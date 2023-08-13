  • Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
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    «Мясные штурмы» распугали иностранных наемников ВСУ
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    Эксперт оценил страхи Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    Корабль ЧФ РФ открыл огонь для досмотра идущего в украинский порт сухогруза
    Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта
    «Калашников» назвал сроки поставки в войска снайперских винтовок СВЧ
    Опубликовано видео нападения на мечеть в иранском Ширазе
    Вандалы осквернили памятник советским воинам в Молдавии
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Либерализм и нацизм сошлись в точке Украины

    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    6 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    17 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    32 комментария
    Новости
    23:37Опубликовано видео нападения на мечеть в иранском Ширазе

    Иранские СМИ опубликовали фрагменты записей с камер видеонаблюдения в мечети Шахчерах в городе Шираз, которая подверглась нападению террористов.

    23:00Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку с использованием беспилотника, БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    22:43Футболиста ЦСКА увезли на машине скорой помощи после матча

    После матча четвертого тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Сочи» полузащитника «армейцев» Кирилла Глебова увезли на машине скорой помощи, сообщают информационные агентства.

    22:26Цукерберг усомнился в серьезности намерений Маска провести поединок

    Миллиардер Илон Маск несерьезно относится к идее поединка в октагоне, нужно либо назначить дату боя, либо отказаться от этой затеи, заявил глава корпорации Meta Марк Цукерберг.

    21:41Устроившие теракт в мечети иранского Шираза оказались иностранцами

    Теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз устроили два иностранца, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный источник.

    21:04Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ навести понтонную переправу через реку в ДНР

    Российская группировка «Восток» не дала украинским войскам навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

    20:41Число пострадавших в результате теракта в мечети иранского Шираза выросло до семи

    В результате теракта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз число пострадавших выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли.

    20:14«Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    19:48Гладков: Атака беспилотника могла стать причиной взрыва в Белгороде

    По предварительным данным, причиной взрыва в Белгороде могла стать атака беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    19:30Военный эксперт: Abrams и Apache не спасут поляков в случае реального конфликта

    Варшава активно милитаризуется и намерена оказывать давление на Белоруссию и, как следствие, Россию. Однако в случае реального конфликта Abrams и Apache не спасут поляков, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Польше заявили о намерении укрепить восточный фланг страны при помощи американского вооружения.

    19:29Лада Дэнс сообщила об улучшении самочувствия после ДТП

    Актриса кино, певица и телеведущая Лада Дэнс рассказала об улучшении своего состоянии и оптимистичных прогнозах врачей.

    19:15Премьер Саксонии высказался против поставок ракет Taurus Украине

    Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер в интервью Spiegel высказался против поставки Украине крылатых ракет Taurus.

    18:58Штаб ВС Нигерии начал готовиться к возможной военной интервенции в Нигер

    Штаб ВС Нигерии поручил главам всех подчиненных ему структур собрать и прислать информацию о ресурсах, которые необходимы для проведения возможной военной операции в Нигере, передает издание Punch.

    18:48Эксперт раскритиковал опасения Туркмении из-за поставок газа в Китай Тройственным союзом

    Тройственный союз позволяет Казахстану и Узбекистану выполнять свою часть соглашения по прокачке газа в Китай. Туркмения же опасается, что Россия также станет использовать трубу для транзита в Поднебесную. Однако Москва в этом не заинтересована, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее МИД Туркмении выразил обеспокоенность планами России расширить газовый союз.

    18:47Раскольники ПЦУ заблокировали вход в храм Агапита в Киево-Печерской лавре

    Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующим канонической Украинской православной церкви (УПЦ) вход в храм Агапита Киево-Печерской лавры, сообщает Союз православных журналистов.

    13 августа 2023, 23:00

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял очередную попытку совершить террористическую атаку с использованием беспилотника, БПЛА обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа около 22.00 мск. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram Минобороны.

    В субботу сообщалось, что ПВО сбила два беспилотника за сутки в Белгородской области. В воскресенье в Белгороде, предположительно, также произошла атака БПЛА. Повреждено жилое здание (в квартирах выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад) и около 15 машин, пострадавших нет.

    13 августа 2023, 01:04
    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации

    Military Watch признал эффективность Су-57 на украинском театре военных действий

    В США признали эффективность Су-57 в ходе спецоперации
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе специальной военной операции на Украине российские истребители пятого поколения Су-57 продемонстрировали свою эффективность, пишут американские СМИ.

    Как заявил Military Watch, Су-57 продемонстрировали эффективность как «в воздушных боях», так и против ПВО Украины. Основным преимуществом Су-57 издание считает то, что российские истребители прошли более интенсивные испытания в ходе реальных военных действий, чем самолеты Китая и США. Также Military Watch отмечает, что комплекс радиосвязи с искусственным интеллектом улучшит обмен данными между Су-57 и наземными системами, передает РИА «Новости».

    Напомним, информация о том, что в спецоперации задействованы Су-57, появилась в конце мая 2022 года. До этого, в 2018 году, самолеты протестировали на сирийском театре военных действий. В июне 2022 года сообщалось, что Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями.

    Коментарии (54)
    13 августа 2023, 14:24
    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские войска не позволяют ВСУ окончательно закрепиться в Урожайном

    Онуфриенко: ВСУ в Урожайном не добились никаких стратегических успехов
    @ google.com/maps

    Tекст: Алёна Задорожная

    Село Урожайное стало полноценной линией фронта. Несмотря на небольшие достижения противника, никаких стратегических успехов у ВСУ нет, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что украинские военные с большими потерями смогли закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении.

    «За последние недели ВСУ за счет использования бронетехники, а не только «мясных штурмов», смогли занять северные рубежи села Урожайное. Сам населенный пункт расположен чуть восточнее Старомайорского. Мы же занимаем стратегические высоты и не позволяем противнику окончательно закрепиться», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Я бы не стал называть ситуацию критической. Если допустить, что ВСУ все же займут Урожайное, то мы сможем сместить линию фронта немного южнее. При этом противник никаких стратегических преимуществ не получит», – объяснил эксперт.

    «Самый крупный успех Украины с начала контрнаступления – это незначительное продвижение в районе Времевского выступа. Однако бои все еще продолжаются», – продолжает он.

    «Я также считаю ошибочными утверждения о том, что основная задача ВСУ сейчас – занять Старомлыновку. Целью «контрнаступа» названы Крым, Бердянск и Мелитополь. И взятие Старомлыновки им не поможет решить эту задачу. Зато противник лишится подготовленных к контрнаступлению бригад и бронетехники», – заключил Онуфриенко.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Коментарии (53)
    13 августа 2023, 11:42
    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного на Запорожском направлении

    Рогов: ВСУ с большими потерями смогли закрепиться на севере Урожайного
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Украинская армия с большими потерями смогла прорваться и закрепиться в северной части села Урожайное на Запорожском направлении через две недели тяжелых боев, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов в своем Telegram-канале сообщил о «тяжелой и тревожной» ситуации, сложившейся на данный момент в районе населенного пункта Урожайное на направлении Времевского выступа. По его словам, спустя две недели тяжелейших и кровопролитнейших боев за Урожайное ВСУ смогли зайти и закрепиться в его северной части. Украинские силы при этом потеряли «две из четырех штурмовых групп элитных морпехов» и несколько единиц бронетехники, добавил он. Российские войска продолжают удерживать позиции на юге села.

    Рогов подчеркнул, что с Урожайным может быть то же самое, что и с населенными пунктами Пятихатки и Старомайорское, которых «практически стерли с лица земли» после активных боев с использованием тяжелых видов оружия. Он уточнил, что украинские военные активно наносят авиаудары планирующими бомбами J-DAM и применяют большое количество дронов-камикадзе, кроме того, ВСУ бросают собственных солдат на штурм.

    Рогов назвал целью украинской армии взятие села Старомлыновка, «одного из последних барьеров». Он также опроверг сообщения Украины о взятии контроля над Урожайным, поскольку российские военнослужащие продолжают удерживать позиции в южной части населенного пункта.

    В Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны» подтвердили продолжающиеся бои за Урожайное. Отмечается, что российская армия стремится выправить положение.

    Бойцы батальона «Восток» сообщили последние данные об обстановке на Времевском выступе на стыке Запорожья и ДНР. «Все на нашем отрезке фронта сейчас сконцентрировано на этой небольшой точке. При выявлении целей – артиллерии не допросишься, она почти вся там. С раннего утра начинается разогрев – обе стороны пытаются зачистить все живое, что накопилось за ночь. После того, как противник выдавил нас с позиций в лесополосах на подступах к Урожайному, которые играли роль передового форпоста, у него открылись дополнительные возможности, и удерживать сам поселок стало гораздо сложнее. Пока мы не признали свое поражение и раскатываем противника артиллерией, раз уж сам пришел к нам в гости – возможно, удастся выправить положение», – уточнили военные.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ночь на среду ВСУ совершили попытку атаки российских войск в районе Орехова в Запорожской области, однако понесли значительные потери.

    Коментарии (32)
    13 августа 2023, 04:28
    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»

    Welt раскритиковал Шольца за колебания по вопросу поставок Украине ракет Taurus

    Шольца сравнили с мальчиком, который кричал: «Волк!»
    @ Clemens Bilan/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя позицию Берлина по вопросу поставок Украине ракет Taurus, обозреватель Тор Барфус сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с мальчиком-пастухом из басни, который кричал: «Волк!».

    Барфус считает, что Шольц «слишком часто использовал свой страх «эскалации» в качестве оправдания». По мнению Барфуса, такая позиция Шольца вредит самому канцлеру, «подрывая доверие» к нему. Как полагает Барфус, Taurus «не изменят правила игры» на поле боя, передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    Напомним, в парламенте Германии продолжается активная дискуссия на тему поставок Украине дальнобойных ракет Taurus, сразу пять партий оказывают давление на Шольца по этому вопросу.

    Коментарии (11)
    13 августа 2023, 13:19
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    На Украине обвинили НАТО в провале контрнаступления ВСУ
    @ Dirk Waem/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Военное руководство Североатлантического альянса виновно в провале контрнаступления Киева, сообщили украинские СМИ.

    Как пишет УНИАН, после провала украинские штабы стали действовать по-своему и начали игнорировать советников-теоретиков Запада, которые практически не понимают, что происходит, передает RT.

    Отмечается, что представители НАТО пытались оправдаться, добавив, что ВСУ не способны провести эффективный бой.

    По мнению авторов, в доктринах альянса учитывается ведение боя с доминированием в воздухе, но у ВС России авиация гораздо более сильная, поэтому США не поставляет Киеву истребители F-16, поскольку российская авиация легко их собьет.

    В воскресенье один из офицеров ВС США, который участвовал в подготовке украинских военных, заявил, что в НАТО в свете контрнаступления ВСУ понадеялись на чудо, которое Киев обещал альянсу.

    Ранее генерал ВС Франции назвал «наступление» Украины драматическим провалом.

    Коментарии (9)
    13 августа 2023, 06:59
    Третий обвиняемый в избиении участника СВО сдался полиции в Забайкалье

    Объявленный в розыск 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника СВО явился в отдел полиции в Забайкалье

    Tекст: Антон Антонов

    В отдел полиции явился 43-летний фигурант уголовного дела об избиении участника специальной военной операции на Украине, он задержан, сообщило управление МВД России по Забайкальскому краю.

    Как сообщается на сайте управления, в розыске обвиняемого участвовал весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району «Газимуро-Заводский», а также «опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД». Поиск велся в лесу, проверялись дома и строения в близлежащих селах, велась работа с местными жителями и родственниками обвиняемого, которые могли знать о его местонахождении.

    Напомним, сообщалось, что мужчину зовут Иван Зырянов, он находится в межгосударственном розыске. Зырянов холост, ранее не судим, нигде не работает. В начале августа в селе Нерчинский Завод несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Были задержаны двое участников избиения.

    Коментарии (18)
    13 августа 2023, 16:38
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    Шольц выступил за дипломатию для прекращения конфликта на Украине
    @ Britta Pedersen/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Канцлер Германии Олаф Шольц назвал необходимыми дипломатические усилия для прекращения конфликта на Украине.

    Шольц назвал важными переговоры, которые прошли в Саудовской Аравии. Он также считает, что эти переговоры нужно признать началом в этом вопросе, передает РИА «Новости».

    Канцлер отметил, что помимо латиноамериканских и африканских стран в переговорах в Саудовской Аравии участвовал и Китай. Канцлер добавил, что это может стать одним из путей к достижению мира.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий.

    Коментарии (20)
    13 августа 2023, 13:22
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    Мирошник: Наемники бегут с Украины из-за «мясных штурмов» ВСУ
    @ Alex Chan Tsz Yuk/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Большинство кампаний, которые прошли иностранные наемники, были больше похожи на сафари, чем на боевые действия. Теперь же, столкнувшись с украинскими «мясными штурмами», они предпочитают бежать, сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в США сообщили о бегстве иностранных наемников с Украины.

    «Бегство наемников связано в первую очередь с характером боевых действий. Большинство предыдущих кампаний, в которых участвовали представители так называемых цивилизованных государств, базировались на существенном техническом превосходстве над противником», – сказал бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник.

    «Когда они воевали, например, в Сирии или Ливии, многое строилось на «договорняках», а сами поездки больше напоминали сафари. И до начала «контрнаступа» ВСУ на Украине было не так много столкновений с высокой степенью интенсивности. Сейчас же на фоне дефицита вооружений и военной техники, им приходится оказываться в условиях «мясных штурмов», – объясняет дипломат.

    «Конечно, к такому наемники не привыкли и не были готовы. Так что они всеми силами пытаются сбежать. Но не стоит думать, что поток иностранных военных на фронт полностью иссякнет в ближайшее время. Украина продолжает вести рекрутинг в тех странах, которые еще не успели, что называется, обжечься», – полагает собеседник.

    «Как долго это будет продолжаться, зависит от того, сколько денег будут платить иностранцам. До тех пор, пока средства выделяются, они будут ехать. И тут было бы хорошо, чтобы мы их «встречали» прямо на въезде на Украину», – отмечает он.

    «Что касается поляков, они больше всех заинтересованы в участии в конфликте. Варшава хочет «наложить лапу» на некоторые области Западной Украины, поэтому всячески толкает ВСУ на передовую», – заключил Мирошник.

    Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что из-за отсутствия успехов в рядах ВСУ растет недовольство, иностранные наемники массово бежали с Украины, остались только поляки.

    Кроме того, по мнению Макгрегора, в рядах ВСУ могут также участиться случаи дезертирства, что грозит расколом в украинских войсках и в итоге их поражением.

    Он отметил, что украинские войска будут разбиты, поскольку без результатов на поле боя любой военный может потерять моральный дух.

    Примечательно, но заявления звучат на фоне сообщений о серьезных потерях ВСУ на фронте. Так, в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    Коментарии (2)
    13 августа 2023, 07:29
    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области

    Российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами на Купянском направлении

    Российские штурмовые группы захватили опорные пункты ВСУ в Харьковской области
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    На Купянском направлении штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что российские военные разгромили до взвода пехоты ВСУ у населенного пункта Ольшана, передает ТАСС.

    Украинские войска попытались вернуть утраченные позиции и провели две контратаки у Синьковки и урочища Маньковка, но атаки были «успешно отражены» российскими военными, ВСУ потеряли «до взвода живой силы», сообщил Зыбинский.

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по опорному пункту ВСУ у Синьковки. У балки Шевцов Яр «Ланцетом» уничтожена польская САУ Crab. Кроме того, ВСУ попытались атаковать у Новоселовского, но в результате ударов российской артиллерии украинские войска потеряли до взвода живой силы.

    Начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества отражено пять попыток украинских атак. ВСУ потеряли свыше 80 человек, а также БМП, бронированную машину и 120-мм миномет, передает РИА «Новости».

    На сватовском направлении ВСУ предприняли попытки двух атак, но в результате работы российских артиллерии и авиации потерял до 10 человек и боевую бронированную машину. Российские Су-34 нанесли четыре удара управляемыми авиационными бомбами по украинским позициям и полевому складу боеприпасов «в районе Невское, Пролетарское».

    Напомним, российские военные продвигаются на Купянском направлении. Украинские власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию.

    Коментарии (0)
    13 августа 2023, 15:39
    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина начала эвакуацию из Купянского района Харьковской области, эвакуировано более 200 человек, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, эвакуировано 111 человек, из них 36 детей и четыре человека с инвалидностью. Всего с 9 августа было эвакуировано 204 человека, передает ТАСС.

    В четверг власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения на безопасные территории.

    На Купянском направлении российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами и тремя наблюдательными постами вооруженных сил Украины.

    Коментарии (6)
    13 августа 2023, 03:56
    Washington Post предсказала проблемы в отношениях Украины и Польши

    Washington Post не исключила проблем в отношениях Украины и Польши из-за истории

    Washington Post предсказала проблемы в отношениях Украины и Польши
    @ Artur Widak/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Хотя после начала Россией специальной военной операции Польша стала одним из самых ярых союзников Украины, различие во взглядах на вопросы истории может создать новые проблемы в отношениях Киева и Варшавы, пишет американская пресса.

    Как заявила Washington Post, «даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры». Указывается, что «открытое столкновение» произошло в августе после заявления главы бюро международной политики Польши Марчина Пшидача, передает ТАСС.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин. Однако, как пишет Washington Post, «потенциал для нескольких трещин» есть – Польша прежде считала своей «значительную часть Украины». Издание подчеркивает, что «история у двух стран непростая и подчас печальная».

    В частности, «серьезно различаются принятые точки зрения» на Волынскую резню. По версии Washington Post, эта трагедия важна «для небольшого, но активного меньшинства националистических и ультраправых групп в Польше».

    Еще одним проблемным вопросом оказалось украинское зерно. Указывается, что «фермеры являются основной избирательной базой правящей партии «Право и справедливость», а осенью в Польше должны пройти выборы.

    Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов также не исключил, что «ошибки» политических лидеров «возможны, и если их допустят, то между Польшей и Украиной возникнет раскол», передает РИА «Новости».

    Напомним, между Киевом и Варшавой разразился дипломатический скандал. Польский посол Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь со стороны Варшавы. Проблема избытка украинского зерна беспокоит Европу уже несколько месяцев. Украинские власти заявили о желании «жестко конкурировать» с Польшей после того, как закончатся боевые действия с Россией.

    В конце июля болельщики «Шленска» из Вроцлава вывесили антиукраинские баннеры о Волынской резне во время матча второго тура чемпионата Польши по футболу. Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину за Волынскую резню.

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    13 августа 2023, 16:17
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    Посол Украины усомнилась в вечной поддержке от США
    @ Olena Khudiakova/ukrinform/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Посол Украины в США, экс-министр финансов Оксана Маркарова в интервью изданию Huffington Post призналась, что не все в Киеве уверены в поддержке США.

    Она уточнила, что в Киеве сомневаются в вечной поддержке США, передает РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в США и Польше признали провал контрнаступления ВСУ, однако разошлись в оценках причин этого провала. В Вашингтоне утверждают, что передали украинцам все необходимое, но против них «играет время». Поляки же считают, что страны Запада в недостаточном количестве оснащают ВСУ.

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    13 августа 2023, 15:50
    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Балицкий сообщил о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино

    Запорожские власти сообщили о провальной попытке ВСУ атаковать село Работино
    @ David Goldman/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Ночью в воскресенье российские войска пресекли попытку атаки и прорыва штурмовыми группами в сопровождении танков у Работино в Запорожской области, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что противник потерпел поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции. ВСУ потеряли 20 единиц техники, а потеря живой силы составила до 60% личного состава.

    Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что около 10.00 мск ВСУ предприняли попытку атаки силами пяти единиц тяжелой бронетехники и роты пехоты под Работино, ВС России атаку отбили.

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    13 августа 2023, 06:06
    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

    Минобороны России сообщило об уничтожении противовоздушной обороной украинского беспилотника над Белгородской областью

    ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим предпринял попытку устроить террористическую атаку с помощью беспилотника, российская ПВО уничтожила беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России.

    Как сообщило ведомство, Украина предприняла попытку атаки одним БПЛА самолетного типа около 04.00 мск. В результате никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram министерство.

    В субботу вечером в Министерстве обороны также сообщили о попытке Украины атаковать объекты в России. Украинский беспилотник был обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области.

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    13 августа 2023, 20:14
    «Калашников» опробовал в зоне СВО новую систему разведки «Квазимачта»

    Tекст: Ольга Иванова

    Концерн «Калашников» опробовал в зоне проведения СВО новую систему разведки «Квазимачта», которая включает беспилотник, работающий по проводам с земли, сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

    Он добавил, что новый беспилотный комплекс будет предлагаться концерном государственному заказчику, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что система включает большой квадрокоптер – подъемную платформу, которая питается электричеством от кабеля с земли, связь с дроном также выполняется по проводам.

    Ранее в концерне «Колашников» сообщили, что первая массовая партия снайперских винтовок Чукавина (СВЧ) должна быть поставлена в войска до конца текущего года.

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