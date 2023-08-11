Путин исполнил мечту увлекающейся космосом школьницы из Новгородской области

Tекст: Александра Юдина

Будучи участницей четвертого очного заседания Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей» под председательством президента в июле школьница из г. Старая Русса и двукратная победительница Национальной технологической олимпиады (НТО) Junior Дарья Арсеньева рассказала о своем увлечении космосом.

По решению Путина в пятницу исполнилась мечта школьницы – Даша впервые отправилась на космодром Восточный и своими глазами увидела запуск уникального космического аппарата «Луна-25» с логотипом пятилетия платформы «Россия – страна возможностей».

На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Дарья рассказала Путину о том, что после участия в Национальной технологической олимпиаде ее стал интересовать космос, появилась мечта – увидеть космонавтов вживую и побывать на космодроме Байконур. Спустя практически год после победы в олимпиаде школьницу пригласили в состав делегации от Новгородской области, которая полетела на Байконур. Там Даша Арсеньева увидела космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также запуск ракеты «Союз-МС 22».

Школьники передали копию берестяной грамоты на МКС, которую в космосе принял Олег Артемьев. В марте этого года космонавт посетил город Старая Русса, откуда родом Дарья. Во время его встречи с молодежью школьнице удалось поговорить с ним и пожать руку.

Рассказав о своем увлечении космосом Владимиру Путину, Дарья Арсеньева передала главе государства в подарок книгу о родном городе Старая Русса. В ответ на такой внимательный жест президент принял решение исполнить мечту девочку: побывать еще на одном космодроме – Восточный в Амурской области.

«Непередаваемые ощущения, незабываемые эмоции. Космодром Восточный очень большой и современный. Я даже не думала, что смогу здесь побывать. Я очень благодарна Владимиру Владимировичу Путину, платформе «Россия – страна возможностей», Роскосмосу, что осуществили мою мечту побывать на космодроме Восточный», – поделилась впечатлениями девочка.

По словам школьницы, больше всего ее впечатлили стартовая площадка и новейшие технологии космодрома.

«Я еще разбираюсь, кем хочу стать. Может быть, свяжу свою жизнь с полетами в космос или инженерией», – сказала Арсеньева.

Также Дарья Арсеньева получила в подарок от президента тематические книги с автографами Путина и первой в мире женщины-космонавта, Героя Советского Союза, депутата Госдумы России Валентины Терешковой, сертификат на индивидуальную экскурсию в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» им. С.П. Королева, мягкую игрушку – маскот госкорпорации «Роскосмос», шевроны, значки и рюкзак.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов также преподнес Дарье подарки – макет ракеты «Союз» и памятную медаль участника запуска станции «Луна-25». Кроме того, глава Роскосмоса пригласил школьницу в будущем попробовать силы в отряде космонавтов.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов уже анонсировал запуски следующих исследовательских аппаратов. Так, в 2027 году Россия отправит в космос «Луну-26», затем – «Луну-27», а в 2030-м или позже – «Луну-28».

Эксперт по космосу Иван Моисеев рассказал газете ВЗГЛЯД, что Россия, восстанавливая советские технологии и пробиваясь через препоны западных санкций, возвращается в большой космос и начинает новый этап его освоения.