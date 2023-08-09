Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Саудовской Аравии провели ритуал американского самолюбия

    В международной политике часто бывает, что даже крупные события имеют значение совсем не в тех сюжетах, которым они официально посвящены. Зачем же вообще состоялись консультации по Украине в экономической столице самой крупной монархии Ближнего Востока?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    10 комментариев
    Новости
    19:10В Совфеде оценили отказ ЕС дать гарантии безопасности Украине

    Евросоюз не даст Украине гарантии безопасности, поскольку это сугубо экономическое объединение. Но в будущем США могут продавить в ЕС нужные для себя решения, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил о невозможности дать Украине гарантии безопасности.

    19:07Арестован сотрудник Бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России

    В Германии задержали местного жителя по подозрению в «шпионаже в пользу России», он работает в Бундесвере, сообщили в генеральной прокуратуре страны.

    18:59Власти Польши не исключили закрытия ЖД сообщения с Белоруссией

    Власти Польши не исключили, что на фоне обострения отношений с Белоруссией может быть полностью прекращено железнодорожное сообщение между странами, заявил замглавы МВД Польши Мачей Вонсик.

    18:50Народный фронт открыл специальный сбор «Военным медикам»

    В рамках проекта «Все для Победы!» Народный фронт при поддержке депутатов, известных врачей и журналистов открыл новый сбор «Военным медикам».

    18:41Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

    При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области в среду погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    18:32Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных

    Мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и нарушили воздушное пространство страны.

    18:24ЦБ объявил о прекращении закупок валюты до конца года

    Центробанк с 10 августа и до конца года не планирует закупать валюту на внутреннем рынке для зеркалирования операций Министерства финансов, сообщил регулятор.

    18:15В Сергиевом Посаде объявили режим ЧС

    В Сергиево-Посадском городском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), заявила заместитель руководителя администрации Оксана Ероханова.

    18:07Генпрокуратуру попросили проверить Ахеджакову на предмет дискредитации ВС России

    Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру России проверить действия актрисы Лии Ахеджаковой на предмет дискредитации Вооруженных сил.

    17:59Умерла пострадавшая при взрыве в Сергиевом Посаде

    В Сергиево-Посадской центральной районной больнице скончалась одна из пострадавших при взрыве на оптико-механическом заводе, сообщили в медицинском учреждении.

    17:56Журналисты раскрыли незаконные схемы вывоза детей с Украины на Запад

    В западных и украинских СМИ опубликован ряд расследований о схемах вывоза детей с Украины в Великобританию. В них высказывается предположение, что украинские власти, а также власти ЕС, США и Великобритании осведомлены об этом теневом бизнесе.

    17:52Ретейлеры отреагировали на сообщения о повышении цен на чай и кофе

    Российские торговые сети получают уведомления о повышении цен на чай и кофе, но о повсеместном единовременном повышении розничных цен говорить рано, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев.

    17:43Жертвой акулы на пляже в Нью-Йорке оказалась украинская активистка

    Женщиной, на которую напала акула в Нью-Йорке, оказалась 65-летняя эмигрантка с Украины Татьяна Колтунюк, сообщает издание New York Post.

    17:25Китай упростил получение виз для российских туристов

    Российские туристы освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года, сообщила пресс-служба посольства КНР в России.

    17:19Путин разрешил исполнять в рублях валютные госгарантии

    Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий исполнять в рублях государственные гарантии, предоставленные в иностранной валюте.

    9 августа 2023, 18:41

    Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

    Губернатор Гладков: При обстреле ВСУ погиб житель Белгородской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При обстреле поселка Горьковский Грайворонского городского округа в Белгородской области в среду погиб человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    У мужчины оказались осколочные ранения, «не совместимые с жизнью», сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

    Также пострадали еще четыре человека, у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины – контузия. Медики доставляют их в больницы. Гладков отметил, что пять снарядов разорвались в центре поселка, рядом со школой.

    Ранее в поселке Журавлевка Белгородского района с беспилотника сбросили взрывное устройство, также к селу подлетел дрон-камикадзе. Украинские военные запустили по территории Белгородской области порядка 50 боеприпасов.

    8 августа 2023, 21:19
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    Российский военнопленный назвал украинцев цивилизованными нацистами
    @ Скриншот из видео

    Российский военный, находящийся в плену, честно и смело ответил украинской журналистке на ее вопрос.

    Журналистка спросила у военного, думал ли он, что на Украине нацисты. На этот вопрос мужчина отвечает утвердительно. После этого журналистка интересуется, что думает он, попав в плен, на что он отвечает, что мнение свое не поменял.

    «А как у вас тут в плену, хорошие условия? Нацисты бы хорошо обращались в плену?» – спрашивает журналистка.

    «Вы – цивилизованные нацисты», – ответил ей российский военный.

    Пользователи украинского сегмента соцсетей призывают к расправе над россиянином.

    Ранее украинские военнопленные рассказали о том, что командиры ВСУ устраивают самосуд на передовых позициях и расправляются с инакомыслящими подчиненными.

    Коментарии (27)
    8 августа 2023, 23:26
    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки

    Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад

    Эрдоган занял сторону России по поводу зерновой сделки
    @ AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Решение вопроса зерновой сделки зависит от выполнения странами Запада своих обязательств, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    На встрече с участниками ежегодной конференции послов Турции за рубежом Эрдоган сообщил, что Анкара «продолжает контакты для возобновления и расширения инициативы зернового коридора». По его словам, от Запада зависит, удастся ли не завести обсуждение «в тупик».

    Он сообщил, что обсудил данную тему с главой российского государства Владимиром Путиным. Эрдоган выразил надежду на то, что получится «найти общие позиции», передает ТАСС со ссылкой на TRT.

    Как подчеркнул Эрдоган, украинский конфликт не должен распространиться «на бассейн Черного моря», это «станет катастрофой для всего региона». «Четко соблюдая Конвенцию Монтре, мы не позволили допустить распространения трагедии», – сказал он.

    Эрдоган считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Также он сказал, что «Турция с самого начала конфликта на Украине стала ключевой страной в вопросе урегулирования кризиса».

    Кроме того, Эрдоган сообщил, что его страна продолжит проводить антитеррористические операции, чтобы ускорить процесс добровольного возвращения беженцев в Сирию и Ирак.

    Напомним, Путин подтвердил Эрдогану готовность вернуться к выполнению договоренности, если Западом будут выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия вернется к исполнению зерновой сделки, но для этого должны быть выполнены российские условия. При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Россия  выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки.

    Коментарии (37)
    8 августа 2023, 22:38
    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности

    Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Стано заявил о невозможности для ЕС дать Украине гарантии безопасности

    ЕС отказался дать Украине гарантии безопасности
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не является «организацией безопасности», поэтому не может предоставить Украине соответствующие гарантии, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано пояснил, что вопрос о гарантиях безопасности Украина может обсуждать с НАТО или конкретными государствами, но не с «Евросоюзом как организацией», передает РИА «Новости».

    Напомним, Украина сообщила, что в августе или сентябре рассчитывает приступить к консультациям по гарантиям безопасности с государствами, которые подписали декларацию на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

    Коментарии (22)
    8 августа 2023, 19:28
    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Bild: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    ВСУ модернизировали около 10 советских Су-24 так, чтобы применять с их помощью дальнобойные ракеты Storm Shadow и Scalp, утверждает Bild, передает ТАСС.

    Украинские военные каждые сутки перемещают эти самолеты с западными ракетами с базы на базу. Для этого были восстановлены аэродромы советских времен и переоборудованы автодороги во взлетно-посадочные полосы. Новые авиабазы якобы защищают западные ЗРК Patriot и IRIS-T, передает издание.

    В последние дни ВС РФ интенсифицировали удары по украинским военным аэродромам, в том числе тем, на которых могут базироваться бомбардировщики Су-24, являющиеся носителями ракет Storm Shadow и Scalp. В частности, 6 августа Минобороны РФ сообщало о нанесении ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по авиационным базам ВСУ в районах населенных пунктов Староконстантинов Хмельницкой области и Дубно Ровенской области».

    Аэродром Староконстантинов неоднократно подвергался ударам российской армии, поскольку он является основным место базирования украинских Су-24М.

    Коментарии (15)
    9 августа 2023, 06:51
    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки

    Минсельхоз Украины сообщил о падении доходов от экспорта зерна почти вдвое

    Украина оценила падение экспорта и доходов без зерновой сделки
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения зерновой сделки экспорт зерна с Украины снизился в 1,4 раза, а доходы от экспорта зерна рухнули почти в два раза, свидетельствуют данные таможни и Минсельхоза страны.

    Доходы от экспорта зерна снизились в 1,9 раза – с 712 млн долларов месяцем ранее до 380,4 млн в июле. В июле 2022 года доходы составили 410 млн долларов, передает РИА «Новости».

    В июле поставки кукурузы, пшеницы и ячменя с Украины упали до 2,3 млн тонн (минус 38%, если сравнивать с июнем). Экспорт кукурузы снизился вдвое (до 1,1 млн тонн), пшеницы – на треть (до 841 тыс. тонн). Больше всего пострадали поставки через порты – в июне этим путем шло 3,1 млн тонн зерна, в июле – 1,67 млн (минус 46,5%). При этом железнодорожные поставки, экспорт фурами и паромами поднялся на 6%.

    Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Киев заявил, что ради экспорта зерна по Черному морю Украина пойдет на любой риск.

    Коментарии (26)
    9 августа 2023, 12:36
    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении

    Эксперт Онуфриенко: ВСУ под Купянском вынуждены вводить в бой резервы с Запорожского направления

    Онуфриенко: Киеву не хватает резервов на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ в попытке остановить продвижение ВС РФ на Купянском направлении перебрасывают на этот участок фронта резервы, предназначавшиеся для так называемого контрнаступления. Однако сил противнику все равно не хватает, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно об освобождении российскими войсками пяти сел в Харьковской области.

    «На Краснолиманском и Купянском направлениях российские войска наступают. Причем основное движение идет севернее Купянска, в районе реки Оскол. Ведутся тяжелые бои между селами Первый Лиман и Синьковка, последняя постепенно берется в клещи. Также расширяется зона контроля вокруг Новоселковского, есть успехи западнее Первомайского», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сам Купянск является важным логистическим центром, и противник не хочет его терять. В попытке остановить наше продвижение ВСУ перебрасывают на этот участок подкрепление. Часть новоприбывших – подразделения, предназначавшиеся для контрнаступления на Запорожском направлении», – подчеркнул эксперт.

    «Однако даже с учетом этого сил противника оказалось недостаточно. Мы уже освободили больше территорий, чем заняли ВСУ во время своего так называемого контрнаступления», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил об освобождении за последние несколько дней пяти населенных пунктов. Он назвал такой результат продвижения ВС России «серьезным показателем» и подчеркнул, что движение российских сил «вглубь территории противника происходит достаточно активно».

    На данный момент на Купянском направлении ведутся активные боевые действия. Накануне Минобороны РФ сообщило, что штурмовые отряды Западной группировки в ходе наступления на широком фронте заняли более выгодные позиции около Ольшан Харьковской области.

    В ходе активной обороны российские войска отразили девять атак и контратак подразделений 25-й воздушно-десантной, 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР) и Синьковки Харьковской области.

    Ударами российской штурмовой авиации и огнем артиллерии были поражены скопления живой силы и техники противника рядом с Двуречной, Петропавловкой, Крахмальным и Купянском. Всего на этом направлении были ликвидировано около 110 военнослужащих, а также уничтожено две гаубицы Д-20.

    Коментарии (11)
    8 августа 2023, 22:50
    Взрывы прогремели в Харьковской области

    Несколько взрывов произошло в Купянске в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Купянске в Харьковской области Украины.

    В регионе прозвучала воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, за последние дни в Харьковской области российские войска освободили от украинских сил пять населенных пунктов.


    Коментарии (13)
    9 августа 2023, 14:12
    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке

    Политолог Трухачев: Для ослабшей турецкой экономики крайне важно возвращение России в зерновую сделку

    Эксперт объяснил решение Эрдогана поддержать Россию по зерновой сделке
    @ Mustafa Kaya/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Эрдоган не просто так занял позицию России в зерновой сделке. Ему важно добиться расположения Москвы, ведь черноморская инициатива давала турецкой экономике стимулы роста. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за возобновление зерновой сделки на Запад.

    «Говоря об Эрдогане, важно понимать, что мы имеем дело с профессиональным политиком, который хочет получить максимум выгоды из диалога со всеми ведущими державами. Выход России из зерновой сделки – большая проблема для Турции, поскольку это серьезно бьет по ослабленной экономике страны», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Анкара относительно недавно пережила очередной финансовый кризис. Для нее жизненной необходимостью является участие в глобальных торговых проектах, одним из которых и была зерновая инициатива. Поэтому сейчас Турция пытается аккуратно искать виноватых, надеясь на то, что ситуация разрешится в ее пользу», – подчеркивает эксперт.

    «Кроме того, Эрдоган осознает важность маршрута по Черному морю как крупной торговой артерии. В этом плане взаимодействие с Москвой становится для Анкары одним из способов снижения экономической зависимости от ЕС. Так что столь громкая критика западных стран – это не что иное, как игра вдолгую», – считает собеседник.

    «Турция пытается выторговать для себя максимально выгодные условия. Поддерживая Москву по вопросу зерновой сделки, Анкара намекает Вашингтону, что было бы неплохо получить от США или ЕС новые предложения по инвестициям или в части обмена технологиями», – резюмирует Трухачев.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление зерновой сделки зависит от выполнения западными странами их обязательств. По его словам, ответственность за то, чтобы обсуждение не зашло «в тупик», лежит на них.

    Эрдоган подчеркнул, что обсудил данную тему с президентом России Владимиром Путиным. При этом глава Турции выразил надежду на то, что сторонам удастся «найти общие позиции», поскольку конфликт на Украине не должен распространяться на бассейн Черного моря, иначе это «станет катастрофой для всего региона».

    Президент Турции считает, что зерновая сделка «позволила предотвратить кризис, который мог бы стоить жизней сотен тысяч людей». Кроме того, он отметил, что именно Анкара стала ключевой стороной в вопросе урегулирования конфликта Украины и России.

    Напомним, Путин подтвердил готовность России вернуться к выполнению договоренности, если западные страны выполнят все обязательства перед Москвой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ возобновит участие в инициативе лишь в том случае, если будут предприняты меры по снятию ограничений в рамках отключения от SWIFT Россельхозбанка, а также по исполнению других требований.

    При этом Москва не готова на слово верить заявлениям Вашингтона о помощи в экспорте зерна при возвращении России к черноморским договоренностям. Напомним, РФ выдвинула семь условий для продолжения реализации инициативы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как терроризм Украины в Черном море влияет на глобальную торговлю.

    Коментарии (8)
    9 августа 2023, 14:30
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    Зеленский сообщил о заседании «в самом узком кругу» по вопросу наступления ВСУ
    @ REUTERS/Spasiyana Sergieva

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего по вопросу наступления ВСУ.

    Зеленский уточнил, что заседание прошло в самом узком кругу. Также он отметил, что доклады зачитали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий сухопутными войсками Александр Сырский, командующий группировкой «Таврия» Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных, сообщили в Минобороны России.

    Коментарии (16)
    8 августа 2023, 21:48
    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву

    Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у компании из Бельгии для отправки Киеву

    Rheinmetall решил отремонтировать старые танки для отправки Киеву
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Германский оборонный концерн Rheinmetall приобрел 50 списанных танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems.

    Далее техника будет переоборудована на предприятиях концерна в Дюссельдорфе для отправки на Украину, передает ТАСС со ссылкой на газету Handelsblatt.

    Из 50 танков Киев может получить около 30 единиц техники, отмечает СМИ. Таким образом, всего Украина получит 50 ранее списанных бельгийской армией танков Leopard 1, которые выкупили «по бросовым ценам» неназванной «третьей страной».

    Ранее США одобрили отправку Украине первой партии танков Abrams.

    Коментарии (22)
    9 августа 2023, 01:55
    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям

    Глава пресс-службы Госдепа Миллер отверг обвинения в принуждении Украины Вашингтоном к отказу от мирных переговоров

    США отвергли обвинения в принуждении Украины к боевым действиям
    @ Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер прокомментировал заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что США велели Украине «свернуть» мирные переговоры в апреле 2022 года.

    «Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так», – сказал Миллер. Он также отказался комментировать арест СБУ украинской гражданки, которая якобы была «российским информатором» и готовила покушение на президента Украины Владимира Зеленского. При этом Миллер заявил, что Россия проводит «шпионаж и разведывательную деятельность на Украине на протяжении некоторого времени». По его словам, США поддерживают деятельность украинских властей, направленную на привлечение людей «к ответственности» за это, передает ТАСС.

    Напомним, Миллер  заявил, что переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине не ведется, так как Москва якобы «не показала заинтересованности». «Вот же вруны!» – заявила Захарова. По ее словам, США велели президенту Украины Владимиру Зеленского «свернуть» переговоры в апреле 2022 года.

    СБУ сообщила о задержании жительницы города Очакова, которая якобы собирала информацию о времени и месте передвижения Зеленского.

    Коментарии (13)
    9 августа 2023, 06:27
    Юго-Восточная Азия заказала проверенные в ходе СВО российские комплексы РЭБ

    Страны Юго-Восточной Азии заказали у России проверенные в ходе СВО комплексы РЭБ «Красуха» и «Сапфир»

    Tекст: Антон Антонов

    Такие комплексы радиоэлектронной борьбы, как «Красуха» и «Сапфир», которые успешно показали себя в зоне специальной военной операции на Украине, планируется поставить ряду государств Юго-Восточной Азии, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

    Источник ТАСС сообщил, что из Восточной Европы также поступил заказ на российские средства РЭБ.

    В апреле 2022 года Минобороны показало работу расчетов комплексов РЭБ «Красуха-4С» на Украине. В июле 2023 года сообщалось, что комплекс РЭБ «Сапфир» испытали в зоне СВО. Украина признала, что Россия «далеко опередила» ее в радиоэлектронной борьбе (РЭБ).

    Коментарии (9)
    8 августа 2023, 20:48
    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова

    Вучич предупредил Украину о потере всего в случае признания независимости Косова

    Сербия пригрозила Украине на случай признания Косова
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Киев может всего лишиться, если признает независимость Косова, заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции с премьер-министром республики Аной Брнабич.

    Глава государства назвал Украину дружественной страной, с которой никогда не было конфликтов и проблем, передает ТАСС его слова.

    Вучич выразил надежду, что так и будет в дальнейшем. Однако, если Украина признает независимость Косова, то она потеряет доверие Сербии, добавил он. «Я убежден, что Зеленский не выбросит этот козырь из рук», – заявил Вучич.

    Ранее на фоне напряжения в Косово Белград приостановил экспорт оружия за рубеж.

    Коментарии (2)
    9 августа 2023, 04:31
    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью

    Минобороны сообщило о попытке Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотников в Московском регионе

    Минобороны подтвердило уничтожение украинских БПЛА над Московской областью
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Московской области уничтожены два беспилотника, с помощью которых киевский режим пытался провести террористическую атаку, сообщило Минобороны России.

    Беспилотники сбиты средствами ПВО, никто не пострадал, разрушений нет, сообщило в Telegram военное ведомство.

    Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один беспилотник был сбит в районе Домодедово, второй – в районе Минского шоссе.

    Коментарии (5)
    9 августа 2023, 04:09
    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке

    Посол Антонов предложил США направить Африке «более крупные партии сельхозпродуктов», чем Россия

    Посол Антонов сделал русофобам США предложение по зерновой сделке
    @ Zhang Chunlei/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят самоустраниться от ответственности за системные сбои в работе взаимоувязанных стамбульских договоренностей по зерновой сделке, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, предложив США помочь Африке «более крупными партиями сельхозпродуктов», чем Москва.

    Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram, назвал попытки США «оказать давление на развивающиеся страны» частью «информкампании по искажению реального положения дел». Он обвинил США в попытке «сместить фокус внимания» с того факта, что вывоз зерна с Украины не отвечал изначально озвученным гуманитарным целям.

    Посол считает бессмысленными «уговоры» по восстановлению сделки, так как Россия готова на это, от США и их союзников требуется лишь «не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации «пакетных» сельхозсоглашений», включая «барьеры для российского агроэкспорта».

    Антонов назвал «информационной «пустышкой» заявления Вашингтона о «наличии пресловутых исключений и изъятий из нелегитимного санкционного механизма». По его словам, российские поставки сталкиваются с «финансовыми и логистическими сложностями» даже при попытке безвозмездной передачи удобрений нуждающимся странам.

    Как указал посол, Россия стремится облегчить бремя беднейших стран, США же «только на словах заботится» об их благополучии – так, Вашингтон встретил «желчной реакцией» российский «широкий жест» с бесплатной передачей «по 25–50 тыс. тонн зерна государствам дружественного нам континента».

    «Хочется предложить местным русофобам: не нравится, что делает Россия в Африке – сделайте лучше», – сказал Антонов, предложив США передать Африке «более крупные партии сельхозпродуктов». Антонов полагает, что пора «прекратить очернять все то позитивное, что делал в свое время Советский Союз и делает российский народ». По его словам, «всем давно надоели морализаторские американские лекции», требуется «не поучать, а помогать».

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что Россия в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно поставит шести африканским государствам по 25–50 тыс. тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал российскую помощь Африке и заявил, что этого «недостаточно».

    Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены.

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