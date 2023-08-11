В Москве неизвестные разбили машину топ-менеджера «Спартака»

В Запорожье нанесен удар по гостинице с боевиками ВСУ

Рогов сообщил об ударе по гостинице в Запорожье, где находились боевики ВСУ и иностранные наемники

Tекст: Кристина Цыцура

По его словам, была слышна работа ПВО ВСУ, также местные жители говорили о не менее двух прилетах, сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Один из взрывов произошел в гостиничном комплексе, где находились военнослужащие украинской армии, а также иностранные наемники.

«На протяжении долгого времени данная гостиница использовалась в качестве располаги для боевиков ВСУ – представителей так называемых добробатов, состоящих из галицийских нацистов и вооруженного сброда со всего мира, входящего в «Иностранный легион», – рассказал он.

Ранее сообщалось, что ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России.