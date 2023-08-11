Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия

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    Зачем украинские военные хвалят Российскую армию
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    Стало известно о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    Западные СМИ назвали запуск «Луны-25» возвращением России в космическую гонку с США
    Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    Запад оценил успех «Луны-25» как способность РФ противостоять санкциям
    ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    15 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    14 комментариев
    Новости
    17:12ЦБ представил сценарии развития экономики России

    Банк России разработал базовый сценарий развития российской экономики, и два более кризисных варианта – «усиление фрагментации» и «рисковый», следует из проекта «Оснoвных направлений единой государственной денежнo-кредитной пoлитики на 2024 год и периода 2025 и 2026 гoдов».

    17:03Лукашенко решил разобраться с приостановкой работы автобусов «МАЗ» в Петербурге

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение разобраться в ситуации с приостановкой властями Петербурга эксплуатации автобусов Минского автомобильного завода (МАЗ) якобы из-за опасности их возгорания.

    16:54Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия

    Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

    16:46Курс доллара превысил 99 рублей

    Курс доллара впервые с 25 марта прошлого года превысил 99 рублей, следует из данных торгов на Московской бирже.

    16:38ЦБ решил публиковать прогноз курса рубля

    Банк России может начать публиковать прогноз по курсу рубля в первой половине 2024 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    16:30Педагоги вузов прошли обучение преподавания курса «Основы российской государственности»

    Преподаватели, которым с 1 сентября предстоит вести в вузах модуль «Основы российской государственности», в течение трех дней на базе Центра знаний «Машук» осваивали новые технологии создания образовательных событий для преподавания данного курса.

    16:29Банк России допустил повышение ключевой ставки

    Банк России допускает дальнейшее повышение ключевой ставки на ближайших заседаниях, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.

    16:22Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    16:12ЦБ не видит рисков финансовой стабильности из-за ситуации с курсом рубля

    В Банке России заявили, что не видят рисков финансовой стабильности из-за падения курса рубля.

    16:05Бой Маска с Цукербергом пообещали показать в соцсетях бизнесменов

    Поединок между американским предпринимателем Илоном Маском и руководителем корпорации Meta (признана экстремистской в РФ) Марком Цукербергом будет транслироваться в социальных сетях бизнесменов – X (ранее Twitter) и Meta.

    15:56Мятежники в Нигере приказали привести армию в боевую готовность

    Военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений ЭКОВАС о готовности начать интервенцию, сообщил телеканал Al Arabiya.

    15:48Суд арестовал фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области

    Басманный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о коррупции в ЖКХ Белгородской области, их обвинили в получении взяток на сумму более 60 млн рублей.

    15:40В Мариуполе предложили собирать легкомоторные самолеты

    База по сборке легкомоторных самолетов может появиться в Мариуполе в Донецкой народной республике, сообщает Министерство информации ДНР.

    15:33 Польша решила разместить новую дивизию на границе с Белоруссией

    Министерство национальной обороны Польши создает военный городок для частей новой пехотной дивизии, которые к концу осени будут служить в Подляском воеводстве на границе с Белоруссией, сообщил глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак.

    15:25СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    11 августа 2023, 16:54

    Под Белгородом украинский дрон сбили из стрелкового оружия

    Tекст: Валентина Григоренко

    Один из восьми ударных беспилотников, пытавшихся атаковать различные объекты в Белгородской области, сбили из стрелкового оружия, сообщил представитель экстренных служб.

    Как указал источник, в 16.50 мск в четверг в районе одного из сел сбит беспилотник из стрелкового оружия. По его словам, в течение дня украинская армия попыталась нанести восемь ударов БПЛА по различным объектам в Белгородской области, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что ближе к полудню дрон произвел сброс одного снаряда ВОГ-17, а в 12.44 в результате работы систем ПВО удалось сбить беспилотник самолетного типа. Оба инцидента произошли в Белгородском районе.

    Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что при обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа погиб человек.

    10 августа 2023, 21:39
    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

    В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

    Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

    «На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

    Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 06:26
    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

    Российские военные ударили по району подготовки иностранных наемников в ЛНР
    @ кадр из видео Минобороны

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие группировки войск «Юг» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте (ЛНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    Астафьев сказал, что удар нанесен расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С», передает ТАСС.

    Кроме того, он сообщил, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил гаубицу М777 ВСУ в населенном пункте Миньковка (ДНР). Также уничтожены САУ Krab в Северске и станция РЛС в Краматорске.

    Помимо этого, истребители Су-34 Южной группировки нанесли удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной мехбригады ВСУ под Серебрянкой и 28-й отдельной мехбригады ВСУ в районе Ивановского.

    Накануне сообщалось, что в нескольких районах города Запорожье прозвучали взрывы, один из которых произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

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    11 августа 2023, 09:59
    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя

    Rzeczpospolita: Украина проигрывает на поле боя

    Польские СМИ: Украина проигрывает на поле боя
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Польские СМИ приумножают успехи Киева и выдают населению искаженное представление о положении дел ВСУ, хотя на самом деле Украина проигрывает на поле боя, выразила мнение одна из ведущих газет Польши Rzeczpospolita.

    Издание заверяет, что Украина не выигрывает эту войну, несмотря на то, что всем на Западе этого бы хотелось, однако польские СМИ часто выдают желаемое за действительное, передает ТАСС.

    В частности, большинство сообщений польских СМИ о том, что братья-украинцы вот-вот захватят Москву. Более того, они якобы бомбят дома в России, атакуют корабли и ставят условия. Даже сам автор заметки признался, что долгое время в это верил.

    Однако, как указывает издание, тема поменяла ориентиры, украинские неудачи стали просачиваться в польские доклады западных аналитических центров. Отправной точкой также стала публикация газеты The New York Times о том, что контрнаступление ВСУ увязло в минных полях.

    «Основной функцией СМИ является информирование. К сожалению, не в Польше. Для нас гораздо важнее функция убеждения. Большинство журналистов так сильно хотят, чтобы Россия проигрывала, что отбирают информацию соответствующим образом, принимая желаемое за действительное», – заключил автор.

    Напомним, еженедельник Mysl Polska пишет, что пропагандистский тезис о сражении Украины за «свободный мир» и Европу очень удобен киевскому режиму, потому что позволяет рассчитывать на военную, финансовую и политическую помощь. «Таким образом, Польша пала жертвой собственной пропаганды о том, что это «наша война», – указал главный редактор издания Ян Энгельгард.

    Коментарии (20)
    10 августа 2023, 19:40
    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление

    Президент Польши Дуда: ВСУ не могут вести успешное контрнаступление

    Польша заявила о неспособности ВСУ вести успешное контрнаступление
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью газете The Washington Post.

    По его словам, у Украины недостаточно оружия, чтобы изменить баланс сил на поле боя и победить. Дуда считает, что ВСУ не смогут провести успешное контрнаступление и одержать верх над российскими войсками, передает ТАСС.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

    Коментарии (19)
    10 августа 2023, 20:45
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    Ганчев: Силам России до Купянска остались считанные километры
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские силы занимают позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) и выравнивают линию обороны на Купянском направлении, заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире «Соловьев. Live»

    Он уточнил, что силам России до Купянска остались считанные километры, занимаются более удобные позиции под определенными населенными пунктами, где еще вчера были украинские позиции, передает ТАСС.

    Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что штурмовые отряды Западной группировки войск на Купянском направлении улучшили положение по переднему краю.

    Напомним, украинские власти объявили о принудительной эвакуации населения Купянского района.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 04:54
    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    РИА «Новости»: Российские силы штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки

    Российские войска штурмом взяли важный опорный пункт ВСУ у Марьинки
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные штурмом взяли стратегически важный опорный пункт украинских националистов у Марьинки в Донецкой народной республике – Красногоровский вентиляционный ствол шахты «Трудовская», сообщил доброволец с позывным «Шахтер».

    Шахтер рассказал РИА «Новости», что штурм произвели подразделения 5-й отдельной мотострелковой бригады, им удалось закрепиться на стратегически важной точке.

    Накануне в Минобороны сообщили, что на Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ около в Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска Донецкой народной республики (ДНР).

    Коментарии (2)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

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    11 августа 2023, 14:12
    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России

    Глава офиса Зеленского Подоляк: Украинские спецслужбы имеют эффективную сеть в России

    В офисе Зеленского признали работу сети украинских спецслужб в России
    @ NURPHOTO/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ), заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    По его словам, ГУР и СБУ действуют эффективно, но в инцидентах в России задействованы некие «неустановленные беспилотники», передает ТАСС.

    Ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить российских генералов.

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    10 августа 2023, 18:03
    Скончался один из раненых после обстрела ВСУ села в Брянской области

    Число погибших от обстрела ВСУ в селе Брянской области увеличилось до двух человек

    Tекст: Вера Басилая

    Жертвами обстрела села Чаусы Брянской области со стороны ВСУ стали два человека, от полученных ранений умер один из раненых, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что в результате обстрела ВСУ один человек погиб, ранения различной степени тяжести получили мужчина и женщина, позднее мужчина, несмотря на усилия врачей, скончался.

    Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибший и двое раненых.

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    10 августа 2023, 19:22
    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России

    Политологи назвали причины отсутствия электоральной апатии на первых после присоединения к России выборах в новых регионах

    Эксперты объяснили прогнозы высокой явки на выборах в новых регионах России
    @ Александр Демьянчук/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    На выборах в Единый день голосования в новых регионах России ожидается высокая явка избирателей. Для них это не только выбор управленческой команды региона, а еще один шаг к мирной жизни и интеграции в российское политическое пространство, рассказали политологи и эксперты в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

    Выборы в новых регионах России носят исторический характер, потому что волеизъявление в четырех субъектах пройдет впервые после их возвращения в состав РФ. Это прекрасно понимают и местные жители, что подтверждается актуальными социологическими данными.

    «По декларируемой явке на выборы в новых регионах показатель высокий, он точно не ниже, чем в остальных регионах России. Еще месяц впереди, поэтому возможны разные тенденции, в том числе рост», – сообщил Михаил Мамонов, руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Самый высокий процент декларируемого участия – в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах в той или иной степени уверенности. По партийным предпочтениям в регионах с очень большим отрывом лидирует «Единая Россия». В новых регионах показатель партии выше, чем по стране в целом», – подчеркнул спикер.

    ДНР

    «Говорить об электоральной апатии вообще не приходится. Люди ждут, когда они смогут сделать свой выбор. Проживая уже десятый год в войне, люди четко понимают, кто бросается лозунгами, а кто строит государство и реально помогает людям. С одной стороны, в ДНР очень высокая конкуренция среди кандидатов, а с другой стороны, ее нет – они все представители народа», – рассказала Елена Шишкина, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс», член СПЧ.

    По ее словам, в Донбассе при подготовке к будущим выборам политические силы объединяют лидирующие посылы: победа и помощь фронту. «В этом партии проявляют единство», – отметила она.

    «Второй важный вопрос – восстановление республики и разрушенных социальных объектов. Третий вопрос, объединяющий все партии – интеграция и восстановление мирной жизни. Мы сейчас активно интегрируемся в правовое поле России. Этот процесс начинался уже с 2014 года, когда мы взяли себе как вектор законодательство РФ. Сегодня мы почти полностью интегрировались», – добавила она.

    ЛНР

    «Самая главная задача для нас при подготовке к этим выборам – обеспечить безопасность людей. Эти выборы – исторические. Впервые они пройдут в новых регионах в составе России», – напомнила Дарья Лантратова, замсекретаря генсовета ЕР, сенатор от ЛНР.

    «В ЛНР будет создан 461 избирательный участок. Подготовка идет по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности. Большая часть наших кандидатов – люди, которые никогда не занимались политикой. Понятно, что им нужна дополнительная подготовка, и мы эту работу ведем», – пояснила она.

    Запорожье

    «Запорожская область – уникальна. Уже в июне мы фиксировали, что жители региона хотят принимать участие в выборах, для них этот процесс является ключевым элементом создания системы власти. 15 июня в Запорожской области стартовала избирательная кампания. Инфраструктура для выборов полноценно сформирована», – сообщил Антон Бибаров-Государев, руководитель Штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области.

    «Штаб общественного наблюдения был открыт еще 30 июня, и сейчас его работа продолжается. Мы сегодня создаем мосты взаимодействия между политическими партиями, избирательной комиссией и некоммерческими организациями», – добавил политолог.

    Херсонщина

    «То, что происходит в Херсонской области за последний год, мы не видели очень давно. Такого количества строящихся социальных объектов не было все 30 лет. Приводятся в порядок дороги, строятся школы, детские сады, МФЦ, амбулатории в отдаленных селах. Большую помощь оказывают регионы-шефы, которые взяли на себя не только гуманитарную миссию, но и немалый объем работ по восстановлению жизни в области», – сообщил Игорь Качур, председатель ОП Херсонской области.

    Говоря об организации выборов, он отметил, что есть нюансы в подготовке наблюдателей, которые будут работать в 15-километровой зоне вблизи линии соприкосновения в связи с повышенной опасностью. «Поэтому вместе с МЧС сейчас проводится спецподготовка наблюдателей. Несмотря на сложную обстановку и наличие чрезвычайной ситуации (в том числе после разрушения Каховской ГЭС), можно констатировать готовность к выборам и к полноценной работе», – рассказал Качур.

    Выборы как часть интеграции

    «Важность выборов в новых регионах, как политического шага в сторону еще большей интеграции, осознают все. Политическая интеграция не менее важна, чем восстановление объектов инфраструктуры», – пояснил модератор круглого стола Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов.

    По его словам, «вместе с выборами, несмотря на особые обстоятельства, проявляется политическая нормальность, консолидация на уровне смыслов, программ, процедур, общественно значимых ритуалов».

    «Для жителей новых регионов текущая кампания – это не просто выбор управленческой команды региона. Это прежде всего продолжение интеграции в единое российское политическое пространство. Закрепление гарантий, что в условиях боевых действий оказывает эффект успокоения», – детализировал Илья Гераскин, член экспертного клуба «Дигория», аналитик Центра политической конъюнктуры.

    «В новых регионах сформированы достаточные условия для проведения конкурентных выборов. Там заметен некий партийный консенсус. Наиболее ярко проявляется новая линия конкуренции – за желаемый образ будущего. Активизируется роль партий как генератора политических идей. Таким образом, выборы знаменуют формирование системы публичной власти в новых регионах», – заключил он.

    Партийная работа

    При этом политические партии в ходе кампании решают не только политические вопросы, но и гуманитарные, включая как помощь мирным жителям, так и военным. «У нас три больших направления работы. Мы по-прежнему участвуем в установлении мирной жизни в новых регионах. Второй аспект – партийное строительство. Третий – выполнение электоральных задач», – пояснил Александр Сидякин, руководитель центрального исполкома ЕР, замсекретаря генсовета партии.

    «Мы с первых дней СВО, даже задолго до нее, сотрудничали с ЛНР и ДНР. У нас уже были прочные связи. После 24 февраля количество конвоев с гуманитарной помощью исчисляется тоннами – 72 тыс. тонн гуманитарной помощи. Это только то, что мы сами собрали, еще была помощь от МЧС. Первые наши волонтеры на БТР заезжали в Мариуполь, когда еще тела были не убраны... Это большая помощь, которая не осталась незамеченной, люди это видели», – подчеркнул он.

    «Помимо гуманитарной, у нас еще есть военная миссия. Военные – тоже граждане, и тоже видят нашу помощь. Отсюда такие высокие рейтинги партии в новых регионах», – добавил политик.

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    11 августа 2023, 10:06
    Склад ВСУ с боеприпасами к иностранной артиллерии уничтожен под Херсоном

    Соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении уничтожили склад ВСУ с боеприпасами, в том числе и к артсистемам иностранного производства.

    В результате огневого поражения соединения группировки «Днепр» уничтожили на херсонском направлении лодку и пять боевиков ВСУ, а также склад с боеприпасами, где хранились в том числе боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя местных экстренных служб.

    Он добавил, что из строя выведены четыре единицы автомобильной техники и гаубица М777 с боекомплектом.

    В островной зоне уничтожены 120-мм миномет с расчетом и боекомплектом, а также гаубица «Мста-Б».

    На каховском направлении уничтожена позиция подразделений ВСУ и 120-мм миномет.

    Напомним, накануне сообщалось, что в островной зоне Херсонской области были уничтожены две лодки ВСУ и гаубица Д-30.

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    11 августа 2023, 16:22
    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА

    Эксперт Кнутов: России стоит предпринять комплекс мер для защиты Москвы от украинских дронов

    Эксперт назвал способы защиты Москвы от новых атак украинских БПЛА
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Атаки дронов на Москву нужны ВСУ, чтобы дотянуться до важных военных и гражданских объектов. Несмотря на то что все удары были предотвращены, стоит задуматься об усилении линии защиты столицы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российская ПВО сбила БПЛА противника в районе Карамышевской набережной Москвы.

    «Беспилотник противника был сбит в районе Карамышевской набережной. Соответственно, можно говорить о нескольких потенциальных целях атаки. Так, речь может идти об объектах Минобороны, а также гражданской инфраструктуре, удар по которой мог бы вызвать панику среди горожан», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт, директор Музея войск ПВО.

    «Также нельзя забывать, что неподалеку расположен Курчатовский институт. В скором времени наши специалисты изучат карту памяти БПЛА противника, после этого станет известен запланированный маршрут», – отмечает эксперт.

    «Вместе с тем это уже не первый случай, когда дроны ВСУ залетают в Москву со стороны Внуково и Одинцово. И несмотря на то что все атаки отражены, это говорит об уязвимости нашей ПВО в данном районе. Но даже закрыв брешь, мы не можем гарантировать, что противник не найдет еще одну лазейку», – полагает собеседник.

    «На мой взгляд, для защиты регионов России стоит предпринять комплекс мер. В первую очередь речь идет об усилении ПВО по периметру Москвы. Кроме того, надо увеличивать зону покрытия РЛС в районе столицы. В долгосрочной перспективе может быть полезным создание линии защиты от беспилотников по всей западной границе страны», – резюмировал Кнутов.

    Напомним, силы ПВО РФ ликвидировали украинский беспилотник в районе Карамышевской набережной Москвы. При падении обломков никто не пострадал. Серьезных разрушений также не зафиксировано. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

    Это уже не первая попытка противника атаковать российскую столицу при помощи БПЛА. Так, 30 июля один из дронов был уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два аппарата были подавлены средствами РЭБ. Потеряв управление, беспилотники упали на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити».

    Также в ночь на 1 августа российская ПВО уничтожила в воздухе два беспилотника противника над Одинцовским и Наро-Фоминским районами. Третий аппарат был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о способах защиты Москвы от атак дронов.

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    11 августа 2023, 14:39
    В МИД Украины назвали главную проблему для успеха контрнаступлении ВСУ

    Глава МИД Украины Кулеба назвал сильную оборону России главной проблемой для контрнаступления ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Наступление ВСУ идет медленно, самая главная проблема – это сильные оборонительные позиции российских войск, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете Mundo.

    По его словам, ВСУ хоть и наступают медленно, но продолжают это делать неустанно. Кулеба отметил, что проблемой для продвижения украинских войск являются сильные оборонительные позиции России, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Польши Дуда заявил, что ВСУ не могут вести успешное контрнаступление.

    До этого врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ не смогли выйти даже к первой линии обороны российских войск.

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    10 августа 2023, 20:14
    При обстреле ВСУ Новой Каховки погиб человек

    ВСУ ударили по Новой Каховке, есть погибший и раненый

    Tекст: Вера Басилая

    Мирный житель погиб в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке в Херсонской области, получившего ранения мужчину не может забрать скорая из-за обстрелов, сообщили в оперштабе.

    Представитель администрации Новой Каховки сообщил, что в результате обстрела города погиб мирный житель, второй получил сильные ранения в голову, живот и руку. Его не могут увезти на скорой в больницу, потому что ВСУ ведут сильный обстрел, сообщили власти, передает ТАСС.

    Ранее в Новой Каховке предотвратили теракт на детской площадке.

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    11 августа 2023, 09:18
    Марочко: ВСУ используют гражданскую инфраструктуру в Харькове в военных целях

    Подполковник ЛНР в отставке Марочко заявил, что ВСУ используют гражданскую инфраструктуру в Харькове в военных целях

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование переоборудует в Харькове гражданские складские помещения под схроны боеприпасов и места хранения техники, сообщает подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По его словам, украинские боевики переоборудуют гражданские складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники. При этом личный состав заселяют в общежития многих образовательных учреждений – по сути, из общежитий делают казармы, передает РИА «Новости».

    Марочко добавил, что ВСУ используют вышки сотовой связи в качестве ретрансляторов, а в местах скопления мирных граждан размещены зенитно-ракетные комплексы и системы ПВО.

    В США тем временем заявили, что российские военные прорвали оборону ВСУ и приближаются к окружению Харькова после череды поражений украинских военных в зоне боевых действий.

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