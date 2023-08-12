Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Белый дом объяснил, почему Байден считает Китай «тикающей бомбой»
Белый дом утверждает, что «тикающей часовой бомбой» Китай делают внутренние проблемы
Президент США Джо Байден, называя Китай «тикающей часовой бомбой», имел в виду внутренние проблемы, с которыми сталкивается КНР, пояснил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Кирби, объясняя высказывания американского лидера, отметил, что некоторые проблемы, с которыми сталкивается Китай, связаны с экономикой, а некоторые – с «социальной сферой и областью культуры». По словам спикера Белого дома, Байден говорил о внутренних сложностях, которые, по его оценке, могут «серьезно влиять» на взаимодействие Китая с миром, что вызывает «непосредственное беспокойство» со стороны США, передает ТАСС.
Напомним, Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой». Он указал на экономические проблемы в КНР и отметил, что «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».
Как пояснил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, с помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье.