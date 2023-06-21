|
|
Путин заявил о планах форсировать производство беспилотников в России
Путин: Россия будет форсировать выпуск дронов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Россия будет форсировать массовый выпуск беспилотных летательных аппаратов, хорошо зарекомендовавших себя в боевых условиях, заявил президент Владимир Путин на встрече с лучшими выпускниками высших военно-учебных заведений.
«Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также постановка в войска беспилотных летательных аппаратов и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он призвал обеспечить этой техникой все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
Глава государства также отметил, что планы по повышению потенциала всех компонентов Вооруженных сил России будут реализованы в полном объеме на собственной научной и производственной базе, передает ТАСС.
Президент также отметил огромный вклад в решение боевых задач СВО новейших образцов бронетехники, ракетных комплексов, а также систем ПРО и РЭБ.
В среду днем в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца проходит встреча Владимира Путина с лучшими выпускниками вузов и академий Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН, говорится в сообщении на сайте Кремля.
На Украине рассказали о «бешенном сопротивлении» во время контрнаступления
Минобороны Украины сообщило о «бешенном сопротивлении» при контрнаступлении
ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением», заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, люди хотят, чтобы было быстро как в кино, но контрнаступление не завершится через два часа.
«Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением», – написала Маляр в Telegram-канале.
Она попросила не измерять успех контрнаступления населенными пунктами, но конкретные критерии эффективности не назвала.
Ранее на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что ВСУ в ходе наступления несут большие потери, ни на одном из направлении успеха нет.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Клишас: Закон об освобождении от ответственности контрактников не коснется ЧВК «Вагнер»
Сенатор Клишас заявил, что закон об освобождении от уголовной ответственности контрактников не отразится на ЧВК «Вагнер»
|
|
Одобренный во вторник законопроект, освобождающий от уголовной ответственности участников военной операции, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, не коснется членов ЧВК «Вагнер», сообщил сенатор Андрей Клишас.
Клишас подчеркнул, что законопроект касается только тех, кто заключил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России, на ЧВК он не распространяется. «Как недавно отметил президент, взаимоотношения ЧВК и Минобороны должны быть урегулированы надлежащим образом», – пояснил сенатор «Парламентской газете».
По его словам, это позволит рядовым бойцам пользоваться социальными и иными гарантиями, предоставляемыми государством.
В то же время Клишас сообщил, что власти разработают специальную процедуру отбора кандидатов, которая позволит не допустить в зону спецоперации тех, кто там находиться не должен. Эта процедура, а также порядок взаимодействия командиров воинских частей со следственными органами будет определяться совместными решениями Минобороны, Минюста,СК и Генпрокуратуры, указал сенатор.
Представитель Совфеда не стал прогнозировать число граждан, которые захотят отправиться а СВО, но отметил, что власти регулярно получают обращения заключенных с просьбой разрешить им отправиться в зону спецоперации. «Предлагаемые изменения позволят совершившим преступление лицам проходить военную службу в зоне СВО и так реабилитироваться в глазах общества», – добавил Клишас.
Днем ранее российские парламентарии одобрили в третьем итоговом чтении законопроект, позволяющий гражданам с судимостью, а также признанным ограниченно годными к военной службе заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах России.
Американский радиоведущий назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
Американский радиоведущий Гарланд Никсон назвал контрнаступление ВСУ «атакой камикадзе»
|
|
Американский радиоведущий Гарланд Никсон выразил недоумение тем, как Киев организовал контрнаступление, и сравнил украинских военнослужащих с камикадзе.
Никсон на своем YouTube-канале отметил, что понятие «контрнаступление» оказалось лишь пропагандистским термином, который использовал киевский режим и который оказался на руку России. Он отметил, что «идиоты» в Киеве последние полгода «рассказывали русским», что собираются начать атаку. Украинская сторона, по его словам, «делала смутные намеки», готовила к тому, что атаковать будет «и здесь, и там, и на окраинах Бахмута». В итоге, уверен американский радиоведущий, Киев сам себя подтолкнул к катастрофе, передает РИА «Новости».
Российские силы из-за такого подхода нарастили оборону, и теперь украинское командование бросает на нее плохо подготовленные войска, отметил журналист. По его словам, «кучу несчастных придурков» – украинских военных – посадили «в разные танки» и без прикрытия с воздуха отправили вперед, предупредив при этом «одну из самых могущественных армий мира», когда будет наступление.
«Это не наступление, это атака камикадзе!» – высказался Никсон.
На Украине ранее заявили, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешенным сопротивлением».
Президент Владимир Путин подчеркивал, что у ВСУ нет шансов в ходе контрнаступления.
Пентагон нашел еще 6 млрд долларов для Украины
Пентагон: Перерасчет оценки военной помощи Украине позволяет США потратить еще 6 млрд долларов
|
|
Пентагон в связи с допущенными ошибками произвел перерасчет оценки предоставленной Украине военной помощи, США могут потратить на поставки оружия киевскому режиму еще свыше 6 млрд долларов, заявила заместитель официального представителя американского минобороны Сабрина Сингх.
Сингх сообщила, что «несоответствия в оценке снаряжения» обнаружились в ходе регулярного надзора со стороны департамента за исполнением президентских полномочий, передает РИА «Новости».
Представитель Пентагона уточнила, что имели место случаи «переоценки стоимости оборудования», которые из американских запасов поставляются Киеву.
Сингх сообщила, что на 2023 финансовый год у Пентагона подтверждены 3,6 млрд долларов, а на 2022 финансовый год – 2,6 млрд долларов. В совокупности речь идет о 6,2 млрд долларов, которые американские власти могут направить для военной поддержки Украины, сказала она.
В начале июня сообщалось, что Пентагон намерен объявить о новом пакете военной помощи Украине общим объемом более 2 млрд долларов.
Кроме того, Сингх заявила, что гибель украинцев в ходе контрнаступления является «характерной частью» конфликта.
Между тем в России неоднократно подчеркивали, что Соединенные Штаты готовы воевать с Москвой до последнего украинца. В частности, об этом говорил президент Владимир Путин.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пушилин сообщил об увеличении числа сдающихся в плен солдат ВСУ
Пушилин заявил, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен российским военным
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в последнее время стали чаще сдаваться в плен российским силам, поскольку начали узнавать о гуманном отношении к тем, кто сдается, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, раньше сдаваясь в плен, украинские военные «прощались с жизнью», потому что у них «очень промыты мозги». Теперь они все чаще знают, что российские силы оказывают медицинскую помощь и «соблюдают человеческое отношение», передает ТАСС.
«У них развенчивается миф, что здесь с ними будет что-то плохое… Количество сдающихся в плен кратно увеличилось», – сказал Пушилин.
Он также сообщил, что военнослужащие украинской армии, которых Киев направил атаковать позиции российских сил в начале июня, проходили обучение в Великобритании, Дании и Испании.
По его словам, «сейчас удалось с пленными пообщаться» и понять, что против российских сил в июне были брошены военные, которые проходили обучение в Великобритании, Испании и Дании. «Вот это подтянулись, они на великоновоселковском направлении», – сказал Пушилин.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, активизация боевых действий в ходе украинского контрнаступления привела к тому, что не желающие воевать и участвовать в «мясных штурмах» солдаты ВСУ вновь начали сдаваться в плен. Однако бросивших оружие украинцев могло быть больше, считают военные эксперты. Но для этого России необходимо предпринять ряд мер как военного, так и агитационного характера.
Зеленский о неудачах контрнаступления: ВСУ продвигаются на поле боя так, как считают нужным
Президент Украины Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ происходит «медленнее, чем хотелось бы»
|
|
Контрнаступление украинских сил происходит «медленнее, чем хотелось бы», но Киев не поддастся давлению извне и будет продвигаться на поле боя так, как считает нужным, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью корпорации Би-би-си.
«Некоторые считают, это как в голливудском кино, ожидают немедленных результатов. Но это не так», – заявил Зеленский Би-би-си.
По его словам, украинские силы проводят контрнаступление «медленнее, чем хотелось бы». Но Зеленский добавил, что ВСУ продолжат продвигаться на поле боя так, как считают нужным, несмотря на «попытки оказать давление» на киевские власти, передает ТАСС.
Одновременно он в очередной раз заявил, что Киев не согласится на переговоры с Москвой и не пойдет на замораживание конфликта, «потому что война – это бесперспективное развитие для Украины».
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военный эксперт: Налетами дронов Украина прощупывает работу ПВО Москвы для будущих ударов
Эксперт Климов: С помощью дронов Украина прощупывает работу ПВО в Подмосковье для будущих ударов
|
|
Отправляя беспилотники к российской столице, ВСУ пытаются изучить работу нашей системы ПВО для нанесения более серьезного ущерба. Для противодействия нам необходимо активнее использовать РЛС на авиации. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Максим Климов. Ранее стало известно, что в Московской области сбиты три украинских БПЛА.
«Совершенно очевидно, что эти пролеты беспилотников нужны ВСУ для исследования местности. Я совершенно не сомневаюсь в том, что трасса и время этого действия были завязаны на спутники для отслеживания работы нашей ПВО. Примерно то же самое было на авиабазе Хмеймим в Сирии. Так противник делает акцент не на нанесении ущерба здесь и сейчас, а на расширении своих возможностей для последующих ударов», – сказал военный эксперт Максим Климов.
«Тот факт, что беспилотники дошли почти до Алабино – тревожный знак. Безусловно, мы применяем различные средства радиоэлектронной борьбы, раз эти аппараты все-таки падают. Но несмотря на то, что наша ПВО достаточно современная и эффективная, задача по противодействию БПЛА не решается исключительно наземными комплексами», – рассуждает собеседник.
«Нам необходимо внедрять полноценную авиационную составляющую для борьбы с дронами. Тут могут пригодиться аэростаты. Кроме того, наш ОПК обладает достаточно серьезными наработками по части радиолокационных станций, способных хорошо выявлять и обезвреживать такие объекты. Их можно устанавливать даже на гражданские самолеты и сбивать беспилотники», – отметил Климов.
«Производственных мощностей для того, чтобы нарастить производство таких станций, у нас более чем достаточно. И речь идет не о какой-то одной конкретной фирме, а о нескольких. То есть будет формироваться здоровая конкуренция и процесс их развития пойдет быстрее», – заключил он.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
ВСУ за сутки потеряли на Южно-Донецком и Запорожском направлениях до 200 военных и восемь танков
|
|
За последние сутки ВСУ продолжили попытки наступления на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В районе Времевского выступа оперативно-тактической и армейской авиацией нанесены удары по подразделениям ВСУ около Новодонецкого, Сторожевого Донецкой народной республики (ДНР) и Левадного Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В результате огневого поражения уничтожены танк, машина пехоты и три бронемашины.
На Запорожском направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», ударами авиации отражены две атаки подразделений усиленных танками 65-й механизированной бригады ВСУ возле Новоданиловки и Яблоково Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Нанесено огневое поражение колоннам резервов противника, выдвигавшимся в направлении пунктов Каменское и Лобковое Запорожской области, а также скоплению живой силы и техники у Белогорья Запорожской области.
Под Дорожнянкой, Мирным и Гуляйполем Запорожской области пресечена деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), сообщил Конашенков.
Потери противника на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за последние сутки составили до 200 военнослужащих, восемь танков, шесть машин пехоты, 13 бронемашин, три автомобиля, две гаубицы Д-20, гаубица «Мста-Б», самоходная артустановка «Гвоздика» и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: ВСУ новой атакой БПЛА на Москву пытались перебить провал контрнаступления
Авиаэксперт Гусаров: ВСУ пытались устроить новую пиар-акцию с налетом дронов на Москву
|
|
ВСУ надеялись, что дроны долетят до Москвы. Очередная пиар-акция нужна противнику, чтобы перебить неудачи контрнаступления. Однако ВС РФ вновь сработали слаженно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее Министерство обороны сообщило о предотвращении атаки трех беспилотников в Подмосковье.
«С помощью подобных атак ВСУ в первую очередь хотят достичь определенного морально-информационного эффекта: запугать россиян, приободрить украинцев. Противник перешел в контрнаступление, но особых успехов на фронте до сих пор не достиг. В связи с этим необходима большая пиар-акция, которая создала бы очередную «перемогу», – сказал главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«ВСУ не просто так запускают небольшие группы беспилотников. За счет пролета на малой высоте аппараты сложно обнаружить в районе границ, а уж в лесистой местности и подавно. Но как только дрон подлетает к территории стратегических объектов, где стоит система РЭБ, он тут же уничтожается», – отмечает собеседник.
«Покрыть специальными вышками всю страну не получится – так можно заглушить сигналы собственной электроники. К тому же это было бы очень дорого. Более того, системы РЭБ не гарантируют, что аппарат, скажем, не упадет на какие-то жилые объекты. Когда дрон выходит из строя, он становится неуправляемым и может пролететь внушительное расстояние перед падением», – рассуждает эксперт.
«В настоящий момент наши ВС справляются достаточно неплохо. Конечно, нам есть над чем работать, но противодействие БПЛА – относительно новый опыт в истории человечества. Некоторые ошибки попросту неизбежны», – резюмирует Гусаров.
Ранее Министерство обороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку по объектам в Московской области с помощью трех беспилотников. Об этом сказано в официальном Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что все дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Беспилотники сбили в поле в районе деревни Лукино, а также в районе дислокации Таманской дивизии в Московской области. В настоящий момент на месте происшествия работают спецслужбы. Обломки дронов найдены. Их планируется отправить на экспертизу.
В результате работы РЭБ БПЛА потеряли управление и потерпели крушение. Пострадавших и разрушений на земле нет. Как отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале, два аппарата упало в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец на подлете к складам воинской части.
Напомним, в конце мая Украина ударила по российской столице восемью беспилотными летательными аппаратами, все они были сбиты. Как отметил тогда президент Владимир Путин, система противовоздушной обороны Москвы сработала удовлетворительно.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об инциденте и целях, которые преследовались ВСУ в рамках операции.
Российские военные успешно отразили наступление ВСУ на Кременную и Лисичанск
Военный эксперт Марочко рассказал об успешном отражении атак ВСУ на Кременную и Лисичанск в ЛНР
Российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР, сообщил подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он уточнил, что последние трое суток украинские военные пытаются пойти в наступление на Кременную и Лисичанск, но прорвать российские линии обороны так и не могут, передает ТАСС.
Марочко добавил, что ВСУ несут потери в живой силе и технике, украинские военные вынуждены возвращаться на свои позиции. Основные удары противник наносит из районов населенных пунктов Белогоровка, Серебрянка, Терны, Торское, Ямполь.
Ранее Марочко сообщил, что украинские военнослужащие по приказу Киева совершают дистанционное минирование немецкими противотанковыми минами для сдерживания российских военных на Купянском направлении.
Путин анонсировал поступление «Сарматов» на боевое дежурство
Ракетные комплексы «Сармат» поступят на боевое дежурство в ближайшее время, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что российская ядерная триада позволяет обеспечивать эффективное сдерживание и баланс сил, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сейчас около половины частей РВСН оснащены новейшими комплексами «Ярс». Также идет перевооружение на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Служба правопорядка ВСУ задержала троих военных за отказ сражаться на технике НАТО
Военный эксперт Марочко: Служба правопорядка ВСУ задержала троих механиков-водителей за отказ сражаться на технике НАТО
Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины задержала троих механиков-водителей одного из механизированных подразделений ВСУ, отказавшихся воевать на бронетехнике производства стран Североатлантического альянса, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Трое военнослужащих механизированного подразделения были задержаны в районе населенного пункта Ямполь в ДНР. Они отказались выполнять приказ о выдвижении в район сосредоточения на бронетехнике производства стран НАТО, передает ТАСС.
Кроме того, по словам Марочко, задержанных механиков-водителей обвиняют в преднамеренной порче машин, поскольку «в топливной системе обнаружены следы засорения, занесенного в обход фильтров, предназначенных для очистки».
Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие последние трое суток успешно отбивают все атаки Вооруженных сил Украины на Кременную и Лисичанск в ЛНР.
Путин запустил первый маршрут речного электротранспорта на Москве-реке
Путин дал старт запуску первого маршрута речного электротранспорта на Москве-реке
|
|
Президент России Владимир Путин дал старт запуску первого регулярного маршрута речного электротранспорта на Москве-реке.
Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным посетил Северный речной порт. Первое судно отправилось с причала «Киевский», передает РИА «Новости».
«Гудит, как настоящий», – заметил Собянин. «И есть настоящий», – прокомментировал отправление судна Путин, передает ТАСС.
Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии запуска нового вида городского транспорта – речных электросудов, которые с 20 июня начинают совершать регулярные пассажирские перевозки по Москве-реке. Первый маршрут длиной более 6,5 км связывает Киевский вокзал с причалом на Шелепихинской набережной – активно строящиеся и развивающиеся районы столицы. Провозная способность составит 15–16 тыс. пассажиров в сутки, говорится на сайте Кремля.
По маршруту будут ходить восемь электросудов, названых в честь столичных рек: Синичка, Сетунь, Пресня, Филька, Сходня, Раменка, Яуза и Неглинка. Глава государства поднялся на борт одного из них – Сходни, он ознакомился с оснащением пассажирского салона.
Помимо этого президент осмотрел выставку «Москва-река. Московское золотое кольцо» Музея транспорта Москвы на Северном речном вокзале. Экспозиция рассказывает об истории вокзала, эволюции отечественного судостроения и развитии речных маршрутов.
Ранее Собянин на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что первые речные электрические суда запустят в Москве 20 июня.
В Ивано-Франковске запретили госпитализировать мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области запретили плановые госпитализации мужчин призывного возраста
В Ивано-Франковской области Украины принято решение о временном запрете плановых госпитализаций мужчин призывного возраста, необходимо согласование данного вопроса с военкоматами, сообщил руководитель Коломыйской военной администрации Любомир Глушков.
Глушков на брифинге заявил, что с учетом объявленного военного положения пациентов-военнообязанных не будут планово госпитализировать без согласования с территориальным центром комплектования (ТЦК), передает ТАСС.
Кроме того, ежедневно больницы должны будут оповещать военкоматы о поступлении военнообязанных, которые поступили за неотложной помощью.
Также Глушков сообщил, что на блокпосте будут забирать в полицию всех, у кого нет с собой документов.
Напомним, в Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщую мобилизацию.
Украинский политолог Владимир Скачко отметил, что такое решение приняли, поскольку ВСУ испытывают дефицит живой силы из-за потерь в ходе наступления. По мнению эксперта, большинство попавших под мобилизацию в Ивано-Франковской области попытается уехать из страны, чтобы не отправляться на фронт.
Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве
Президент России Владимир Путин приехал на Северный речной вокзал в Москве, его сопровождает мэр города Сергей Собянин.
Путин и Собянин дадут запуск движению речных электросудов, передает ТАСС.
Глава государства также проведет совещание о развитии внутренних речных ресурсов РФ с участием членов правительства, губернаторов и представителей бизнеса.
Напомним, в 2021 году Северный речной вокзал Москвы был признан одним из лучших в мире проектов архитектуры и дизайна в рамках международного конкурса A`Design Awards.