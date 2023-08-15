Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский сценарий буксует в Нигере

    То, что стало на Украине трагедией, в Западной Африке может оказаться фарсом, в финале которого нас ожидает полюбовное соглашение всех заинтересованных сторон. Круг настоящих самоубийц в мировом сообществе довольно узок, и на других континентах дураков поступать по примеру Украины особенно не находится.

    0 комментариев
    Григорий Михайлов Григорий Михайлов Российский газ обеспокоил Туркмению

    Реакция Ашхабада показывает, что «Газовый альянс», который ранее хоронили некоторые, развивается, обретая все более явные черты. Дай Бог, на пользу всем его участникам.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов В США началась «война без перчаток»

    Самое замечательное в нынешней американской избирательной кампании – это осознание американским избирателем, привыкшим доверять своей политической и судебной системе, что оба главных претендента на пост президента к моменту выборов могут оказаться под следствием, а то и в тюрьме.

    2 комментария
    Новости
    03:58Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    03:25Украинский посол сравнил решение Германии с пенальти

    Посол Украины в Германии Алексей Макеев сравнил планы Германии ограничить дальность ракет Taurus, которые планируется поставить вооруженным силам Украины, с ограничениями для футбольной команды на игровом поле.

    02:51США сорвали участие представителей России на мероприятиях АТЭС

    Соединенные Штаты вновь грубейшим образом злоупотребляют статусом принимающей стороны, на этот раз дискриминируют участие российской стороны в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    02:12Открытое горение на АЗС в Махачкале ликвидировано

    Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на месте взрыва на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале, сообщили в главном управлении МЧС по Дагестану.

    01:44В Приморье ввели режим ЧС в связи с паводком

    В Приморье из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

    01:05Возгорание после взрыва на АЗС в Махачкале локализовано

    Возгорание, возникшее после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале, при котором, по последним данным, погибли 12 человек, локализовано, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Дагестану.

    00:50Германия запланировала средства на военную помощь Украине до 2027 года

    В бюджет Германии на несколько лет вперед заложены средства, предназначенные для поддержки Украины, сообщил министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер.

    00:22Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале возросло до 12 человек

    В результате взрыва, произошедшего 14 августа на автозаправке на севере Махачкалы, погибли 12 человек, еще 50 человек пострадали, сообщили в региональном Центре медицины катастроф. Минздрав сообщает о двоих погибших детях.

    00:12Экс-агент ЦРУ заявил о натиске российских сил под Харьковом

    Вооруженные силы Украины отступают под Харьковом из-за российского наступления, заявил бывший агент Центрального разведуправления США Ларри Джонсон.

    23:39Опубликовано видео момента взрыва на АЗС в Махачкале

    В Сети опубликовано видео момента взрыва на автозаправочной станции в Махачкале.

    23:10Возросло число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане

    В результате взрыва и последовавшего пожара на автозаправочной станции в Махачкале, по уточненным данным, погибли пять человек, еще десять человек получили травмы.

    22:55Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    22:49На нефтяном месторождении в Югре прогремел взрыв

    В результате взрыва на Талинском нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе погибли два человека, еще пятеро получили травмы, сообщили в правительстве региона.

    22:30При взрыве в автосервисе в Махачкале погибли три человека

    Взрыв произошел в здании автосервиса в Махачкале, сообщила пресс-служба мэрии города. Источник в мэрии сообщил, что, по предварительным данным, в результате происшествия погибли три человека.

    22:24Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    15 августа 2023, 03:58

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    АО «Кронштадт»: В России состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»

    Состоялся первый полет новейшего ударного дрона «Сириус»
    @ t.me/kronshtadt_company

    Tекст: Ольга Никитина

    Новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» совершил первый полет, сообщили в АО «Кронштадт».

    В компании сообщили ТАСС, что летные испытания беспилотника продолжаются. Заявление прозвучало в ходе форума «Армия-2023».

    Впервые макет «Сириуса» был представлен на авиасалоне «МАКС-2019». Серийные поставки дронов в российские войска планируется начать уже в этом году.

    В июне президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях.

    14 августа 2023, 13:37
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    Принято решение воссоздать 104-ю дивизию ВДВ
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В декабре планируется вновь воссоздать 104-ю дивизию в составе ВДВ, сообщил близкий к Министерству обороны источник на международном форуме «Армия-2023».

    Принято окончательное решение о воссоздании в составе ВДВ 104-й дивизии в статусе десантно-штурмовой на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сказал собеседник ТАСС.

    Между тем президент Российской ассоциации Героев и бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках.

    В составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки. Он указал, что сроки воссоздания 104-й пока не установлены.

    Дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (25)
    14 августа 2023, 11:44
    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа

    ОДК: Производство Су-57 с двигателями второго этапа запланировано до 2027 года

    Названы сроки начала производства Су-57 с двигателями второго этапа
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Серийное производство истребителей Су-57 с новыми двигателями второго этапа начнется до 2027 года, сообщил глава Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Вадим Бадеха.

    Он заявил, что сроки начала серийного производства истребителей Су-57 с новыми двигателями не сдвигались, все идет по плану, передает ТАСС.

    Ранее министру обороны России Сергею Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (37)
    14 августа 2023, 22:24
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    Опубликовано редкое видео сброса с бомбардировщика авиабомбы с УМПК
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети опубликовали видео сброса авиабомбы ФАБ, оснащенной универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

    Кадры размещены в Telegram-канале «Взгляд человека в лампасах».

    Эксперты канала подчеркнули, что оснащение авиабомб ФАБ-500/1000/1500 УМПК стало «одним из крупнейших козырей российской армии в ходе спецоперации и «одним из самых неприятных сюрпризов для ВСУ».

    Канал также обратил внимание на момент раскрытия «крылышек». Именно они позволяют бомбе планировать до цели десятки километров, чтобы самолет-носитель не входил в зону поражения средств ПВО противника, пояснили эксперты.

    Ранее американские СМИ писали, что украинское военное руководство не понимает, как работают российские планирующие авиабомбы, пробивающие оборонительные укрепления.

    Кроме того, летчик ВКС России, участвующий в спецоперации, рассказывал газете ВЗГЛЯД, что Россия с помощью нового средства УМПК превратила еще советские авиабомбы в современные, дальнобойные, они по спутниковой навигации наводятся на цель.

    Коментарии (3)
    14 августа 2023, 21:45
    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ

    Генерал Шпак: Мы вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск

    Экс-командующий объяснил задачу воссоздания 104-й дивизии ВДВ
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    104-я дивизия в составе ВДВ в свое время пользовалась уважением, и эти традиции еще сохранились. Воссоздание формирования улучшит обороноспособность России, потому что данное соединение сможет выполнять широкий спектр задач, сказал газете ВЗГЛЯД экс-командующий ВДВ Георгий Шпак. Ранее стало известно, что к декабрю в России будет воссоздана легендарная 104-я дивизия в составе ВДВ.

    «Я великолепно знаю бригаду, которая дислоцировалась в Ульяновске. Она когда-то была 104-й воздушно-десантной дивизией, там служил мой сын, который погиб за Родину. И мы пытались добиться того, чтобы дивизию не превращали в бригаду, но, к сожалению, к нам не прислушались», – вспоминает Георгий Шпак, генерал-полковник запаса, экс-командующий ВДВ.

    «Решение о воссоздании 104-й дивизии в составе ВДВ – это шаг, направленный на улучшение обороноспособности наших Вооруженных сил, в том числе и Воздушно-десантных войск. Сама по себе дивизия в свое время пользовалась уважением, и традиции эти еще сохранились», – продолжает он.

    «Важно понимать, что бригада и дивизия – две абсолютно разные величины даже по банальному арифметическому подсчету. То есть воссоздание дивизии должно привести к увеличению боеспособности соединения. Мы наконец вернулись к пониманию, что ВДВ – это уникальный род войск, который необходимо держать в высочайшей степени боевой готовности», – убежден военный.

    «Последние события в Казахстане и на Украине говорят о том, что без Воздушно-десантных войск очень сложно сохранить обороноспособность нашего государства. Сложно угадать, как будут развиваться события, но с уверенностью можно сказать, что 104-я дивизия может использоваться при наступлении, быть в обороне и прикрывать фланги», – рассуждает генерал.

    «Если обратиться к прошлому, то можно увидеть, что операция по взятию Гостомеля вошла в историю военного искусства. Все действия были продуманны, проводились грамотно и слаженно. В другой период времени, уже при Горбачеве, если бы не ВДВ, наша страна могла полыхнуть так, что мало не показалось бы никому», – акцентирует собеседник.

    «Надеюсь, что в дальнейшем, когда от оборонительных действий в СВО наши уверенно перейдут в наступление, именно десантно-штурмовые подразделения выйдут на первый план. Они смогут высаживаться и захватывать командные пункты, уничтожая подходящие резервы противника», – предполагает Шпак.

    «Замечу: мнения о том, что время ВДВ прошло, в корне не верны. Воздушно-десантные войска предназначены не только для действий после непосредственного прыжка для десантирования. Разве они не могут действовать посадочным способом или наступлением на боевых машинах? Казахстан мы спасали, не десантируясь парашютным способом», – с иронией отмечает он.

    «При этом, да, ВДВ испытывают некие трудности из-за того, что арсенал этого вида войск легче, чем у тех же сухопутчиков. Сухопутные войска обладают очень мощной броневой силой для ударов, тарана, для продавливания противника», – рассуждает собеседник.

    «Но основа применения Воздушно-десантных войск – оказание помощи в выполнении этих и других задач путем захвата тыловых объектов, перехвата путей подхода резервов, уничтожение складов с боеприпасами и техникой, командных пунктов. Перед ВДВ стоят тысячи задач, просто тысячи! И естественно, сравнивать огневую мощь сухопутчиков и десантников нельзя», – подчеркнул Шпак.

    Ранее стало известно, что 104-я дивизия будет воссоздана в составе Воздушно-десантных войск (ВДВ) к 1 декабря 2023 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2023» сообщил источник, близкий к российскому военному ведомству. «Причем воссоздание дивизии пройдет на базе 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал собеседник.

    При этом как ранее сообщал президент Российской ассоциации Героев, бывший командующий ВДВ, Герой России генерал-полковник Владимир Шаманов, новая дивизия будет трехполкового состава, речь идет о парашютно-десантных полках. Также в ее составе будут артиллерийский и зенитно-ракетный полки.

    Сама дивизия была основана в декабре 1944 года. Окончательно ее сформировали в 1946 году, тогда 104-ю гвардейскую стрелковую дивизию реорганизовали в 104-ю гвардейскую воздушно-десантную ордена Кутузова дивизию. В 1998 году дивизию реформировали и сократили до бригады. Она получила название 31-й отдельной воздушно-десантной ордена Кутузова бригады.

    Коментарии (5)
    14 августа 2023, 13:42
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    Шойгу: Военная техника Запада оказалась не безупречной
    @ Дмитрий Харичков/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Трофеи говорят о том, что широко разрекламированная западная техника оказалась далеко не безупречной, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    Глава Минобороны заявил, что российское вооружение показывает свою надежность и эффективность, западная техника оказалась далеко не безупречной, об этом говорит выставка трофеев на «Армии-2023», передает ТАСС.

    Ранее трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия-2023».

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (36)
    14 августа 2023, 04:23
    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»

    Стало известно о планах показать на форуме «Армия – 2023» захваченную в ходе СВО трофейную технику НАТО

    Трофейную технику НАТО решили показать на форуме «Армия – 2023»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    На международном военно-техническом форуме «Армия – 2023» планируется показать трофейную технику НАТО, которую российские военные захватили в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил источник.

    В частности, собираются показать «несколько образцов западной бронетехники», включая боевые машины пехоты, сказал источник РИА «Новости».

    Напомним, форум «Армия – 2023» состоится 14–20 августа в Кубинке. На форуме также планируют показать БМПТ «Терминатор» на базе Т-72, полет дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82», улучшенный вертолет Ка-52М, модернизированный АК-12.


    Коментарии (6)
    12 августа 2023, 12:57
    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink

    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке

    Российские военные ликвидировали точку наемников с терминалом связи Starlink
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы российской группировки «Юг» ликвидировали пункт управления иностранных наемников с терминалом связи Starlink в Николаевке, заявил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    В Telegram-канале ведомства указано, что расчеты РСЗО «Торнадо-С» уничтожили пункт управления подразделения наемников с терминалом связи Starlink.

    Кроме того, российские военные нанесли ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населенного пункта Райское.

    Накануне российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР.

    Коментарии (3)
    13 августа 2023, 20:14
    «Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Он добавил, что новый беспилотный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что система включает большой квадрокоптер – подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам.

    Ранее в концерне «Колашников» сообщили, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года.

    Коментарии (8)
    14 августа 2023, 13:48
    Шойгу оценил приезд иностранных делегаций на «Армию-2023»

    Министр обороны Шойгу назвал лучшим ответом Западу приезд иностранных делегаций на «Армию-2023»

    Tекст: Вера Басилая

    Иностранные делегации приехали на форум «Армия-2023», и это является лучшим ответом любителям санкций, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия форума.

    Министр уточнил, что на форум «Армия-2023» приехали делегации из разных стран мира. По его словам, это лучший ответ силам, создающим напряжение, сеющим хаос и любящим санкции, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт» в первый день «Армии-2023» заключил контракт с иностранным партнером на 500 млн долларов.

    Напомним, форум «Армия-2023» проходит 14–20 августа в Кубинке.

    Коментарии (0)
    12 августа 2023, 21:49
    Власти Севастополя объяснили громкие звуки в городе тренировкой флота

    Tекст: Вера Басилая

    Звуки выстрелов в Севастополе связаны с тренировкой противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) Черноморского флота, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что на южном и северном молах Севастополя Черноморский флот проводит тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов стрелкового вооружения.

    По данным ТАСС, в прибрежных районах Севастополя слышны звуки выстрелов.

    Ранее ВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и Севастополь.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 12:36
    Определены сроки испытания в море крейсера «Адмирал Нахимов»

    Севмаш: Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет в море на испытания в мае 2024 года

    Tекст: Вера Басилая

    Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М после ремонта и модернизации выйдет на испытания в мае 2024 года, сообщил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

    На МВТФ «Армия-2023» Будниченко заявил, что испытания в море тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» назначены на май 2024 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в ходе модернизации «Адмирал Нахимов» собирались оснастить современным оборудованием, высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

    Коментарии (0)
    14 августа 2023, 22:55
    Учебный военный самолет разбился в Краснодарском крае

    Минобороны: Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае, один из членов экипажа погиб

    Tекст: Ольга Никитина

    В черте аэродрома в Краснодарском крае 14 августа потерпел крушение учебный самолет Л-39, погиб один из членов экипажа, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении военного ведомства говорится, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. Крушение произошло при заходе на посадку в черте аэродрома, передает ТАСС.

    Разрушений и пострадавших на земле нет, добавили в МО РФ.

    Причина крушения выясняется.

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    14 августа 2023, 15:44
    Шойгу на форуме «Армия-2023» представили продукцию российского ОПК

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны России Сергей Шойгу осмотрел продукцию предприятий российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК), представленной Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

    Шойгу показали самоходный противотанковый ракетный комплекс «Корнет-Д1», 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Лотос», комплекс средств автоматизированного управления минометными подразделениями ВДВ «Завет-Д», 82-миллиметровый самоходный (носимо-возимый) миномет «Дрок», переносную радиолокационную станцию разведки «Аистенок», передает ТАСС.

    На выставке были представлены многофункциональный всесуточный оптико-электронный прибор «Орел», беспилотники «Орлан-30» и «Орлан-10», «Ланцет», «Суперкам-S350»,  а также 152-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Мальва», 122-миллиметровая система залпового огня «Торнадо-Г».

    Кроме того, министру обороны рассказали о работе комплекса управления огнем артиллерийского дивизиона «Планшет-М-ИР», ПРП-5 «Марс-2000», пункта комплексной обработки разведывательной информации «Салага-О». Также министра заинтересовали возможности квадрокоптера «Сюрприз-ПРО», системы акустической разведки «Чебурашка».

    Также Шойгу осмотрел перспективную авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух», созданную НПО «Курганприбор», пообщался с руководителями Промсвязьбанка и Новинкомбанка.

    Ранее Шойгу на форуме «Армия-2023» представили новейшие средства поражения для Су-57.

    Коментарии (2)
    14 августа 2023, 14:27
    В Ростехе рассказали, что опыт СВО позволяет выявить слабые места западной техники

    Tекст: Ольга Иванова

    Опыт спецоперации позволил узнать уязвимые места западной техники, рассказал заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков в рамках пленарного заседания форума «Армия-2023».

    Он добавил, что в Ростехе не забывают о возможностях экспорта российского оружия, а также понимают, что за результатом работы следят за рубежом. По словам Артякова, накопленный опыт дает возможность предлагать зарубежным партнерам технику, модернизированную с учетом боевого опыта, передает ТАСС.

    Артяков также заметил, что в условиях СВО предприятия Ростеха перешли на военные рельсы. Артяков также отметил, что Ростех является ключевым участником военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

    Заместитель гендиректора Ростеха что компания за полтора-два года увеличила объемы выпуска некоторых позиций боеприпасов в 20-30 раз.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что на форум «Армия-2023» прибыли иностранные делегации, что является лучшим ответом любителям санкций.

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    14 августа 2023, 17:02
    Российские бомбардировщики совершили авиарейд над Арктикой

    Российские самолеты дальней авиации пролетели над Арктикой и Балтийским морем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Плановые полеты ракетоносцев Ту-160, Ту-95МС и дальних бомбардировщиков Ту-22М3 прошли над Арктикой и Балтийским морем, сообщило Министерство обороны России.

    Полет проводился над нейтральными водами Балтийского, Баренцева, Норвежского, Восточно-Сибирского, Чукотского морей и Северного Ледовитого океана, сообщило министерство в своем Telegram-канале.

    Длительность самого долгого полета составила более семи часов. Их сопровождали истребители Су-35С, Су-27, МиГ-31.

    Командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергей Кобылаш указал, что полеты проводились в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией

    Впервые за более чем тридцать лет мазут в Европе стал стоить дороже, чем сырая нефть марки Brent. Такой аномалии не было с 1990 года. Стоимость дизельного топлива и бензина тоже растет. Эти процессы опасны новым ростом инфляции, когда возможностей бороться с ней уже нет, что неотвратимо приближает реальную рецессию. Почему Европа, избавившаяся от России, терпит такие невзгоды? Подробности

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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ

    Иностранные наемники массово бегут с Украины, сообщают военные аналитики в США, отмечая, что и сами украинцы все больше недовольны ходом боевых действий. А вот поляки пока не лишились мотивации. Как бегство иностранных наемников ВСУ отразится на ходе боевых действий? Подробности

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    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять? Подробности

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    США уязвили амбиции Франции в Западной Африке

    Отношения США и Франции получили новую точку напряжения. Причина тому – визит Виктории Нуланд в охваченный госпереворотом Нигер и переговоры с новыми властями в Ниамее. Какие именно действия замгоссекретаря США вызвали бурю негодования в Париже и как этот визит отразится на неоколониальных амбициях Франции в Африке? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Расплата Европы за конфликт с Россией

      Финансовые аналитики пророчат Евросоюзу «мучительную расплату» за конфликт с Россией и рецессию уже в следующем году с возможным сокращением экономики на 5%. Особенно тяжело придется Германии, чей ВВП падает уже сейчас. У США, напротив, дела не так плохи: Америка продолжает богатеть за счет Европы.

    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

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