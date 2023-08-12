Женщина пострадала в результате украинского обстрела Горловки

В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

Tекст: Ольга Никитина

Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.