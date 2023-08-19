Лавров: На Западе слабеет вера в сохранение Украины в любых формах и границах

Tекст: Ольга Никитина

Лавров в интервью журналу «Международная жизнь» сказал, что, если заглянуть в будущее, то для киевского режима и его кураторов там все безрадостно. Западные инвесторы, по его словам, испытывают все меньше желания вкладываться в Украину по мере затягивания там боевых действий.

Кроме того, отметил глава российского внешнеполитического ведомства, под большим вопросом остается способность Киева обслуживать свой госдолг, а отказ украинских властей от возвращения кредитов станет бременем для налогоплательщиков в странах Запада, это будет разгонять инфляцию и снизит уровень жизни европейцев.

Также Лавров заявил, что консультации по Украине в Джидде и Копенгагене, на которые не приглашалась Россия, говорят о том, что Запад не намерен учитывать жизненные интересы нашей страны и о чем-то договариваться с Москвой.

По словам министра, подход России «последовательный и полностью прозрачный». Именно Киев с подачи внешних кураторов саботировал дипломатическую работу, подчеркнул Лавров, напомнив о том, как 30 сентября 2022 года Владимир Зеленский своим указом и вовсе запретил переговоры с российским руководством.

Напомним, глава штаба генсека НАТО Стиан Йенссен заявлял ранее, что Украина могла бы войти в Североатлантический альянс в случае уступок территорий, которые отказывается признавать частью России.

Сенатор Константин Долгов отмечал, что на Западе стараются хоть каким-то образом сохранить значительную часть территории нынешней Украины под своим контролем, чтобы использовать ее в качестве плацдарма против России.