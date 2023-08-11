Хоккеист Овечкин ответил на вопрос о возможной работе министром спорта России

Tекст: Кристина Цыцура

Он напомнил, что у него еще три года контракта с клубом, поэтому он ничего пока не планировал. «Крикунов сказал, что из меня вышел бы хороший министр спорта? Поживем – увидим», – передает РИА «Новости».

В декабре Овечкин обошел Горди Хоу и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Сейчас на его счету 822 шайбы. Рекордсменом является Уэйн Гретцки (894). Стать лучшим снайпером заокеанской лиги за всю историю россиянин, по прогнозам, сможет за два сезона.

Напомним, Александр Овечкин – воспитанник московского «Динамо», в составе которого в 2013 году завоевал Кубок Гагарина. В 2018 году вместе с Washington Capitals выиграл Кубок Стэнли. Его контракт завершится в сезоне 2025/26.



