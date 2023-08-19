Даже под жесточайшим прессингом глобализма население Германии все же желает оставаться немцами. Так что 2024 год обещает быть бурным: и европейцам, и американцам надо крепче держаться за поручни.2 комментария
Шольц: Немецких солдат на Украине нет и не будет
Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе дискуссии в немецком Аугсбурге ответил на вопрос о том, видит ли он угрозу активного включения ФРГ в вооруженный конфликт на Украине.
Шольц признался, что стремится избежать этого. «Поэтому, например, на Украине нет немецких солдат и не будет», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Augsburger Allgemeine.
Кроме того, канцлер рассказал, что всю опасность обострения ситуации на Украине осознал в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве, которая произошла 15 февраля 2022 года. «Дело обстоит так: я ему [Путину] задал один вопрос: «Когда я сяду в свой правительственный самолет и буду вылетать из Москвы, увижу ли я боевые самолеты из Москвы в направлении Украины?» – передает ТАСС слова Шольца. По его утверждению, российский лидер не ответил словом «нет». Канцлер Германии отметил, что к этому тогда следовало отнестись очень серьезно.
При этом Шольц уверен в том, что в немецком обществе нет усталости от происходящего на Украине. Он полагает, что конфликт в этой стране волнует большинство граждан Германии.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что входящие в «коалицию Рамштайн» пять десятков государств, оказывающие Украине военную поддержку, фактически вовлечены в вооруженный конфликт на стороне киевского режима.