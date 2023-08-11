В ЛНР ввели грантовую поддержку для фермеров

Правительство ЛНР решило внедрить меры господдержки для развития сельского хозяйства

Tекст: Валентина Григоренко

Луганские сельхозпредприятия планируют воспользоваться мерами государственной поддержки для наращивания производства и расширения зоны сбыта. Министр сельского хозяйства ЛНР Евгений Сорокин посетил фермера Евгения Кима, который занимается выращиванием овощей. Обсудил с предпринимателем, что в первую очередь необходимо небольшим производителям.

Как указал Сорокин, выращивание овощей открытого грунта на территории республики имеет очень большие перспективы. По его словам, в регионе предусматриваются такие меры поддержки, как прямое субсидирование, кроме того в этом году начата реализация программы льготного краткосрочного кредитования, что позволяет получать дешевые заемные средства на пополнение оборотных средств – это приобретение семян, удобрений, средств защиты растений, что необходимо нашим овощеводам, а также предусмотрена программа предоставления на льготных условиях сельскохозяйственной техники через программу Росагролизинга.

Министр добавил, что совместно с компанией Росагролизинг будет прорабатываться вопрос предоставления уборочной техники, которая позволит повышать урожайность и качество производимой продукции.

В этом году фермеры, которые занимаются выращиванием овощей на открытом грунте, могут претендовать на получение субсидии из бюджета ЛНР. Правительство ЛНР будет выплачивать 840 рублей на одну тонну произведенных овощей и 1116 рублей на одну тонну произведенного картофеля, но не более фактически понесенных затрат.

Также Сорокин рассказал, что с 2024 года фермеры смогут претендовать на получение грантов. Он подчеркнул, что грантовая поддержка фермеров, в том числе тех, которые занимаются выращиванием овощей открытого грунта, – это гранты на развитие хозяйства.