Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
В ЛНР ввели грантовую поддержку для фермеров
Правительство ЛНР решило внедрить меры господдержки для развития сельского хозяйства
В ЛНР утвердили меры господдержки развития сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аграрии могут получить субсидию на проведение агротехнологических работ, возместить часть затрат на поддержку собственного производства овощей открытого грунта и на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг.
Луганские сельхозпредприятия планируют воспользоваться мерами государственной поддержки для наращивания производства и расширения зоны сбыта. Министр сельского хозяйства ЛНР Евгений Сорокин посетил фермера Евгения Кима, который занимается выращиванием овощей. Обсудил с предпринимателем, что в первую очередь необходимо небольшим производителям.
Как указал Сорокин, выращивание овощей открытого грунта на территории республики имеет очень большие перспективы. По его словам, в регионе предусматриваются такие меры поддержки, как прямое субсидирование, кроме того в этом году начата реализация программы льготного краткосрочного кредитования, что позволяет получать дешевые заемные средства на пополнение оборотных средств – это приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, что необходимо нашим овощеводам, а также предусмотрена программа предоставления на льготных условиях сельскохозяйственной техники через программу Росагролизинга.
Министр добавил, что совместно с компанией Росагролизинг будет прорабатываться вопрос предоставления уборочной техники, которая позволит повышать урожайность и качество производимой продукции.
В этом году фермеры, которые занимаются выращиванием овощей на открытом грунте, могут претендовать на получение субсидии из бюджета ЛНР. Правительство ЛНР будет выплачивать 840 рублей на одну тонну произведенных овощей и 1116 рублей на одну тонну произведенного картофеля, но не более фактически понесенных затрат.
Также Сорокин рассказал, что с 2024 года фермеры смогут претендовать на получение грантов. Он подчеркнул, что грантовая поддержка фермеров, в том числе тех, которые занимаются выращиванием овощей открытого грунта, – это гранты на развитие хозяйства.