Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
Студентам-участникам СВО разрешили переходить на бюджет даже при отсутствии мест
Студенты-участники СВО смогут перейти на бюджет даже при отсутствии вакантных мест
Правительство утвердило постановление о перераспределении вакантных мест для студентов-участников СВО.
Такие студенты смогут перевестись на бюджет даже при отсутствии вакантных мест по их направлению подготовки, передает РИА «Новости».
Постановление о правилах перераспределения вакансий в бюджетных отделениях подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Правила подразумевают возможность переноса вакантных мест с одной специальности на другую.
«Таким образом, студент-экономист сможет перейти на бесплатное обучение за счет бюджетного места, которое есть на историческом или любом другом факультете», – говорится в сообщении.
Перераспределение будет идти внутри образовательной организации. Основанием для перевода будет служить заявление студента, а примет решение специальный орган, созданный в учебном заведении.