем ответить на передачу американских F-16 Украине

    Генерал авиации назвал последствия для F-16 в случае их передачи Украине
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Илья Абрамов

    Истребитель F-16 – это бренд американского ВПК, и США не хотят запятнать его репутацию. А неопытные украинские летчики могут стать мишенью для нашей авиации. Так что Вашингтон будет следить за уровнем подготовки специалистов, прежде чем передать эти самолеты, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами F-16 Украине после подготовки пилотов.

    «Истребитель F-16 может выполнять широкий комплекс задач. Самолет сбрасывает свободнопадающие и планирующие бомбы, стреляет управляемыми и неуправляемыми ракетами по воздушным и наземным целям. Кроме того, машина способна вести контактный бой», – сказал Владимир Попов, генерал-майор в отставке, заслуженный военный летчик РФ.

    «Тактика использования F-16 заключается в том, чтобы самолет нанес удар с максимально возможной дистанции, а затем отошел. Но у России, например, есть С-400, способные поражать цели на большой дальности», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, наши летчики могут навязать противнику неудобный для него ближний бой. Нельзя забывать и о необходимости уничтожения сопутствующей инфраструктуры – аэродромов и складов с боеприпасами и ГСМ. Сочетание озвученных методов позволит эффективно бороться с F-16», – акцентирует собеседник.

    «Отдельный вопрос – подготовка украинских пилотов. Чтобы хорошо обучить летчика для выполнения задач на новой машине, требуется около полутора лет. Также нужно обеспечить инженерные команды для обслуживания техники на земле. Если этого не сделать, то в реальном бою F-16 станут очередной мишенью для наших истребителей», – подчеркивает он.

    «В целом F-16 – это узнаваемый бренд. Американцы не допустят, чтобы их истребители так просто уничтожали. Вероятно, они будут следить за уровнем подготовки Данией и Нидерландами украинцев. Поэтому до конца года технику на фронте я бы не ждал. Возможно, для выполнения задач привлекут иностранных наемников, но им тоже потребуется некоторое время для адаптации к ТВД», – резюмировал Попов.

    Ранее США одобрили передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда завершится обучение пилотов. Соответствующие письма направил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    В письме Блинкен от лица США выражает «полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов». По его словам, это позволит ВСУ воспользоваться новыми возможностями, как только первая группа летчиков завершит свою подготовку.

    Напомним, ранее в США не смогли назвать сроки начала обучения украинских летчиков на F-16. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заверял, что не владеет такой информацией и не знает, где и когда будут учить пилотов.

    The Washington Post пишет, что первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Как отмечает газета, длительные сроки подготовки связаны с тем, что пилотам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Британии.

    Советник командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что ВСУ не получат осенью или зимой американские истребители F-16. Хотя офис Зеленского возлагал большие надежды на эти самолеты.

    Коментарии (23)
    18 августа 2023, 13:08
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    Захарова указала на капитуляцию США на Украине
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова заместителя официального представителя Госдепа США Веданта Пателя о том, что США будут считать победой на Украине полный вывод российских сил из страны, являются признанием капитуляции, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем сообщении в Telegram дипломат поздравила Вашингтон «с заявленной Госдепом» капитуляцией.

    «Молодцы. Правильно сказали», – написала Захарова.

    Ранее экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ.

    Коментарии (19)
    18 августа 2023, 10:58
    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора

    Минобороны Турции разъяснило, почему сухогруз Joseph Schulte был пропущен в Босфор

    В Турции разъяснили пропуск сухогруза Joseph Schulte в воды Босфора
    @ ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Сухогруз Joseph Schulte под флагом Гонконга, вошедший утром в пятницу в Босфор, перевозит на борту контейнеры, а не сельхозпродукцию, сообщает Минобороны Турции.

    Отмечается, что прибывшее с Украины и вошедшее в Босфор судно перевозит контейнеры, а не зерновые. Однако в ведомстве не уточнили, что именно находится в самих контейнерах, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что контейнеровоз вошел в Босфор – это первое судно с сельхозпродукцией с Украины, которое вошло в пролив после прекращения зерновой сделки.

    Напомним, Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. В среду Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы. Политолог и экономист Иван Лизан заявил, что это «очевидная провокация». По его словам, «украинцы были бы рады», если бы Россия потопила судно под флагом Гонконга.

    Коментарии (14)
    18 августа 2023, 18:15
    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым

    CNN: В Белом доме считают атаки на Крым пустой тратой ценных ресурсов

    В Белом доме выразили недовольство атаками Украины на Крым
    @ Алена Попова/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Атаки Украины на Крым являются пустой тратой ресурсов, которые Киеву следовало бы сосредоточить на контрнаступлении, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников США.

    Так, неназванный представитель американской администрации заявил телеканалу, что киевским властям было бы лучше сосредоточиться на контрнаступлении, потому что атаки на Крым не привели к решительным результатам, передает ТАСС.

    Ряд других представителей Белого дома поддерживает это мнение: они считают атаки по Крыму тратой ценных ресурсов, в лучшем случае они отвлекают внимание России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что атаковать Крымский мост Украине помогает Запад.

    Коментарии (10)
    18 августа 2023, 18:15
    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму

    Политолог Дудаков: На фоне провалов ВСУ в США растет вероятность блокировки военных траншей

    Американист увидел перспективы блокировки военной помощи киевскому режиму
    @ Julia Nikhinson/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Американский парламент уже сократил очередной военный транш Украине. И чем хуже у ВСУ будут обстоять дела на фронте, тем выше вероятность окончательного блокирования помощи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее СМИ сообщили о возражениях ряда американских конгрессменов в вопросе помощи Украине после того, как разведка США усомнилась в способности ВСУ добиться успехов в ходе так называемого контрнаступления.

    «В Конгрессе США все чаще критикуют выделение новых траншей на военную помощь Украине. Законодатели не видят особого смысла в трате денег на фоне провала украинской армии на поле боя», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Чем хуже обстоят дела на фронте для Украины, тем сильнее американский парламент будет давить на Белый дом, склоняя его к переговорам с Россией. Появятся разговоры либо о перемирии, либо о заморозке конфликта», – полагает он.

    «Особенно сильно эта тенденция может проявиться в преддверии президентских выборов в Америке. Усталость американского населения от Украины сильно влияет на предвыборную гонку. Растут рейтинги политиков, выступающих за переговорный процесс», – полагает собеседник.

    «Вместе с тем таких конгрессменов пока меньшинство. Поэтому очередной пакет на 13 млрд долларов еще будет поддержан. Но эта сумма заметно меньше тех, которые выделялись раньше», – обращает внимание американист.

    «Учитывая этот раскол, я не исключаю, что в какой-то момент американский парламент может просто заблокировать очередной транш Украине. Тогда Белый дом окажется в очень непростой ситуации. И если положение дел ВСУ на фронте продолжит ухудшаться, то такое может произойти уже к зиме этого года», – заключил Дудаков.

    Ранее американские СМИ сообщили, что ряд конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Украине в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Как пишет Washington Post, засекреченная оценка разведки США говорит о том, что ВСУ не смогут дойти до Мелитополя и перерезать сухопутный коридор в Крым. Прогноз привел к скандалам на закрытых заседаниях. Некоторые конгрессмены выступили против «просьбы президента Джо Байдена о выделении более 20 млрд долларов на помощь Украине». Другие члены Республиканской партии США, а также в меньшей степени демократы обвиняют Белый дом в том, что украинской армии не предоставили более мощные вооружения.

    Напомним, из 40 млрд долларов, которые Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года, Украине предназначены 24 млрд долларов.

    Экс-помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что политика Вашингтона в отношении Украины лишь оттягивает поражение ВСУ. По его словам, Америка должна отказаться от санкций и пересмотреть свою политику по поставкам вооружений.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в США и Польше признали провал контрнаступления украинской армии, однако разошлись в оценках причин неудачи.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 10:10
    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве

    В Сети появилась видеозапись последствий падения украинского БПЛА возле «Экспоцентра» в Москве

    Обломки украинского БПЛА повредили крышу и фасад павильона «Экспоцентра» в Москве
    @ REUTERS/Shamil Zhumatov

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона, сообщают спецслужбы.

    В Telegram-канале Shot указано, что беспилотник ВСУ упал возле «Экспоцентра» на Краснопресненской набережной в Москве, зафиксировано повреждение части павильона № 8 – обломки взорвавшегося аппарата упали на крышу и фасад здания на площади 30 кв. метров.

    В данный момент на месте ЧП работают спецслужбы, информации по пострадавшим не поступало.

    По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец».

    Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

    Ранее силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано.

    Коментарии (31)
    18 августа 2023, 14:50
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Минобороны: Авиация ВКС России и средства ПВО сбили два украинских штурмовика Су-25

    Tекст: Вера Басилая

    ВКС России сбили украинский штурмовик возле Веролюбовки ДНР, а ПВО сбила Су-25 ВСУ около Малой Токмачки Запорожской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В Telegram-канале Минобороны уточняется, что два украинских штурмовика были сбиты истребительной авиацией ВС России и средствами ПВО в ДНР и Запорожской области.

    Кроме того, за сутки уничтожены 26 украинских беспилотников рядом с Верхней Дуванкой, Кременной, Привольем, Лисичанском, Берестовым, Красной Горой, Володино, Орлинским в ДНР, Любимовкой, Работино и Токмаком в Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено более 200 украинских военных.

    Коментарии (12)
    18 августа 2023, 10:45
    Киев арестовал активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские власти арестовали и конфисковали активы России и Белоруссии почти на 2 млрд долларов, поддерживая за их счет военные расходы, сообщает министр кабмина Украины Олег Немчинов.

    По его словам, общая стоимость арестованных активов составляет более 70 млрд гривен (1,915 млрд долларов), сюда же входят активы, которые находятся в управлении национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, передает ТАСС со ссылкой на украинский канал «Рада».

    При этом уточняется, что за счет части активов происходит финансирование украинской армии и силовых структур, другая часть помогает дофинансировать Фонд госимущества.

    Немчинов добавил, что с аукциона уходят такие активы, как биотопливо и аммиак, а вырученные средства вкладываются в облигации, за счет которых также финансируются военные расходы.

    Кроме того, по словам Немчинова, на Украине арестованы или конфискованы крупные имущественные комплексы – Демуринский горно-обогатительный комбинат, владельцем которого, по информации украинских властей, является российский бизнесмен Михаил Шелков, а также активы российского бизнесмена Олега Дерипаски и активы трех российских банков.

    Министр украинского кабмина пояснил, что имеются активы разного рода: вагоны, транспортные средства, несколько авиационных судов, а также более 3,5 тыс. объектов жилой недвижимости и почти 4 тыс. объектов нежилой недвижимости.

    В заключение Немчинов отметил, что процесс конфискации проходит медленно, так как Киев стремится соблюдать юридические процедуры, чтобы после окончания военных действий владельцы активов не смогли обратиться в суд и оспорить их изъятие.

    Напомним, в Европе поняли, что вряд ли смогут на законных основаниях конфисковать российские активы, в связи с чем собрались сосредоточиться на временном использовании этих средств.

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 13:04
    Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно

    Военный эксперт Кашин: Налеты украинских БПЛА на Москву только пугают людей и не имеют военного эффекта

    Эксперт: Исключить атаки дронов на Москву до полного поражения Украины будет сложно
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Украинские дроны стали оружием для террористических атак на российские города. Полностью пресечь угрозу будет невозможно до полного поражения Украины, но минимизировать можно. России необходимо продолжать усиливать систему ПВО и разрабатывать новые средства противодействия БПЛА. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Василий Кашин. Ранее украинский беспилотник вновь попытался атаковать Москву.

    «Вооруженные силы Украины достаточно тщательно прокладывают маршрут для БПЛА на основе данных спутниковой разведки о расположении наших систем ПВО. В такой ситуации нам, вероятно, необходимо проводить работу по усилению противовоздушной обороны, особенно вокруг Москвы», – сказал Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    «Судя по всему, противник делает ставку на то, что мы стянем в столицу дополнительные комплексы противовоздушной обороны, сняв их с фронта и прифронтовых районов. Тут важно не поддаваться на провокацию. Кроме того, у атак есть и политическая цель», – отметил он.

    «Их можно сравнить с обстрелами палестинцами территории Израиля при помощи самодельных ракет. Они, как и налеты украинских БПЛА на Москву, не имеют большого военного и экономического эффекта, но нарушают привычное течение жизни. Скорее всего, полностью исключить такие атаки до полного поражения Украины будет сложно», – рассуждает эксперт.

    «Любой крупный город – это благоприятная среда для применения дронов. На руку противнику играет большое количество зданий, складок местности. По сути, в городской застройке беспилотники превращаются в идеальное террористическое оружие», – полагает он.

    «Но нашим военным, конечно, необходимо прорабатывать комплекс мер для защиты от таких атак. Нужно создавать новые средства уничтожения БПЛА, которые будут эффективны и безопасны для применения в населенных пунктах. В частности, это может быть лазерное оружие», – считает собеседник.

    «Такой процесс займет много времени. Поэтому сейчас, помимо усиления системы ПВО, нам стоит уделить особое внимание высокоточным ударам по местам сборки и взлета дронов. Кроме того, было бы правильным отодвигать линию фронта как можно дальше от границы России, создавать таким образом буферную зону, которая не позволит беспилотникам противника проникать на нашу территорию», – заключил Кашин.

    Ранее украинский беспилотник упал рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. Минобороны сообщило, что после «воздействия средств поражения ПВО» беспилотник «изменил траекторию полета и упал на нежилое здание», пострадавших нет. Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

    Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.

    Коментарии (51)
    18 августа 2023, 11:25
    Одним из авторов макета трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве оказался Ющенко

    Одним из авторов макета трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве оказался украинский экс-президент Ющенко

    Одним из авторов макета трезубца для монумента «Родина-мать» в Киеве оказался Ющенко
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший украинский президент Виктор Ющенко лично принимал участие в создании макета трезубца, который поставили на монументе «Родина-мать» в Киеве вместо герба СССР, сообщил автор проекта скульптор Алексей Пергаменщик.

    По его словам, на этапе создания макета третий президент Украины присутствовал лично, после чего макет был направлен в Минкульт, а потом в кабмин, передает ТАСС со ссылкой на издание «Вести».

    При этом Пергаменщик отметил, что директор музейного комплекса не позволил, чтобы глава раскольнической ПЦУ Епифаний освятил трезубец перед подъемом для установки на щит.

    Напомним, 14 августа был завершен монтаж трезубца на щит монумента «Родина-мать» в Киеве. Теперь монумент называется «Украина-мать».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что киевский режим находит в происходящем повод для гордости, однако на самом деле перед людьми представлен грандиозный позор Украины, который виден теперь всему миру.

    Коментарии (12)
    19 августа 2023, 05:43
    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

    Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

    В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине
    @ Paul Daly/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация президента США Джо Байдена, вероятно, уже упустила возможность начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, пишут американские СМИ.

    В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

    В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

    При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

    Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

    Коментарии (5)
    18 августа 2023, 12:18
    В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения

    Сенатор Климов: России следует добиваться международного осуждения террористических атак украинских БПЛА на Москву

    В Совфеде призвали признать власти Украины террористами и добиваться международного осуждения
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки БПЛА на Москву однозначно классифицируются УК РФ как террористический акт. Они несут угрозу не только россиянам, но и иностранным гражданам на территории страны, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее украинский беспилотник вновь попытался атаковать Москву.

    «Противник пытается дестабилизировать обстановку в России. Украине это необходимо, чтобы показать Вашингтону – они не зря тратят американские деньги. Для нас же такие атаки являются поводом лишний раз задуматься о безопасности», – сказал сенатор Андрей Климов.

    «Наши силовики также должны дать правовую оценку действиям противника. Атаки дронами на гражданскую инфраструктуру классифицируются УК РФ как теракт. Все подобные преступления нужно документировать, чтобы потом наказать виновных», – акцентировал собеседник.

    «Я считаю, что настало время признать украинские власти террористами и добиваться их международного осуждения. Также надо адресно призывать другие государства принять меры против офиса Зеленского. Необходимо понимать, что эти атаки несут угрозу и иностранным гражданам в России. Например, сотрудникам посольств», – отмечает сенатор.

    «Кроме того, история знает немало случаев, когда вскормленные западными странами террористы вредили своим же покровителям. Тот же Бен Ладен, стоящий за атакой на Всемирный торговый центр в Нью Йорке, был выращен Вашингтоном. Украина может пойти по схожему пути», – акцентировал Климов.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в разговоре с газетой ВЗГЛЯД напомнила, что «Россия давно квалифицирует деятельность киевского режима как террористическую». По ее словам, вопросом о включении президента Украины Владимира Зеленского в список террористов должны заниматься правоохранительные органы.

    Ранее украинский беспилотник взорвался рядом со зданием «Экспоцентра» в Москве, в результате падения обломки БПЛА повредили крышу и фасад павильона. На месте ЧП работают спецслужбы, информации о пострадавших не поступало. Как отмечают в Telegram-канале Shot, зафиксировано повреждение части павильона № 8.

    По информации очевидцев, беспилотник некоторое время летел вдоль Москвы-реки, москвичи видели его за пять-семь минут до взрыва, передает «Московский комсомолец». Так, в 3:49 в правоохранительные органы обратился проживающий на 13-м этаже дома по Береговому проезду житель района Филевский парк, который сообщил о шуме, слышном с улицы. Когда мужчина посмотрел в окно, то увидел летательный аппарат с пропеллером, летевший вдоль Москвы-реки в сторону «Москва-Сити» на уровне 15-го этажа.

    Неделей ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы. Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что несмотря на предотвращение всех ударов, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы.

    Напомним, Кнутов также указывал на то, что противник может использовать помехи от работы высоковольтных проводов железной дороги для маскировки полета БПЛА. По его мнению, для борьбы с дронами России стоит обратиться к советскому опыту, создав несколько линий защиты. Также можно совершенствовать системы поражения беспилотных летательных аппаратов.

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    18 августа 2023, 12:26
    В США нашли «виновных» в провале контрнаступления ВСУ

    Politico: В США обвинили «нетерпеливых союзников» Украины в провале контрнаступления ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В неудачах украинского контрнаступления виноваты союзники Украины, они должны нести за это ответственность, выразил мнение обозреватель Politico Джейми Деттмер.

    По его словам, снова продолжается война на изнеможение вооруженный конфликт на Украине может истощить терпение нетерпеливых союзников, которые сами виноваты в медленных темпах продвижения, передает радио Sputnik со ссылкой на Politico.

    Деттмер отметил, что контрнаступление ВСУ длится уже третий месяц, однако нет «ни малейших признаков изменений», которые могут повлиять на ход событий.

    Публицист добавил, что ожидания Запада по поводу успехов наступления ВСУ оказались явно завышенными.

    Ранее ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.

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    18 августа 2023, 09:09
    Дезертир ВСУ сдался российским военным после вербовки Киевом

    Завербованный контрразведкой Киева дезертир ВСУ сдался российским военнослужащим

    Tекст: Александра Юдина

    Контрразведка Киева завербовала дезертира ВСУ Игоря Устименко, однако мужчина сдался ВС России во время попытки повредить их ЗРК «Бук» в Херсонской области.

    По его словам, мужчина служил заряжающим в звании рядового в 40-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ с декабря 2020 года, однако в феврале этого года покинул часть и решил жить в доме матери в селе Новокаменка Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Устименко подчеркнул, что совершил такой поступок из-за того, что больше не хотел воевать.

    Тем не менее украинские спецслужбы его обнаружили. В мае этого года с ним связался сотрудник спецслужб и стал угрожать расправой, чтобы Устименко согласился на проведение диверсии против ВС России.

    «Первый месяц выходил сотрудник, как он сказал, контрразведки, позывной «Моджахед», угрожая, что меня посадят или убьют, когда сюда придут ВСУ. Дал координаты российского зенитного комплекса «Бук», сказал пойти туда и постараться уничтожить его», – вспоминает мужчина.

    Позднее под давлением угроз «или ты это сделаешь, или мы тебя посадим, найдем, убьем, жизни не дадим тебе», Устименко отправился на место задачи, однако увидел оцепление и решил все рассказать. После чего мужчину задержали.

    Ранее под поселком Белогоровка в ДНР в плен взяты шестеро украинских военнослужащих. Один из которых заявил, что его подразделение направили на штурм опорного пункта, часть бойцов погибла в ходе артиллерийского обстрела, уцелевшие сдались российским военным.

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