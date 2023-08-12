Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
ПВО сбила два беспилотника за сутки в Белгородской области
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что на подлете к городу Белгороду российской системой ПВО был сбит беспилотник противника. Другой беспилотник сбит недалеко от поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе.
«По хутору Панков ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка – два артиллерийских», – отметил Гладков.
Кроме того, в Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили гранату с беспилотного летательного аппарата. При этом еще одно неустановленное взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.
Накануне один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия.