Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.12 комментариев
Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов
Таджикистан направил в пять городов России инспекции для проверки условий жизни мигрантов
Власти Таджикистана направили в пять крупных городов России – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу – рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов, сообщил Минтруд республики.
Группы сформированы по поручению правительства Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В их состав вошли представители министерства и парламента. Отмечается, что процесс трудовой миграции контролирует президент страны Эмомали Рахмон.
Ранее Россию посетила министр труда Таджикистана Гулнора Кенджа Хасанзода. Состоялась рабочая встреча с замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой.