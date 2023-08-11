Студентам-участникам СВО разрешили переходить на бюджет даже при отсутствии мест

Студенты-участники СВО смогут перейти на бюджет даже при отсутствии вакантных мест

Tекст: Кристина Цыцура

Такие студенты смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест по их направлению подготовки, передает РИА «Новости».

Постановление о правилах перераспределения вакансий в бюджетных отделениях подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности на другую.

«Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», – говорится в сообщении.

Перераспределение будет идти внутри образовательной организации. Основанием для перевода будет служить заявление студента, а примет решение специальный орган, созданный в учебном заведении.