Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным
Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и затем сдали ВС России как своего агента
Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.
Реул рассказал РИА «Новости», что в прошлом году его подразделение попало под обстрел наступавших российских войск в районе Копани. Морпеха забыли на подконтрольной России территории из-за халатного отношения офицеров ВСУ. Он обосновался на этой территории, не выдавая свою принадлежность к ВСУ.
Полгода спустя на него вышли украинские спецслужбы и завербовали для работы в качестве своего агента на российской территории. В частности, ему поручали узнавать координаты дислокации российских войск. Взамен обещали переправить на территорию, находящуюся под контролем киевского режима. Однако после выполнения задания, рассказал Реул, его сдали в плен, обманув, как «пушечное мясо».
Ранее российский военный, находящийся в плену, в общении с украинскими СМИ назвал украинцев цивилизованными нацистами.