Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.7 комментариев
В Петербурге задержали участников драки в Пугаревском карьере
Полиция Петербурга установила и задержала троих активных участников драки в Пугаревском карьере, где пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
Первым оказался 25-летний житель Невского района, а 10 августа были задержаны еще трое активных участников конфликта, все уроженцы стран Средней Азии, 31, 32 и 34 лет, имеющие между собой родственные связи, передает РИА «Новости».
Напомним, массовая драка в Пугаревском карьере Ленинградской области произошла 7 августа. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По версии следствия, драка произошла на бытовой почве.