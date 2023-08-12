Белый дом объяснил, почему Байден считает Китай «тикающей бомбой»

Белый дом утверждает, что «тикающей часовой бомбой» Китай делают внутренние проблемы

Tекст: Ольга Никитина

Кирби, объясняя высказывания американского лидера, отметил, что некоторые проблемы, с которыми сталкивается Китай, связаны с экономикой, а некоторые – с «социальной сферой и областью культуры». По словам спикера Белого дома, Байден говорил о внутренних сложностях, которые, по его оценке, могут «серьезно влиять» на взаимодействие Китая с миром, что вызывает «непосредственное беспокойство» со стороны США, передает ТАСС.

Напомним, Байден, выступая в четверг в рамках предвыборной кампании в штате Юта, заявил, что считает Китай «часовой бомбой». Он указал на экономические проблемы в КНР и отметил, что «когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки».

Как пояснил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков, с помощью антикитайской риторики и шума Джо Байден отвлекает общество от расследования коррупционных схем в своей семье.