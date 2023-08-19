Лавров заявил о вовлеченности «коалиции Рамштайн» в конфликт на Украине

Лавров: Около 50 стран из «коалиции Рамштайн» фактически вовлечены в конфликт на Украине на стороне киевского режима

Tекст: Ольга Никитина

Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» привел данные, согласно которым общая зарубежная помощь режиму Зеленского за год с начала российской спецоперации превысила 160 млрд долларов, из них 75 млрд долларов – это военная помощь.

В частности, США, как сообщил глава российского внешнеполитического ведомства, выделили Украине около 113 млрд долларов – по 900 долларов с каждого домохозяйства плюс еще по 300 долларов в виде процентов на обслуживание соответствующих долговых обязательств.

Лавров подчеркнул, что главным в конфликте на Украине является то, что Запад хочет устранить Россию как серьезного геополитического конкурента. Потому в отношении нашей страны и была развязана гибридная война, в довесок к которой идет беспрецедентное санкционное давление, пояснил министр.

«Наших партнеров американцы и кнутом, и пряником пытаются отвадить от экономического и любого другого сотрудничества с Россией», – сказал Лавров, напомнив, что в ход идут откровенные диверсии, как это было с «Северным потоком».

Все эти меры, сказал Лавров, нацелены на ослабление, выматывание России, чтобы заставить нашу страну отказаться от самостоятельного курса во внешней и внутренней политике.

Кроме того, министр отметил, что вера западных кураторов в военные успехи вооруженных сил Украины становится все слабее, как и вера в сохранение этого государства в любых формах и границах.